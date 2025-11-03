rus
Ядерная дубина России давно прогнила, Путину нечем ответить США

Ядерная дубина России давно прогнила, Путину нечем ответить США

Знаете, почему Кремль так нервно среагировал на решение Трампа возобновить ядерные испытания, а Песков сразу начал что-то блеять и оправдываться за испытания "Буревестника" (мол, вы не поняли — "это другое")? Им просто нечем ответить. Советская инфраструктура для проведения испытаний атомного оружия давно, ещё в 90-е, пришла в негодность. Чтобы привести её в порядок, требуются огромные деньги и много времени. Путину просто нечего ответить на вызов американцев.

В результате, если американцы проведут испытания, а россияне не смогут этого сделать, недееспособность их ядерного "щита" станет очевидной. Эффективность излюбленного психологического оружия Кремля — ядерного шантажа — резко снизится.

Ядерная дубина России давно прогнила. Я писал об этом не так давно здесь. Ещё раз напомню.

Ядерный блеф

Встретил я в Германии одного релоканта — очень компетентного человека, много лет проработавшего, не скажу где. Оказалось, что он хорошо в теме состояния российских ядерных вооружений.

Вот что он говорит.

Состояние этого ещё советского металлолома — очевидно ужасное. В случае войны две трети российских стратегических ракет просто не взлетят. Из тех, что взлетят, половина не долетит до целей по техническим причинам. Остальные либо уничтожит западное ПРО, либо у них не сработает ядерный боезаряд (тритий давно не обновлялся, а срок его полураспада подошёл).

Конечно, риск, что что-то с дуру всё-таки долетит и взорвётся, есть. Но вот России в любом случае после войны просто не будет.

Это я не к тому, что ядерной войны не надо бояться. Надо, конечно. Не дай бог, как говорится.

Просто не вредно знать, что у блефующих шулеров тузов давно нет — одни шестёрки в рукаве, и те не козырные.

