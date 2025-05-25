Топ-12 ошибок, которых следует избегать при заселении и выселении из гостиниц: правильные пути к компромиссу и финансовой экономии

Организация поездки обычно сопровождается эйфорией, связанной с выбором правильного варианта размещения с перечнем роскошных услуг. Зачастую туристы даже не задумываются, за что именно они платят, заселяясь в отеле. Мы хотим предостеречь путешественников от нежелательных расходов и "разложить по полочкам" возможные ошибки, которых следует избегать при заселении и выселении из гостиниц.

Не просить о раннем заселении или позднем выселении

Хотя политика заселения четко определяет требования по своевременному заселению и выселению, путешественники могут попросить о раннем заселении или позднем выселении. Заведения, которые ценят свою репутацию, часто идут навстречу.

Просто озвучьте свои пожелания на рецепции и объясните причину, почему вы хотите заселиться чуть раньше или выселиться позже и, вероятно, вам не откажут.

Стесняться просить изменить номер, не соответствующий заявленным описаниям

Тщательно осмотрите номер перед заселением. Источник: Pixels

Перед входом в гостиничный номер отдыхающие имеют право предварительно осмотреть его, чтобы убедиться в наличии удобств, указанных на вебсайте или озвученных работником туристического агентства. Обратите внимание на вид из окна, наличие специфических запахов и правильную работу слива в туалете, чтобы избежать трудностей позже. Если есть несоответствие в описании номера относительно площади, расположения или перечня предлагаемых удобств, путешественники имеют право попросить изменить номер на более соответствующий.

Игнорирование информации, предоставляемой консьержем во время заселения

Обычно путешественники тратят всю свою энергию на изучение удобств отеля и совсем не слушают персонал, рассказывающий о важных деталях пребывания в номере. Часто они предоставляют код Wi-Fi и информируют о бесплатных удобствах заведения. Если гости игнорируют эту информацию, они часто упускают важные детали и вынуждены уточнять их позже.

Позднее сообщение о своих пожеланиях о пребывании в отеле

Отель часто требует от гостей предварительного запроса на дополнительные удобства для комфортного пребывания. Часто путешественникам нужны дополнительные подушки, стулья или халаты, и лучше попросить это заранее во избежание неприятных ситуаций. Возможно, вам просто нужен стакан теплой воды перед сном – это лучше упомянуть сразу во время заселения на рецепции.

Не указывать причину приезда в отель

Не стесняйтесь сообщать персонал о важных датах, чтобы получить приятные бонусы. Источник: Pixels

Нередко отдыхающие приезжают в гостиницу, чтобы отметить важную дату или отметить значительное событие. На рецепции обязательно вспомните причину вашего визита в эти конкретные дни и персонал, вероятно, поздравит вас особыми бонусами. Это может быть бутылка великолепного вина, поднос с аппетитными сладостями или подарочный сертификат на услуги в фитнес-зале или спа.

Оплата дополнительных сборов без предварительного уточнения перечня услуг

Часто после заселения в отель, особенно в отдельный коттедж или бунгало, персонал может предоставить неточную информацию о дополнительных сборах за удобства. Прежде чем платить значительные суммы за эти услуги, спросите других гостей, взимали ли с них плату за них. Это поможет избежать обмана и неожиданных расходов, связанных с пребыванием в отеле.

Молчаливое недовольство неудобствами в номере

Если вы недовольны работой душа или протеканием крана, не спешите сразу размещать негативные отзывы в социальных сетях или на сайте отеля. Всегда пытайтесь решить текущие проблемы, обратившись непосредственно к консьержу.

Зачастую персонал быстро реагирует и пытается решить проблему как можно скорее. Кроме того, как жест за временные неудобства, многие отели предлагают приятные бонусы, такие как бесплатные ужины или спа-процедуры.

Заселение без предоставления контактной информации на рецепции

Оставляйте свои контактные данные администраторам отеля, чтобы получать важную информацию по почте. Источник: Pixels

Предоставление личной информации, включая электронную почту, предлагает дополнительные преимущества для путешественников. Те, кто предоставляет эту информацию, часто получают подробную информацию об выбранном пакете по электронной почте. Это позволяет тщательно просмотреть информацию о предлагаемых услугах и сравнить ее с реальностью.

Игнорирование окончательного осмотра перед отъездом

За несколько часов до отъезда лучше спокойно собрать все свои вещи заранее во избежание дополнительного стресса. Тщательно осмотрите каждый уголок номера, чтобы убедиться, что вы не забыли никаких ценностей и не опоздали на поезд или самолет из-за задержек.

Несоблюдение традиции оставлять чаевые горничным

Обслуживающий персонал хороших гостиниц обычно уделяет много внимания гостям, чтобы сделать их пребывание как можно более комфортным и спокойным. Они регулярно убирают номера, сменяют белье и обеспечивают чистые полотенца в ванных комнатах. Горничные усердно выполняют просьбы гостей на протяжении всего отпуска, и их работа безусловно заслуживает признания.

Выселение не вовремя без уважительной причины

Когда туристы упаковывают чемоданы и готовятся к отъезду, они всегда должны помнить, что в холле отеля уже могут быть прибывшие гости. Лучше сообщить отель о возможных задержках с выездом заранее во избежание нежелательных накладок.

Не проверять счета перед выселением

Одна из распространенных ошибок, которую совершают отдыхающие при выселении из гостиниц, – это не просмотр перечня оказанных услуг, которые записаны в окончательном чеке при выезде. Хотя включение в оплату не обязательно связано с мошенничеством, часто могут случаться обычные неточности, которые лучше исправить сразу во избежание разочарований и поспешных выводов об общем сервисе отеля.

Из вышесказанного можно заключить, что во избежание трудностей и недоразумений важно правильно общаться с персоналом гостиницы, поскольку многие проблемы можно быстро решить. Вместо того чтобы сразу устраивать сцену, если что-то не устраивает, попробуйте спокойно объяснить причины недовольства, ведь вы можете получить приятные сюрпризы за ваше лояльное поведение. Работники отеля – обычные люди, которые могут что-нибудь забыть, поэтому не стоит воспринимать все слишком серьезно. Доза здорового юмора часто помогает решать проблемы и находить выход из сложных ситуаций.

Счастливых путешествий и полного "взаимопонимания" с отелями!