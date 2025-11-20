Змушення жертви агресії до м'якої капітуляції. Про дипломатичні літаки у мирному плані

Знайшов "цікавинку" у цинічному російсько-американському плані змушення жертви агресії до м’якої капітуляції.

З територіальними втратами України все відомо, про це писали і пишуть багато. Далі більшість оглядачів звертає увагу, що, згідно хотелкам недоімперії, Україна має скоротити чисельність ЗСУ до 250 тис, а також відмовитися від розробки та придбання балістичних і крилатих ракет середньої дальності.

Все це начебто виглядає, як побоювання росії, що Україна після припинення бойових дій накопичить сили і ударні озброєння, і почне звільняти окуповані території силою. Але насправді у засвіченому плані від рф-США є пункт, який повністю видає справжні плани і наміри агресора.

Мова про заборону базування на території Україні дипломатичних літаків інших держав. Не тільки воєнних баз і збройних формувань, а окремим пунктом про дипломатичні літаки!

Це має сенс у єдиному випадку — якщо росія вже зараз планує продовжити агресію проти України за рік-два. Таке продовження, зрозуміло, почнеться з повітряних ракетно-шахедних ударів, по наших аеродромах зокрема. І наявність на цих аеродромах іноземних дипломатичних літаків істотно завадить майбутній агресії росії. Бо з російською "високоточністю" такі літаки будуть гарантовано знищені або пошкоджені, а вони вважаються територією держави, під прапором якої літають. Тобто, при бажанні це можна розцінювати як напад на країну: США, Велику Британію, Францію — ту, звідки дипломатичний літак.

Недоімперія настільки не хоче якихось ускладнень при поновленні агресії проти України, що заздалегідь підстилає соломку, включивши пункт про заборону базування дипломатичних літаків на території України у план "м’якої капітуляції України".