Disney World чи Disneyland: у чому різниця та який парк обрати

Відвідування тематичного курорту Діснея – чудова ідея для поїздки на вихідні чи короткої відпустки, яка принесе безліч вражень як для дорослих, так і для дітей. У США є два такі тематичні парки: Disneyland у Каліфорнії та Disney World у Флориді. У кожному з них ви знайдете захопливі атракціони та веселу атмосферу, але між Disneyland і Disney World є певні відмінності, які варто врахувати при виборі місця для відпочинку.

Насамперед потрібно зрозуміти, що являє собою кожен парк, які атракціони можна відвідати та скільки часу потрібно мати в запасі. Disneyland – це перший тематичний парк Діснея, відкритий у 1955 році в Анахаймі, Каліфорнія. Цей парк уособлює класичний стиль Діснея, і деякі його атракціони, такі як Autopia, працюють із моменту відкриття.

Волт Дісней брав участь у створенні Disney World в Орландо, Флорида, але не дожив до його відкриття у 1971 році. Кажуть, що концепція цього курорту максимально втілює бачення підприємця та мультиплікатора. У порівнянні Disney World проти Disneyland виглядає сучаснішим і значно більшим.

Ви не будете розчаровані, відвідавши будь-який із цих тематичних парків, але краще спланувати поїздку, щоб отримати максимум вражень. Особливо, якщо у вас обмежений час і бюджет. Для цього варто розібратися, у чому різниця між Disneyland і Disney World, і який парк найкраще підійде саме вам.

Розташування

Walt Disney World складається з кількох королівств. Джерело: Pixabay

Загалом, якщо говорити про розташування, Disney World і Disneyland мають приблизно однакові можливості завдяки великим аеропортам поблизу.

Disneyland розташований в Анахаймі, місті в південній Каліфорнії, округ Орандж. Найближче велике місто – Лос-Анджелес, до якого можна дістатися за 30–90 хвилин залежно від трафіку. Найближчий аеропорт – аеропорт Джона Вейна в окрузі Орандж, звідки до парку лише пів години їзди. Однак зручніше може бути прилетіти в Міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса: дорога до парку займе близько години, але є більше варіантів рейсів, включно з прямими.

Walt Disney World розташований в Орландо, Флорида. Ви можете прилетіти в Міжнародний аеропорт Орландо і дістатися до парку за пів години. Також є сенс шукати вигідні квитки до аеропорту Орландо Санфорд, що за 50 хвилин від парку, або Міжнародного аеропорту Мельбурн Орландо, що за півтори години.

Розмір і кількість парків

У битві Disneyland проти Disney World останній однозначно перемагає за площею. Курорт Disneyland займає 500 акрів і включає два тематичні парки: Disney California Adventure Park і Disneyland Park.

Walt Disney World охоплює майже 25 000 акрів. Простіше кажучи, на його території можна розмістити 50 Disneyland’ів. Він складається з 4 парків: Magic Kingdom, Disney’s Hollywood Studios, Epcot і Disney’s Animal Kingdom.

Якщо ваша мета – побачити якомога більше за короткий час, обирайте Disneyland: він компактніший, і для огляду всіх основних атракціонів вистачить кількох днів. Якщо у вас є близько тижня відпустки, вирушайте до Walt Disney World – цього часу вистачить, щоб відвідати головні пам’ятки.

Ціна квитків і абонементів

Відвідування тематичних парків – недешеве задоволення, але воно однозначно варте своїх грошей. Disneyland і Disney World використовують динамічну систему ціноутворення, тобто ціни на квитки залежать від сезону, дня тижня та додаткових опцій. Обирайте абонемент залежно від часу, який ви плануєте провести в парку.

Вигідніші ціни на квитки доступні в будні дні. На вихідних і свята вартість може значно зростати. Також парки пропонують платні доповнення до квитків, наприклад, Genie+ для доступу до атракціонів поза основною чергою. Отже, остаточна вартість відпустки залежатиме від усіх обраних вами опцій. Слідкуйте за спеціальними пропозиціями на вебсайтах: наприклад, можна купити багатоденний квиток або абонемент на відвідування кількох парків за вигіднішою ціною, ніж купувати все окремо.

Переміщення парком

У парках організована система шатлів для зручності відвідувачів. Джерело: Pixabay

Як ви вже здогадалися, Disneyland простіший і зрозуміліший у цьому плані порівняно з величезним Disney World. Перший можна обійти за день-два, але також є безкоштовний шатл від усіх зовнішніх парковок і безкоштовна монорейка за маршрутом Downtown Disney–Tomorrowland.

