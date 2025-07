Театральні вистави Лондона 2025: 10 шоу, на які варто купити квитки

Лондонська театральна сцена у 2025 році сяє різноманітністю та високим рівнем постановок. Після складних часів пандемії Вест-Енд і театри по всьому місту повертаються з новою енергією, пропонуючи яскраві мюзикли, класичні п’єси та сміливі сучасні роботи. Лондон залишається світовою столицею театру, де кожен знайде щось для себе – від шанувальників Шекспіра до любителів новаторських шоу. Ми зібрали 10 найочікуваніших театральних вистав 2025 року, які вже відкриті для бронювання. Не пропустіть шанс відвідати ці незабутні постановки!

1. The Effect

П’єса Джеймі Ллойда в Національному театрі – це романтична комедія Люсі Преббл про двох учасників клінічного випробування антидепресанту, Трістана та Конні, між якими спалахує роман. Чи справжні їхні почуття, чи це побічний ефект ліків? Постановка занурює глядачів у історію завдяки подіумній сцені та ефектам клінічно білого світла. У головних ролях – Паапу Ессьєду та Тейлор Рассел, що робить цю виставу однією з найкращих у Лондоні.

Театр: National Theatre, South Bank, London SE1 9PX

Квитки: www.nationaltheatre.org.uk

2. A Mirror

Нова п’єса Сема Голкрофта обіцяє бути вибуховою. Джерело: Almeida.co.uk

Темна комедія Сема Голкрофта "A Mirror" у Театрі Алмейда в Ізлінгтоні повертає автора на сцену після майже десятирічної перерви. Події починаються з запрошення на весілля в авторитарному суспільстві. Сюжет частково засекречений, але обіцяє роздуми про свободу слова, авторство та цензуру. Режисер Джеремі Геррін зібрав зірковий склад: Джонні Лі Міллер, Таня Рейнольдс і Майкл Ворд. Ця вистава претендує на звання однієї з найяскравіших у сезоні.

Театр: Almeida Theatre, Almeida St, London N1 1TA

Квитки: www.almeida.co.uk

3. Sunset Boulevard

У Театрі Савой показують культовий мюзикл Ллойда Веббера в адаптації Джеймі Ллойда. У головній ролі – Ніколь Шерзінгер, яка зіграє Норму Десмонд, зірку німого кіно, що втратила розум. Її попередній театральний досвід у "Котах" у 2014 році довів, що вона здатна підкорити сцену, а режисер Ллойд впевнений у її успіху. Ця постановка обіцяє стати однією з найпопулярніших у Лондоні.

Театр: Savoy Theatre, Savoy Ct, London WC2R 0ET

Квитки: www.atgtickets.com

4. Hamnet

У Театрі Гаррік представлять адаптацію роману Меґґі О’Фаррелл про дружину Шекспіра Агнес та їхнього сина Гамнета. Постановка Королівської шекспірівської компанії під керівництвом Лоліти Чакрабарті досліджує теми горя, творчості та природи. Роль Агнес виконує Мадлен Манток. Прем’єра в Стратфорді була розпродана, і тепер лондонські глядачі можуть насолодитися цією зворушливою історією.

Театр: Garrick Theatre, Charing Cross Rd, London WC2H 0HH

Квитки: www.nimaxtheatres.com

5. Lioness

Креативний дует Лілі Джеймс і Крістін Скотт Томас знову з’явиться в театрі Гарольда Пінтера. Джерело: Wikimedia.org

У Театрі Гарольда Пінтера покажуть п’єсу "Lioness" Пенелопи Скіннер. У головних ролях – Лілі Джеймс і Крістін Скотт Томас, які зіграють молоду режисерку та актрису-самітницю Елейн, що планує повернення на сцену після 30-річної перерви. Ця "перевернута" трагедія помсти, поставлена Яном Еріксоном, уже входить до списків критиків як одна з найочікуваніших постановок року.

