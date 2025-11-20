Хроніка повільної нафтової катастрофи РФ

За жовтень РФ недоотримала 380 млн доларів нафтових доходів у порівнянні з вереснем. Міжнародна енергетична агенція (МЕА) вважає, що зниження доходів від експорту нафти та палива тривають через санкції та вихід з ладу НПЗ.

Мені важко не погодитись з МЕА. Доходи падають не тільки через зниження цін на російську нафту, але й через зниження обсягів експорту. У жовтні середній обсяг експорту нафти з РФ знизився з 7,5 до 7,35 млн барелів на добу, а експорт нафтопродуктів впав до 2,3 млн барелів.

Цікаво, що за підсумками жовтня зросла частка нафти, яку транспортували морем. Зростання частки відбулось за рахунок заповнення нафтою тіньового танкерного флоту РФ, який після санкцій не може розвантажитись.

Загалом 7 днів тому "в дорозі" морем було близько 1 млрд барелів нафти. Якщо ситуація збережеться впродовж місяця, то росіянам доведеться консервувати свердловини, оскільки в них немає місць зберігання нафти зі значними обсягами.

Якщо подивитись бюджетну статистику, то виходить, що нафтогазові доходи бюджету РФ знизились за 10 місяців на 21,4% до 7,5 трлн рублів, і це при тому, що уряд РФ змінив у 2025 році методику їх розрахунку, наростивши у "податковій ціні" нафти частку марки ESPO, що фактично збільшило податкову базу для нарахувань.

Якщо розгорнути картину по місяцях, то вимальовується просто якась хроніка повільної катастрофи. На графіку видно, як податкова ціна після сплеску під час війни в Ірані постійно знижується, а нафтогазові доходи бюджету зростають тільки у перший місяць кварталу, коли нафтові компанії роблять додатковий податковий платіж.

Наприклад, якщо відняти черговий квартальний платіж від н/г доходів бюджету за жовтень, то місячний н/г дохід виявиться вже 561 млрд рублів, що менше надходжень за вересень на 22 млрд рублів.

Російська нафтова економіка зараз все більше нагадує стару жабу, яку повільно варять на вогні з палаючих НПЗ. Стара жаба спочатку думала, що їй готували теплу санаційну ванну, але коли почало припікати, то хоробрих реплік сильно поменшало. Далі буде.