У Walt Disney World транспорт – не просто зручність, а абсолютна необхідність у порівнянні з Disneyland. Тому для гостей створена ціла безкоштовна система шатлів, що включає автобуси, монорейку, пороми та гондоли Skyliner. Зупинки розташовані біля тематичних парків і готелів на території.

Найкращий час для подорожі

Вибір між Disneyland і Disney World багато в чому залежить від пори року, коли ви плануєте відвідати парк. Каліфорнія, де розташований Disneyland, має стабільніші кліматичні умови. Тут сонячна погода цілий рік, що дає Disneyland перевагу над Disney World. Але навіть тут є періоди, які можуть бути не найкращими для відвідування: взимку, коли температура може опускатися до 10°C, або в серпні-вересні, коли вона досягає 38°C.

Walt Disney World розташований у більш спекотному та вологому кліматі, тому довге стояння в чергах улітку може бути непростим. Плануючи поїздку до Disney World чи Disneyland, віддавайте перевагу весняним місяцям із помірною погодою. З іншого боку, уникайте періодів шкільних і університетських канікул навесні, коли парки можуть бути переповненими. З тієї ж причини уникайте великих свят – Дня подяки, 4 липня, Різдва чи піку Хелловіну. Пікові періоди не лише підвищують ціни на квитки, а й збільшують час, який доведеться провести в чергах.

Атракціони

Обидва парки мають спільні класичні атракціони, такі як "Пірати Карибського моря" та "Цей маленький світ". Але вони облаштовані по-різному, тож навіть якщо ви відвідали один із парків раніше, інший все одно буде цікавим.

Disney World перевершує Disneyland за кількістю атракціонів. У першому гості можуть відвідати близько 250 атракціонів і розважальних зон у 4 парках. У Disneyland – приблизно сотня атракціонів, але вони розташовані компактніше. Тут також є популярні водні атракціони, такі як Grizzly River Run. Але якщо ви їдете в спекотну пору, Disney World із двома водними парками виграє.

Їжа та напої

Курорти Disneyland і Walt Disney World мають безліч ресторанів і закладів, де гості можуть поїсти. У Disneyland їх близько 90 – від вуличних кіосків для швидкого перекусу до тематичних закладів. На їжу витрачається чимало грошей, але ви можете заощадити, взявши з собою ланч-бокси. У будь-якому разі не відмовляйте собі в задоволенні скуштувати місцеві культові ласощі, як-от кренделі у формі Міккі Мауса чи десерт Dole Whip.

У Disney World є 177 різних кафе, закусочних і ресторанів. Наприклад, у Hollywood Studios спробуйте сімейне меню, натхненне "Історією іграшок", у Roundup Rodeo Barbecue або насолоджуйтесь панорамним видом із космічного корабля в Space 220 в Epcot. Обід у парках може бути не менш захопливим.

Проживання

Між Disneyland і Disney World немає помітної різниці в плані розміщення гостей: обидва курорти пропонують різноманітні готелі на будь-який випадок – сімейна відпустка з дітьми, поїздка з друзями чи медовий місяць. В Анахаймі є три готелі на території курорту, які надають гостям привілей раннього входу в парк. У Walt Disney World доступно 34 різні варіанти розміщення, включно з наметовими таборами, котеджами, віллами та класичними готельними номерами, оформленими в цікавих темах.

Атмосфера

Обидва тематичні парки занурюють вас у світ мультфільмів і казок Волта Діснея. Джерело: Pixabay

Disneyland і Disney World відрізняються програмами для відвідувачів, але атмосфера в обох однаково казкова. Окрім основних атракціонів, ви можете відвідати зіркові паради та поспілкуватися з улюбленими персонажами з казок і мультфільмів протягом дня. Розваги тривають і вночі під час шоу та феєрверків. Перевіряйте розклад розваг на вебсайтах перед плануванням поїздки, щоб визначити, що краще – Disneyland чи Disney World.

Який курорт Діснея обрати?

Загалом Disneyland і Disney World відрізняються площею та кількістю атракціонів, але вибір тематичного парку для відпустки має залежати від часу, який ви можете провести, вашого розташування та стилю поїздки, який ви плануєте. Жителі Західного узбережжя частіше обирають Disneyland, оскільки до нього швидко дістатися. Якщо ви відчуваєте ностальгію, "класичний" Disneyland – ваш вибір. До того ж, поїздку можна поєднати з відпочинком на прекрасних пляжах Лос-Анджелеса чи відвідуванням Голлівуду.

Якщо у вас достатньо часу, вирушайте до Disney World в Орландо. Крім нього, поблизу є інші тематичні парки: Universal Orlando та Fun Spot America за пів години їзди, а Legoland у Вінтер-Хейвені – приблизно за годину. І не відкидайте можливість відвідати обидва парки Діснея, щоб на власному досвіді з’ясувати, що краще – Disneyland чи Disney World.