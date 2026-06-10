Укол українського ''скорпіона'' стане початком кінця для РФ

Російський диктатор, простягнувши руку до України, думав, що схопить "мишу", але натомість натрапив на розлюченого "скорпіона", чий смертоносний укол стане початком кінця для самої імперії. Цей геополітичний прорахунок кремлівського фюрера увійде в історію як класичний приклад стратегічної сліпоти, де уявна слабкість жертви виявилася її головною зброєю.

У одному із найстаріших, найавторитетніших і найповажніших щомісячних журналів у Сполучених Штатах The Atlantic, що детально висвітлює теми політики та міжнародних відносин, з’явилася стаття політичного аналітика Саймона Шустера "What’s Eating ‘Putin’s Brain’?" (Що гризе мозок Путіна?), з підзаголовком "Even Russia’s leading warmonger has run out of ways to justify the Ukraine invasion" (Навіть провідний підбурювач війни Росії вичерпав всі можливості виправдати вторгнення в Україну).

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Саймон Шустер пише: "Жоден російський мислитель не працював старанніше, ніж Александр Дугін, щоб раціоналізувати вторгнення в Україну. Задовго до його початку Дугін розробив цілу філософську систему, відому як "неоєвразійство", щоб пояснити, чому Росії, країні з найбільшим суходолом у світі, довелося б красти землю у своїх сусідів і вбивати при цьому багато тисяч людей. Його книги та лекції на цю тему принесли йому прізвисько "мозок Путіна". Це перебільшує його близькість до російського президента. Але його погляди відображають настрої серед прихильників війни в Москві, те, наскільки міцно вони підтримують конфлікт і як вони намагаються виправдати його перед собою та всіма іншими.

Судячи з останніх заяв Дугіна, у них закінчилися переконливі історії для розповіді. Навіть Дугін, який десятиліттями фетишизував ідею "цивілізаційної війни" між Росією та Заходом, схоже, передумав. Наприкінці минулого місяця він завершив урочистий пост у соціальних мережах попередженням, що Росія може програти війну. "З нинішніми елітами, – написав він, – наші шанси не лише на перемогу, а й просто на утримання країни в єдності критично низькі".

Путін дійсно використовував "безумну філософію" Дугіна для виправдання агресивної зовнішньої політики Росії, легітимізації концепції "русского мира" та ідеологічного обґрунтування повномасштабного вторгнення в Україну. Але коли вже і він починає сумніватися, то це свідчить про глибоку системну кризу всередині самого злочинного кремлівського режиму та очевидний крах ідеології, на якій будувалася вся загарбницька доктрина Російської Федерації.

Майбутні історики будуть аналізувати перебіг російсько-української війни через призму трансформації глобального світопорядку, технологічної революції на полі бою та цивілізаційного вибору народів.

Розглядаючи сучасну архітектуру глобальної безпеки ми стикаємося з безпрецедентним феноменом геополітичної асиметрії. Коли класичні концепти реваншистського імперіалізму Московії зазнають нищівної поразки від концептів мережевої стійкості та асиметричного спротиву.

Вихідна стратегічна формула, якою керувався російський диктатор Путін напередодні повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, спиралася на традиційну великодержавну парадигму.

Кремль розглядав Україну як де-факто "мишу" – пасивний об’єкт міжнародних відносин, чиє існування, суб’єктність та геополітична орбіта визначаються виключно імперським центром у Москві.

Ця ілюзія базувалася на багаторічній хибній оцінці внутрішньої дезінтеграції українського суспільства, нерозуміння еволюції національної ідентичності після 2014 року та вірі у власну гіпертрофовану військову міць.

Розрахунок будувався на класичній бліцкриг-стратегії: швидка військова операція, демонтаж державного апарату, інсталяція лояльного маріонеткового уряду та подальше втягування України до неоімперського проекту.

Проте ця концепція виявилася фатальною проекцією минулого століття на сучасні реалії, проігнорувавши якісний стрибок у розвитку української нації, яка за три десятиліття з часу відновлення незалежності України кристалізувалася в абсолютно нову соціально-політичну реальність.

Замість слухняної покірної "жертви", яку можна було легко захопити за законами сили, Кремль зіткнувся з феноменом потужного, організованого і всенародного тотального асиметричного спротиву.

У цій метафоричній площині Україна проявила себе як "скорпіон"– не в сенсі агресії чи як ініціатор протистояння, а як суб’єкт, що застосовує смертоносне жало у відповідь на загрозу власному існуванню. Вміючи діяти з безпрецедентною точністю, децентралізовано захищати свій життєвий простір і завдавати ударів у відповідь, які сковують переважаючого за ресурсами ворога.

Наразі вторгнення Московії в Україну в 2022 році стало не просто черговим етапом у історії геополітичних конфліктів на пострадянському просторі. Це і драматичний урок для всього світу, як стратегічна сліпота керівництва однієї тоталітарної держави може призвести до непередбачуваних наслідків.

І тут важливо усвідомлювати, що Кремль, очолюваний диктатором, який тривалий час формував свій режим на принципах тоталітарної централізації та демонстративної сили, керувався хибною логікою оцінки реальної сили України.

