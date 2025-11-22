Мир та війна президента Трампа для України
Ефект бомби спричинив так званий мирний план Трампа в Україні. Вчергове майстер комерційних переговорів зробив різкий розворот на 180 градусів. Ще вчора він викликав Ліндсі Грема і обговорював санкції проти рф, а сьогодні пропонує Україні поділитись її територіями з рф. Мої колеги в спецслужбах вважають, що таким чином президент Трамп відволікає увагу від сексуального скандалу, який в США отримав назву "Епштейнгейт", інші українські "патріотичні аналітики", які звикли жити на гранти, стверджують, що Дональд Фредович продався Москві. На мою думку, не те і не інше навіть і близько не є правдою. Тож я Вам розповім, як приблизно все було насправді.
Почалось все 12-13 листопада, коли Європейський Союз направив до США план реалізації торгової угоди з США. Ми ж з Вами пам’ятаємо, що ЄС та США підписали торгову угоду в липні 2025 року, втім, угода є сирою і потребувала плану (уточнення) її реалізації. А як ми з Вами знаємо, у всіх угодах головне – це додатки і особливі умови, записані "дрібним шрифтом". Торгова угода між США та ЄС не стала виключенням.
ЄС домагається від США не вводити мита на цілий перелік товарних груп: медичні прилади, вина та міцні алкогольні напої, пиво, макаронні вироби і т.д. Крім того, ЄС збирається посилити захист свого ринку новими правилами з перевірки інвестицій та експортного контролю, а також правилами забезпечення критично важливою сировиною. Також ЄС просить США знизити 50% мита на європейську сталь та алюміній. Товарообіг між США та ЄС у 2024 році оцінювався на рівні 1,5 трлн доларів. Тож ціна питання для обох сторін вимірюється сотнями мільярдів доларів. А тут як раз йде війна в Європі.
Десь в середині листопада адміністрація США запустили в роботу відомого своїми симпатіями до рф пана Стіва Віткофа. Той як раз завбачливо спілкувався з представником путіна Дмітрієвим, візит якого в жовтні до США публічно висміяли. Хлопці витягли з довгої шухляди забаганки рф, вписали туди 2-3 пункти для США, назвали це "мирним планом США" і відправили цей план 19 листопада в Україну. А щоб вже в Брюселі – Парижі та Франкфурті не сумнівались в справжніх намірах США, вони навіть не змінювали риторику: 13 листопада ЄС відправив "торговий план США", 19 листопада США відправили "мирний план" Україні.
А далі все пішло за задумом Трампа: дитинка (Україна), отримавши "страшний лист" від батька (США), який знаходиться в процес розлучення (торгової війни) з мамкою (ЄС), побігла скаржитись до мамки. ЄС як більш поблажливий до України вже почав обговорення "мирного плану Трампа" з Україною. Скоріш за все, як і минулого разу відбудеться інтенсивний діалог між США та ЄС, в результаті якого будуть знятті суперечки по вже підписаній торговій угоді. І тоді, після владнання всіх ділових питань між ЄС та США, в Кремлі не впізнають свої забаганки з 28 пунктів.
До речі, сам план гівняний і написаний без знання тонкощів ситуації в Україні та ЄС. Зміни в Конституцію вносить український парламент, а в ньому не те що немає конституційної більшості, в ньому можливо вже немає більшості в принципі. З якоїсь радості по плану ЄС дає 100 млрд доларів на відновлення України, та десь губиться з 400 млрд доларів (я не помилився, саме 400, а не 300) знерухомлених активів 200 млрд доларів. Далі немає сенсу цей план аналізувати, бо він вже виконав свою роль – "стурбував ЄС".
І до висновків:
- Трамп – президент США, і для США він та його адміністрація зробили все правильно: підібрали слушний момент і просто використали кремлівські бредні в своїх інтересах. З моральної точки зору у їх діях є проблеми, а де їх немає – в Україні з міндічгейтом, чи в ЄС? США зацікавлені урезонити рф, але не доводити цю країну до розпаду. Спробуйте за останні 2-3 місяці знайти хоч якісь дії США, які б можна було інтерпретувати яку поступки рф. Таких не було, хоча про-російська риторика іноді випливає на поверхню.
- Реакція України була стриманою, дипломатичною і прогнозованою: відразу побігла скаржитись матусі (ЄС). А щоб не бігати до когось, потрібно було б мати сильну економіку та торговий баланс. Проте якщо ні першого, ні другого немає, та ще й корупційний хвіст виріс, то єдине правильне рішення – опиратись на ЄС.
- Європі вже давно пора задуматись над своїм майбутнім. Вигоди від торгової угоди з США чи КНР будуть значити дуже мало, якщо на Сході перманентно буде існувати подразнювач військових ризиків. Зусилля потрібно прикладати не до покращення торгових умов, а до того, щоб рф (або те, що після неї залишиться) не несла в собі військових ризиків. За всіх інших сценаріїв Європа буде постійно знаходитись в режимі гонитви озброєнь і частину зброї купувати в США або Азії. Це напевно не те майбутнє, якого очікують європейські виборці, але іншого варіанту в них не буде. У Європи та України зараз є спільні інтереси, які підсилили дії США. Тож Європі пора прокидатись.