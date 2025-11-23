Кілька важливих, але дуже суперечливих повідомлень з США

З комунікацією США про "мирний план" щось пішло не так. Ввечері в суботу пролунало кілька важливих, але дуже суперечливих повідомлень.

За словами двопартійної групи американських сенаторів, Марко Рубіо у телефонній розмові повідомив їм, що план з 28 пунктів - це документ Росії, а не США. "Це не наш мирний план. Це пропозиція, яку ми отримали. Вона не відображає позицію адміністрації. … По суті, це перелік побажань росіян, який вони передали Стіву Віткоффу", - сказали сенатори Майк Раундс та Анґус Кінґ разом з кількома своїми колегами. Вони підкреслили це чітко та кілька разів.

Ця заява швидко розійшлась в новинах. І так само швидко надійшло заперечення від Держдепу - і від самого Рубіо: "Це відверта неправда. … Мирну пропозицію розробили Сполучені Штати. Ми пропонуємо її як міцну рамку для подальших переговорів. Вона ґрунтується на пропозиціях російської сторони, але також на попередніх і поточних пропозиціях України".

Після цього сенатор Майк Раундс написав коротке повідомлення: "Я вдячний держсекретареві Рубіо за сьогоднішній брифінг про їхні зусилля досягти миру, враховуючи пропозиції як Росії, так і України, щоб підготувати фінальну угоду."

Не знаю, якою саме була розмова між Рубіо і законодавцями по телефону - до і після - але політика одного голосу тут дала збій. Це особливо цікаво, зважаючи на те, яку роль Марко Рубіо зараз відіграє в переговорному процесі.

З того, що чую - план з 28 пунктів в останні дні просували передовсім Венс та Віткофф. Ден Дрісколл доніс повідомлення. Рубіо був ознайомлений з ним на певному етапі, але брав мінімальну участь (хоча офіційно в Держдепі це заперечують). При цьому на переговори в Швейцарію поїхали саме Рубіо, Віткофф та Дрісколл.

Що в цій ситуації зрозуміло напевне - документ з 28 пунктів не є остаточним. Це підтвердив і Дональд Трамп. На запитання журналістів президент відповів, що цей план не є фінальною пропозицією.