Найкращі місця в Туреччині для відпустки: куди і коли їхати на відпочинок у Туреччину

Туреччина, один із найпопулярніших літніх напрямків, пропонує жваві прибережні міста, стародавні історичні пам’ятки, популярні атракції та розваги, а також прекрасні природні феномени. Ця яскрава країна щороку приваблює мільйони туристів своїми чудовими пляжами, розкішними готелями (багато з яких працюють за системою "все включено"), самобутньою культурою та смачною кухнею. Це також одне з найкращих місць у Туреччині для розваг і відпочинку з дітьми завдяки чудовим аквапаркам, зоопаркам і програмам активностей на курортах. Якщо ви хочете провести наступну відпустку тут, ознайомтеся з найкращими туристичними напрямками Туреччини та сплануйте незабутню літню подорож.

Стамбул

Блакитна мечеть, Стамбул. Джерело: Pixabay

Розташований на стику Європи та Азії, Стамбул поєднує культури різних країн і континентів. Колись столиця трьох імперій, Стамбул нині є найнаселенішим містом Європи. Історія цього міста налічує понад два з половиною тисячоліття, тому перше, що приваблює туристів, – це величні історичні пам’ятки. Під час відпустки в Туреччині відвідайте вишукані візантійські споруди, такі як собор Святої Софії, і помилуйтеся мінаретами Блакитної мечеті, створеної в османську епоху. Туристам радять обов’язково включити до маршруту палац Топкапи та Базиліку Цистерну, а також район Султанахмет, який охоплює багато відомих пам’яток. Також додайте до ідей відпочинку в Туреччині відвідування протоки Босфор, знаменитого Гранд-базару та районів Фенер і Балат. Мінімальний список справ у Стамбулі завершує один із найвідоміших символів міста – вежа Галата, яка пропонує приголомшливі краєвиди на Босфор і історичний центр.

Коли їхати до Стамбула

Це один із найпопулярніших туристичних напрямків у Туреччині, тому найкраще відвідувати його, коли основний потік туристів зменшується. Оптимальний час – червень і вересень. Середня температура повітря в цей період становить 22°C.

Де зупинитися

У Стамбулі безліч готелів. Деякі з них розташовані в історичних будівлях, наприклад, The Public на знаменитій вулиці Істікляль у будівлі 1901 року.

Бодрум

Бодрум – популярний напрямок для чудового пляжного відпочинку та нічного життя. Джерело: Pixabay

Колись тут розташовувалося стародавнє місто Галікарнас, відоме одним із чудес світу – Мавзолеєм Мавсола. Його руїни збереглися донині, і сьогодні це одна з найпопулярніших туристичних пам’яток Бодрума нарівні із середньовічною фортецею Бодрума.

Але в туристичних колах цей регіон відомий як найкраще місце в Туреччині для відпустки завдяки чудовому узбережжю та жвавому нічному життю: на пляжах, у районі марини та в самому місті є багато барів і клубів. Регіон має одні з найкращих туристичних напрямків Туреччини, оточені зеленими пагорбами, мальовничими селами та маринами, заповненими яхтами. Бірюзові води омивають пляжі з дрібним золотим піском, а вулиці поблизу вистелені розкішними курортами.

Коли їхати до Бодрума

У розпал літа в Бодрумі спекотно, середня максимальна температура в липні та серпні досягає 35°C. Плануйте найкращу відпустку в Туреччині ближче до жовтня – туристів менше, ціни доступніші, а температура коливається близько 22°C.

Де зупинитися

Для розкішного відпочинку зверніть увагу на Kaya Palazzo. Цей великий приморський курорт за 15 хвилин від міста пропонує вишукане розміщення, приватний пляж і відкритий басейн.

Анталія

Унікальна архітектура – одна з головних визначних пам’яток Туреччини. Джерело: Pixabay

Одна з найкращих туристичних зон у Туреччині – Анталія. Ця провінція славиться кілометрами прекрасного узбережжя, руїнами стародавніх міст і розвагами, а її столиця Анталія – чудовий вибір для відпустки в Туреччині та один із найпопулярніших туристичних напрямків. У Белеку ви знайдете чудові поля для гольфу, а в старому місті Калеїджі – османську архітектуру, стародавні стіни, аквапарк і чудові краєвиди на море та марини.

Після дослідження Анталії насолоджуйтесь красою водоспадів Дюден і Куршунлу або вирушайте в похід горами Тавр. Найкращі пляжі регіону можна знайти в містечках Патара, Коньяалти та Чіралі.

Коли їхати до Анталії

У червні та серпні відпочинок тут не принесе максимального задоволення через спеку: температура перевищує 35°C, тому варто уникати цих місяців під час планування поїздки до Туреччини. Натомість у вересні температура знижується до 25°C, а опадів мало.

Де зупинитися

Ви можете зануритися в атмосферу барвистої Анталії, зупинившись у її історичному центрі. Наприклад, готель Tuvan вітає своїх гостей традиційним османським декором і кількома гарними садами для романтичних вечерь.