В очах агресора Україна виглядала як легка здобич, що обмежена в ресурсах, економічно ослаблена, соціально розділена та здатна швидко підкоритися зовнішньому тиску.

Головний прорахунок Росії полягав у хибному сприйнятті України як слабкої держави. Цей стереотип тривалий час формувався під впливом пропаганди та ігнорування стійкості українських оборонних і демократичних структур. Що й стало фатальною стратегічною помилкою московців.

Насправді Україна, хоча не мала тих самих матеріальних ресурсів і чисельної переваги, що й Росія, володіла надзвичайно цінним стратегічним активом – національною єдністю та здатністю мобілізувати внутрішні сили у критичний момент.

Українська армія пройшла через реформи, міжнародну підтримку та бойовий досвід ще з 2014 року, коли війна на Донбасі і окупація Криму вже підготували її до захисту державного суверенітету.

Водночас суспільство сформувало колективну стратегію виживання, яка поєднувала цивільну стійкість, технологічну адаптивність і моральну рішучість. Саме ця спільність, ця "колективна імунна система" країни, виявилася для агресора несподіваною і руйнівною.

У момент, коли російський диктатор, піддавшись внутрішньому марнославству та ілюзії швидкої перемоги, "простягнув руку до України", він фактично зіткнувся з розлюченим "скорпіоном".

І цей образ не є метафорою без суті – він символізує поєднання оборонної стійкості та здатності завдати надзвичайно болючий удар у відповідь на загрозу. Підготовлена, мобілізована і мотивована Україна змогла не тільки утримати свої позиції, а й нанести агресору стратегічні, політичні та іміджеві втрати, які виходять далеко за межі окремих бойових дій.

Геополітичний контекст цього прорахунку Кремля надзвичайно важливий для розуміння глобальної динаміки. Адже помилка нападника полягала в класичному переоцінюванні власної сили та недооцінці морального і психологічного капіталу супротивника.

Це є прикладом того, як тоталітарна деспотична система, повністю ізольована від критичного зворотного зв’язку і механізмів самокритики, формує викривлене уявлення про реальність.

Україна наочно показала, що сучасна війна – це не тільки питання чисельності військ чи бронетехніки, а складна комбінація інформаційної стратегії, мобілізації суспільства, міжнародної підтримки та здатності адаптуватися до мінливих умов. Цей комплекс факторів перетворив сторону, яку вважали слабшою, на ефективного стратега, а путінську імперію на державу, яка опинилася у пастці власних ілюзій.

Важливо також звернути увагу на довгострокові наслідки для самої Російської Федерації. Стратегічна сліпота Кремля не обмежується лише військовими або економічними втратами. Вона веде до ерозії міжнародного авторитету, внутрішньої легітимності та здатності проводити зовнішню політику без ризику катастрофічних наслідків.

В історичному вимірі агресія проти України, ймовірно, стане переломним моментом, коли концепція "непорушної імперської величі" розбивається об реалії сучасної геополітики, де асиметричні конфлікти та мобілізаційна здатність націй мають вирішальне значення.

Ця страшна й кривава війна є класичним прикладом того, як сприйняття слабкості іншого може обернутися власною загибеллю, якщо відсутня здатність адекватно оцінювати внутрішні ресурси та мотивацію противника.

Вона демонструє, що у сучасній геополітиці стратегічна глухота, надмірна самовпевненість та ігнорування суб’єктності інших держав можуть стати катастрофічними для будь-якої імперії, незалежно від її історичного статусу, ядерного потенціалу чи економічних ресурсів.

Саме в цьому контексті Україна постає як символ нового типу державної стійкості: країни, яка здатна перетворювати власну слабкість на ключову силу, і яка на практиці доводить, що навіть обмежені ресурси у руках підготовленого та морально об’єднаного суспільства здатні завдати смертоносного уколу імперським амбіціям.

Цей геополітичний прорахунок кремлівського фюрера увійде в історію як класичний приклад стратегічної сліпоти, де уявна слабкість об’єкту нападу виявилася його головною зброєю. Замість швидкої капітуляції агресор зіткнувся з безпрецедентним всенародним опором, який перетворив кожен сантиметр захопленої землі на пастку для окупантів.

Ставка на розкол західного світу призвела до його максимальної консолідації, а спроба знищити суверенітет сусідньої держави лише остаточно зацементувала її національну ідентичність та прискорює інтеграцію у глобальні безпекові структури.

У геополітичному вимірі Кремль досяг результатів протилежних задекларованим: замість послаблення Заходу відбулася консолідація та розширення НАТО, а сама Росія втратила статус самостійного глобального полюсу сили, перетворившись на молодшого сировинного партнера Китаю.

Ця спроба відновити імперію не лише підірвала матеріальний фундамент Московії, але й позбавила путінську злочинну владу внутрішніх ресурсів для модернізації, перетворивши процес її занепаду на незворотну історичну тенденцію.

Адже імперська ревізіоністська авантюра Путіна в Україні, що мала продемонструвати силу режиму, запустила незворотні процеси його економічного, технологічного та геополітичного самознищення.