Черговий скандал: Єфросиніна з Мартиновською нормалізують насилля над тваринами

Те, що учудили дві телезірки Маша Єфросиніна та Ольга Мартиновська — просто немислиме.

Контекст: популярна шеф-кухарка Ольга сходила на жіноче інтервʼю до Маші. І там зі сміхом розказала, як перекидала кошенят через будівлю та привʼязувала петарди до хвостів тварин. На це тєлєзвізда Маша гучно посміялась.

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Тепер Маша розказує, що після реакції авдиторії цей епізод видалили, а Ольга записала вибачення у вибачальному картузі. Короче, з жіночим інтервʼю успішної жінки щось пішло не так.

На секундочку — дві медійні особи нормалізують насилля над тваринами. І це і той час, коли в суспільні не бракує дуже гучних історій катувань собак та котів.

Ось пару тижнів весь інтернет гуде, бо малолітня дівчина із Павлограда системно знущається над котиками. І дійшло до того, що попередніх тварин із цієї родини забирав боєць ССО, якому остортів цей крінж. Цього разу теж, якби не військові ССО, то і куцого вибачення б не було. Уявіть? Військові вибивають окупантів з нашої землі, ще і мають займатись потенційними маніяками, бо поліція курить папіроси.

Це ж що? За пару років піде та малолітня на проєкт СТБ — стане інфлюєнсеркою і розкаже всім про такі розваги?

У популярній мережі супермаркетів вбили бездомного собаку — справу намагаються замʼяти.

Пару днів тому чортовий дід викинув бішона з вікна, бо той йому набрид.

Рік тому була історія, як…лікарка лікарні Святого Пантелеймона знімала тіктоки, де її діти розмальовують котів фломастерами і тягають за лапки. Це був типу смішний контент.

Подібні історії з рота двох знаменитих і багатих можуть популяризувати знущання над тваринами. Ну а чо, доторкнутись до віпів — можна по-різному.

Що це за такі ігри? Я не уявляю.

Спасибі нашій мамі, за те, що прищеплювала нам з сестрою емпатію — у нас було кілька взятих котів і собак, які прибились самі після того, як їх викинули або вмерли старенькі господарі. Мама зажди знаходила для них мисочку та куточок.

А ще моїми любимими моментами є дуже оригінальні вітання з Днем народження. Коли мама каже: "у нас тут вилупилось гусеня/курча/каченя — воно тебе ось привітає". І цей ніжний писк у телефоні торкає навіть у дорослому віці.