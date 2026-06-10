Питання припинення війни в Україні зайшло у глухий кут

Будь-які кроки щодо завершення російсько-української війни — це не питання Києва, а питання Москви. Ми хочемо закінчити війну з лютого 2022 року. Президент Зеленський та інші українські чиновники кожні кілька тижнів говорять про можливість завершення війни за участю американських посередників. Зеленський зазначав, що вони приїдуть, коли буде вирішене питання Близького Сходу, проте воно зараз заходить у глухий кут.

Щоб переговори за участю США реально запрацювали, у Вашингтона мають бути реальні важелі тиску як на Москву, так і на Київ. Зараз таких можливостей немає. Дональд Трамп сподівався тиснути на РФ через ціни на нафту та енергетичні санкції, проте ліцензії на продаж російської нафти, що перебуває в морі, продовжуються. Якщо війна триватиме і Ормузька протока залишиться заблокованою, Сполучені Штати не лише продовжать ці ліцензії, а й дозволять Росії продавати нову нафту, щоб підтримати ілюзію балансу.