Ізмір

Один із найбільших і найстаріших міст Туреччини, багато мандрівників несправедливо обходять стороною. Хоча він має багату історію, Ізмір може похвалитися сучасними культурними центрами та жвавими прибережними районами, тому заслужено займає місце серед найкращих напрямків для відпустки в Туреччині.

Прибувши до Ізміра, додайте до маршруту відпустки відомі історичні пам’ятки Туреччини: Годинникову вежу на площі Конак, агору в районі Намазгах, що походить із римських часів, і стародавній замок Кадифекале. Потім насолодіться сучасною, жвавою атмосферою набережної Кордон, відвідайте магазини та яскраві ресторани.

Коли відвідати Ізмір

Комфортна температура для відвідування, близько 25°C, спостерігається в червні та вересні. Але є сенс планувати Ізмір для найкращої відпустки в Туреччині в травні або жовтні, коли туристів менше, але погода майже така ж тепла.

Де зупинитися

Не віддаляйтеся від пляжів: зупиніться в готелі на узбережжі, наприклад, Key, який пропонує номери з чудовими краєвидами на море, спа-центр і ресторан.

Каппадокія

Чарівна Кападокія. Джерело: Pixabay

Цей регіон не схожий на жоден інший у Туреччині, але він точно входить до списку місць, куди варто поїхати на відпустку. Його унікальність полягає в так званих "чарівних димарях" – скельних утвореннях, схожих на шпилі, що сформувалися через вулканічну активність і ерозію. Вони привертають увагу мандрівників, як і численні печери регіону. Деякі з них містять вишукані ресторани з автентичною місцевою кухнею та готелі.

Серед найпопулярніших активностей для мандрівників тут – піші стежки, велопрогулянки та незвичайні музеї просто неба. Але найкраща частина відпустки в цьому регіоні Туреччини – польоти на повітряних кулях. Це єдиний спосіб повною мірою оцінити природну красу та помаранчеві заходи сонця Каппадокії.

Коли їхати до Каппадокії

Найкращий час, щоб побачити мальовничу картину численних повітряних куль у небі, – це літо. Повітря прогрівається до середньої температури 24°C, що комфортно для прогулянок і подорожей.

Де зупинитися

У цьому регіоні варто спробувати незвичайні місця для проживання в Туреччині. Наприклад, поблизу Гьореме готель Argos пропонує кам’яні будівлі з вирубаними в скелі кімнатами та приватними внутрішніми басейнами.

Каш

Між Бодрумом і Анталією розташовано ще одне цікаве містечко, яке є найкращим місцем для відпустки в Туреччині для любителів активного відпочинку. Каш розташований між Середземним морем і горами Тавр, а поблизу проходить знаменита Лікійська стежка довжиною 320 миль. Тому мандрівники знайдуть тут найкращі місця для проживання та різноманітні активності на природі в Туреччині: піші походи, трекінг, каякінг, парапланеризм, дайвінг і багато іншого.

Саме містечко досить маленьке, але не менш атмосферне. Знайдіть час, щоб дослідити його бруковані вулички з побіленими будинками та коричневими черепичними дахами, а також доглянуті пляжі. Для любителів історії також є цікаві туристичні напрямки в Туреччині, такі як руїни стародавніх міст, амфітеатр Каша та частково затоплений острів Кекова.

Коли їхати до Каша

Оптимальна температура для подорожей – близько 22°C у травні та жовтні. У проміжний період погода спекотніша, а кількість відпочивальників зростає.

Де зупинитися

Багато хто асоціює Туреччину як туристичний напрямок насамперед із пляжами. Оберіть прибережний готель поблизу Каша, наприклад, Manadlin, який розташований за 10 хвилин їзди на західній стороні півострова.

Олюденіз

Олюденіз є домом для одних із наймальовничіших краєвидів у світі. Джерело: Pixabay

Головна визначна пам’ятка цього туристичного напрямку в Туреччині – унікальна природа. Ці найгарніші місця Туреччини для відпустки втілюють мрії про рай із ідилічними пляжними пейзажами. Блакитна лагуна приваблює своїми лазуровими водами та ділянками чистого білого піску. Оточена зеленими пагорбами, берегова лінія Олюденіза є одним із найпопулярніших пляжних, плавальних і водних спортивних напрямків у Туреччині. Це місце зазвичай переповнене, але ви можете знайти ще гарніші пляжі в сусідньому національному парку Кідрак.

Інші мандрівники також віддають належне красі Блакитної лагуни, але не відпочиваючи на пляжі. Гора Бабадаг, далеко від моря, є популярним місцем для парапланеризму. Таким чином ви можете оцінити панорамний вид на лагуну та навколишні пейзажі природного заповідника. Після насолоди спокоєм природи Туреччини ви можете знайти різні варіанти для харчування чи розваг у самому селі Олюденіз або вирушити до міста Фетхіє, що за півгодини їзди.

Коли їхати до Олюденіза

Як і в інших найкращих туристичних зонах Туреччини, найкращий час для відвідування з точки зору погоди – червень і вересень із середньою температурою 24°C.

Де зупинитися

Зупиніться біля пляжу, щоб насолоджуватися кожною хвилиною. Наприклад, готель Bronze розташований за 50 метрів від піску і також пропонує відкритий басейн і сніданок.