Театр: Harold Pinter Theatre, Panton St, London SW1Y 4DN

Квитки: www.atgtickets.com

6. Old Friends

У Театрі Гілгуда відбудеться концерт-триб’ют Стівену Сондхейму, який помер у 2021 році. Постановка Меттью Борна представить найкращі твори композитора у виконанні Бернадетт Пітерс, Лі Салонги та британських зірок, таких як Крістін Алладо та Джоанна Райдінг. Цей "великий бродвейський шоу" обіцяє піднесені моменти та незабутні емоції.

Театр: Gielgud Theatre, Shaftesbury Ave, London W1D 6AR

Квитки: www.delfontmackintosh.co.uk

7. King Lear

Кеннет Брана повертається на сцену Вест-Енду з постановкою "Короля Ліра" у Театрі Віндема. Він не лише режисер, але й виконавець головної ролі – старіючого Ліра, який втрачає владу та розум. Ця автономна постановка обіцяє стати однією з найяскравіших подій сезону.

Театр: Wyndham’s Theatre, Charing Cross Rd, London WC2H 0DA

Квитки: www.delfontmackintosh.co.uk

8. The Witches

Музична казка об’єднує дорослу аудиторію та дітей віком від 8 років. Джерело: nationaltheatre.org.uk

Мюзикл "The Witches", заснований на романі Роалда Дала, у Національному театрі розповідає про хлопчика, який протистоїть змові відьом, що хочуть перетворити дітей на мишей. Режисерка Ліндсі Тернер і драматург Люсі Кірквуд оживили цю історію з Кетрін Кінгслі (Велика Верховна Відьма) та Деніелом Рігбі (містер Стрінгер). Вистава ідеально підходить для сімей із дітьми від 8 років.

Театр: National Theatre, South Bank, London SE1 9PX

Квитки: www.nationaltheatre.org.uk

9. Stranger Things: The First Shadow

Преквел культового серіалу Netflix "Stranger Things" іде на сцені Театру Фенікс. Дія розгортається в Гокінсі 1959 року, представляючи молодих Джима Гоппера, Джойс Байєрс, Боба Ньюбі та антагоніста Генрі Кріла. Постановка Джека Торна та Стівена Далдрі, створена за участю братів Даффер, обіцяє стати однією з найпопулярніших у Лондоні.

Театр: Phoenix Theatre, Charing Cross Rd, London WC2H 0JP

Квитки: www.londontheatredirect.com

10. Macbeth

У Театрі Донмар Веархаус Девід Теннант зіграє Макбета, а Куш Джамбо – Леді Макбет. Режисер Макс Вебстер, відомий своєю постановкою "Генріха V" з Кітом Гарінгтоном, обіцяє психологічний трилер у сучасному стилі. Квитки на цю виставу розкуповуються швидко, тож поспішайте!

Театр: Donmar Warehouse, 41 Earlham St, London WC2H 9LX

Квитки: www.donmarwarehouse.com

Поради щодо купівлі квитків

Раннє бронювання: Популярні шоу, такі як "Macbeth" і "Stranger Things: The First Shadow", розкуповуються швидко. Бронюйте квитки заздалегідь через офіційні сайти театрів або платформи, як-от www.londontheatredirect.com чи www.todaytix.com.

Знижки та акції: Слідкуйте за пропозиціями на www.officiallondontheatre.com, де регулярно проводяться розпродажі, наприклад, "See It Live in 2025" із квитками від £10 до £60.

Останні хвилини: Для спонтанних відвідувачів TodayTix пропонує лотереї та "Rush" квитки за зниженими цінами.

Сімейні шоу: "The Witches" ідеально підходить для сімей із дітьми від 8 років, поєднуючи гумор і магію.

Чому варто відвідати лондонські театри у 2025 році?

Лондон у 2025 році пропонує унікальне поєднання класичних творів, сучасних мюзиклів і новаторських постановок. Від зіркових акторів, таких як Девід Теннант і Ніколь Шерзінгер, до культових історій, як "Stranger Things" і "King Lear", театральний сезон обіцяє незабутні враження. Плануйте свою подорож до Лондона та пориньте в магію Вест-Енду!