Топ-12 помилок, яких слід уникати під час заселення та виселення з готелів: правильні шляхи до компромісу та фінансової економії

Організація подорожі зазвичай супроводжується ейфорією, пов’язаною з вибором правильного варіанту розміщення з переліком розкішних послуг. Часто туристи навіть не замислюються, за що саме вони платять, заселяючись у готелі. Ми хочемо застерегти мандрівників від небажаних витрат і "розкласти по поличках" можливі помилки, яких слід уникати під час заселення та виселення з готелів.

Не просити про раннє заселення або пізнє виселення

Хоча політика заселення чітко визначає вимоги щодо своєчасного заселення та виселення, мандрівники можуть попросити про раннє заселення або пізнє виселення. Заклади, які цінують свою репутацію, часто йдуть назустріч.

Просто озвучте свої побажання на рецепції та поясніть причину, чому ви хочете заселитися трохи раніше або виселитися пізніше, і, ймовірно, вам не відмовлять.

Соромитися просити змінити номер, який не відповідає заявленим описам

Ретельно огляньте номер перед заселенням. Джерело: Pixels

Перед входом до готельного номера відпочивальники мають повне право попередньо оглянути його, щоб переконатися в наявності зручностей, зазначених на вебсайті або озвучених працівником туристичного агентства. Зверніть увагу на краєвид із вікна, наявність специфічних запахів і правильну роботу зливу в туалеті, щоб уникнути труднощів пізніше. Якщо є невідповідність в описі номера щодо площі, розташування чи переліку запропонованих зручностей, мандрівники мають повне право попросити змінити номер на більш відповідний.

Ігнорування інформації, яку надають консьєржі під час заселення

Зазвичай мандрівники витрачають усю свою енергію на вивчення зручностей готелю і зовсім не слухають персонал, який розповідає про важливі деталі перебування в номері. Часто вони надають код Wi-Fi та інформують про безкоштовні зручності закладу. Якщо гості ігнорують цю інформацію, вони часто пропускають важливі деталі і змушені уточнювати їх пізніше.

Пізнє повідомлення про свої побажання щодо перебування в готелі

Готельне розміщення часто вимагає від гостей попереднього запиту на додаткові зручності для комфортного перебування. Часто мандрівникам потрібні додаткові подушки, стільці чи халати, і краще попросити це заздалегідь, щоб уникнути неприємних ситуацій. Можливо, вам просто потрібна склянка теплої води перед сном – це також краще згадати одразу під час заселення на рецепції.

Не вказувати причину приїзду до готелю

Не соромтеся повідомляти персонал про важливі дати, щоб отримати приємні бонуси. Джерело: Pixels

Нерідко відпочивальники приїжджають до готелю, щоб відсвяткувати важливу дату або відзначити значну подію. На рецепції обов’язково згадайте причину вашого візиту в ці конкретні дні, і персонал, ймовірно, привітає вас особливими бонусами. Це може бути пляшка чудового вина, таця з апетитними солодощами або подарунковий сертифікат на послуги у фітнес-залі чи спа.

Оплата додаткових зборів без попереднього уточнення переліку послуг

Часто після заселення в готель, особливо в окремий котедж чи бунгало, персонал може надати неточну інформацію про додаткові збори за певні зручності. Перш ніж сплачувати значні суми за ці послуги, запитайте інших гостей, чи стягували з них плату за них. Це допоможе уникнути обману та несподіваних витрат, пов’язаних із перебуванням у готелі.

Мовчазне невдоволення незручностями в номері

Якщо ви незадоволені роботою душа чи протіканням крана, не поспішайте одразу розміщувати негативні відгуки в соціальних мережах чи на сайті готелю. Завжди намагайтеся вирішити поточні проблеми, звернувшись безпосередньо до консьєржа.

Найчастіше персонал швидко реагує та намагається вирішити проблему якомога швидше. Крім того, як жест за тимчасові незручності, багато готелів пропонують приємні бонуси, такі як безкоштовні вечері чи спа-процедури.

Заселення без надання контактної інформації на рецепції

Залишайте свої контактні дані адміністраторам готелю, щоб отримувати важливу інформацію поштою. Джерело: Pixels

Надання особистої інформації, включно з електронною поштою, пропонує додаткові переваги для мандрівників. Ті, хто надає цю інформацію, часто отримують детальну інформацію про обраний пакет електронною поштою. Це дозволяє ретельно переглянути інформацію про запропоновані послуги та порівняти її з реальністю.

Ігнорування остаточного огляду перед від’їздом

За кілька годин до від’їзду краще спокійно зібрати всі свої речі заздалегідь, щоб уникнути додаткового стресу. Ретельно огляньте кожен куточок номера, щоб переконатися, що ви не забули жодних цінностей і не запізнилися на потяг чи літак через затримки.

Недотримання традиції залишати чайові покоївкам

Обслуговуючий персонал хороших готелів зазвичай приділяє багато уваги гостям, щоб зробити їхнє перебування якомога комфортнішим і спокійнішим. Вони регулярно прибирають номери, змінюють білизну та забезпечують чисті рушники в ванних кімнатах. Покоївки старанно виконують прохання гостей протягом усієї відпустки, і їхня робота безумовно заслуговує на визнання.

Виселення не вчасно без поважної причини

Коли туристи пакують валізи та готуються до від’їзду, вони завжди повинні пам’ятати, що в холі готелю вже можуть бути гості, які щойно прибули. Краще повідомити готель про можливі затримки з виїздом заздалегідь, щоб уникнути небажаних накладок.

Не перевіряти рахунки перед виселенням

Одна з поширених помилок, яку роблять відпочивальники під час виселення з готелів, – це не перегляд переліку наданих послуг, які записані в остаточному чеку при виїзді. Хоча включення до оплати не обов’язково пов’язане з шахрайством, часто можуть траплятися звичайні неточності, які краще виправити одразу, щоб уникнути розчарувань і поспішних висновків про загальний сервіс готелю.

З вищесказаного можна зробити висновок, що для уникнення труднощів і непорозумінь важливо правильно спілкуватися з персоналом готелю, оскільки багато проблем можна швидко вирішити. Замість того, щоб одразу влаштовувати сцену, якщо щось не влаштовує, спробуйте спокійно пояснити причини невдоволення, адже ви можете отримати приємні сюрпризи за вашу лояльну поведінку. Працівники готелю – звичайні люди, які можуть щось забути, тому не варто сприймати все надто серйозно. Доза здорового гумору часто допомагає вирішувати проблеми та знаходити вихід із складних ситуацій.

Щасливих подорожей і повного "взаєморозуміння" з готелями!