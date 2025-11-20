Чому ''Мирний план Трампа'' це міф

Нічого обговорювати.

"Мирний план Трампа", про який учора писали світові ЗМІ, - міф. Україна на такі умови не погодиться, Європа теж їх не підтримає, а у США фактично не залишилося важелів тиску. Це безглузда творчість групи російських агентів Дмитрієва-Віткоффа, яку вони злили в ЗМІ, сподіваючись у такий спосіб надати їй якогось квазіофіційного статусу.

Рубіо вже написав, що США лише "розробляють список можливих ідей щодо припинення цієї війни". У пресу злили не якийсь офіційний закінчений план або ультиматум, а те, що запропонував Дмитрієв і з чим Віткофф прибіг до Трампа. Той, мабуть, покивав головою, зазвичай нічого не зрозумівши. Але в нього сім п'ятниць на тижні. Потім (а може, вже) до нього прибіжить Рубіо і пояснить, що такий план нереалізований, і Трамп про нього забуде.

Апдейт. Цей план потрібен Кремлю не для реалізації, а для того, щоб посварити США з Україною. Тому над ним працював Дмитрієв, який не має повноважень, а Машка Захарова від імені МЗС від нього відреклася. Путін прекрасно розуміє, що Україна такий план фактичної капітуляції не прийме і сподівається, що це дасть привід Трампу знову відмовитися від підтримки Києва. Проблема цього "хитрого" задуму в тому, що такий план не прийме і США.