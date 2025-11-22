Мир та війна президента Трампа для України

Ефект бомби спричинив так званий мирний план Трампа в Україні. Вчергове майстер комерційних переговорів зробив різкий розворот на 180 градусів. Ще вчора він викликав Ліндсі Грема і обговорював санкції проти рф, а сьогодні пропонує Україні поділитись її територіями з рф. Мої колеги в спецслужбах вважають, що таким чином президент Трамп відволікає увагу від сексуального скандалу, який в США отримав назву "Епштейнгейт", інші українські "патріотичні аналітики", які звикли жити на гранти, стверджують, що Дональд Фредович продався Москві. На мою думку, не те і не інше навіть і близько не є правдою. Тож я Вам розповім, як приблизно все було насправді.

Почалось все 12-13 листопада, коли Європейський Союз направив до США план реалізації торгової угоди з США. Ми ж з Вами пам’ятаємо, що ЄС та США підписали торгову угоду в липні 2025 року, втім, угода є сирою і потребувала плану (уточнення) її реалізації. А як ми з Вами знаємо, у всіх угодах головне – це додатки і особливі умови, записані "дрібним шрифтом". Торгова угода між США та ЄС не стала виключенням.

ЄС домагається від США не вводити мита на цілий перелік товарних груп: медичні прилади, вина та міцні алкогольні напої, пиво, макаронні вироби і т.д. Крім того, ЄС збирається посилити захист свого ринку новими правилами з перевірки інвестицій та експортного контролю, а також правилами забезпечення критично важливою сировиною. Також ЄС просить США знизити 50% мита на європейську сталь та алюміній. Товарообіг між США та ЄС у 2024 році оцінювався на рівні 1,5 трлн доларів. Тож ціна питання для обох сторін вимірюється сотнями мільярдів доларів. А тут як раз йде війна в Європі.

Десь в середині листопада адміністрація США запустили в роботу відомого своїми симпатіями до рф пана Стіва Віткофа. Той як раз завбачливо спілкувався з представником путіна Дмітрієвим, візит якого в жовтні до США публічно висміяли. Хлопці витягли з довгої шухляди забаганки рф, вписали туди 2-3 пункти для США, назвали це "мирним планом США" і відправили цей план 19 листопада в Україну. А щоб вже в Брюселі – Парижі та Франкфурті не сумнівались в справжніх намірах США, вони навіть не змінювали риторику: 13 листопада ЄС відправив "торговий план США", 19 листопада США відправили "мирний план" Україні.

А далі все пішло за задумом Трампа: дитинка (Україна), отримавши "страшний лист" від батька (США), який знаходиться в процес розлучення (торгової війни) з мамкою (ЄС), побігла скаржитись до мамки. ЄС як більш поблажливий до України вже почав обговорення "мирного плану Трампа" з Україною. Скоріш за все, як і минулого разу відбудеться інтенсивний діалог між США та ЄС, в результаті якого будуть знятті суперечки по вже підписаній торговій угоді. І тоді, після владнання всіх ділових питань між ЄС та США, в Кремлі не впізнають свої забаганки з 28 пунктів.

До речі, сам план гівняний і написаний без знання тонкощів ситуації в Україні та ЄС. Зміни в Конституцію вносить український парламент, а в ньому не те що немає конституційної більшості, в ньому можливо вже немає більшості в принципі. З якоїсь радості по плану ЄС дає 100 млрд доларів на відновлення України, та десь губиться з 400 млрд доларів (я не помилився, саме 400, а не 300) знерухомлених активів 200 млрд доларів. Далі немає сенсу цей план аналізувати, бо він вже виконав свою роль – "стурбував ЄС".

І до висновків: