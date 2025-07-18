У пошуках зниклого Стіва Віткоффа

На тлі тижневого візиту Кіта Колега в Україну та понеділка імені Трампа та Рютте деякі оглядачі стали запитувати – куди зник Стів Віткофф, який теж відповідає за російсько-українську війну і заодно за Близький Схід? Так виникло припущення, що його відтіснив Рубіо і деякі тренди в Білому домі. Але все простіше – причина нового нападу Ізраїлю на Сирію 14 липня.

У понеділок 14 липня всі були зайняті спочатку очікуванням заяви Трампа, а потім його обговоренням і тому мало хто звернув увагу на напад Ізраїлю на Сирію та недільну каламутну інформаційну вилазку Нетаньяху та "путіна". Трюк із глобальним перемиканням уваги на Близький Схід з російсько-української війни цього разу не спрацював, але взаємозв'язок між політикою Ізраїлю та РФ від України до Сирії став ще наочнішим.

У неділю Нетаньяху в інтерв'ю "Fox News" вимагав від Трампа знову бомбардувати Ірану і "тихо" запускав новий виток війни з Сирією - вертольоти перекидали туди диверсантів із числа друзів, які служили в ізраїльській армії або завербовані в Сирії. Цього ж дня троє арабів-бедуїнів побили та пограбували на дорозі араба-друза. Через це у понеділок на півдні Сирії в області Сувейду розпочалася війна за участю авіації та танків Ізраїлю. Спочатку друзі на помсту за пограбованого стали нападати на бедуїнів, але незабаром авіація Ізраїлю бомбила Дамаск і його армія зробила з окупованих гір хребта Хеврон чергову вилазку з бронетехнікою.

Бедуїни, в основному з клану хауран, які зазнали нападів банд із друзів, стали швидко переходити від оборони в наступ і рухатися до головного міста - Сувейдія, однойменного з областю. Уряд Ахмеда Аль-Шараа для припинення сутичок друзів із хауранами направив сирійську армію до Сувейдії і вже надвечір понеділка взяло місто під контроль. Особисто Аль-Шараа звернувся до обох сторін із вимогою припинити зіткнення та гарантував друзям безпеку.

Ізраїльська пропаганда радісно затягла "Ура, друзів б'ють, і ми не може таке допустити". Авіація Ізраїлю вже з понеділка почала бомбардувати автоколони сирійської армії, що йшли до Сувейдії. Продовжила у вівторок, а в середу бомбардувала центр Дамаска, що призвело до загибелі його мешканців, включаючи дітей. У четвер Аль-Шараа подякував США та Туреччині за підтримку, але прийняв ультиматум Ізраїлю та оголосив про виведення армії із Сувейди. Ізраїльський військовий міністр Ісраель Кац гордо заявив, що він свого домігся – південь Сирії буде повністю демілітаризований.

Чомусь Кац вважає, що не отримає з Гааги ордер про арешт як попередник. Уряд ПАР восени минулого року вимагає судити уряд Нетаньяху за свавілля в Газі і домігся ордерів на арешт Нетаньяху і Галанта. Відмовити ПАР не могли, оскільки цю вимогу підтримувала Південна Корея та ще два десятки держав Азії, Африки та Південної Америки, які підписали протокол МКС. ПАР логічно порушувала питання, якщо МКС вимагає від неї арешту "путіна", то нехай притягне до відповідальності і Нетаньяху, тим більше, що концептуальних відмінностей між ними небагато. У Гаазі зрозуміли, якщо не задовольнити вимогу ПАР, то МКС може розвалитися і два ордери видали.

Тепер Кацу і, схоже, половині уряду Нетаньяху світять ордери за Сирію, оскільки ізраїльську хуцпу не витримав навіть Йохан Вадефуль, голова МЗС ФРН, і попросив 17 липня внутрішніх та міжнародних учасників у Сирії нічого там не робити, щоб не дестабілізувати обстановку.

Але до нього навряд чи довго прислухатимуться, оскільки Нетаньяху півроку реалізує свій план розчленування Сирії, Трамп у понеділок поставив кремлівців на лічильник, і вони з надією дивляться на Ізраїль як джерело нових воєн, а сирійці та Аль-Шараа не мають наміру капітулювати перед російськими та ізраїльами. Аль-Шараа під тиском США пішов на поступку Нетаньяху та армію з Сувайди вивів, але вже 17 липня бедуїни оголосили про створення народної гвардії для захисту від Ізраїлю та колаборантів із числа друзів. Тепер можна впевнено пояснити, чому Аль-Шараа двічі ухилявся від рукостискання з Анналеною Бербок. Причина не в тому, у що вона була одягнена, а в позиції уряду Шольца та неадекватній підтримці ним Ізраїлю, тоді як Нетаньяху перейняв у РФ естафету бомбардувань Сирії.

Німеччина серед тих небагатьох країн Європи, з якими Нетаньяху ще зіпсував відносини. У перспективі це неминуче, оскільки 6 липня до Нетаньяху звернулося п'ять шейхів друзів із проханням виділити в окремий емірат з автономної республіки Палестина. Можна не сумніватися, що Нетаньяху трохи подумає, порадиться з Кнесетом, і прийме їхню пропозицію про створення Друзького емірату з перспективою його трансформації в Друзьку народну республіку (ДНР) та приєднання ізраїльської армії до неї всієї Сувайди.

Не складно передбачити, що уряд Мерця з цим не погодиться, і у Нетаньяху бадьоро підхоплять пісню путіністів про відродження німецького нацизму, яка вже звучить із відомства лаврова. Поки соло захарова, але солов'їв вже у передчутті, як у нього відкриється друге дихання на поєднанні "укронацистів" з "неонацистом" Мерцем.

У рамках цього спільного проекту ізраїльський агент Портніков і розкрутив Сергія Любарського, уродженця СРСР та КДБ, який живе в США, який вже скаржиться, що його діда вбили українські "нацисти" з республіки Холодного яру. У якому відділі ВЧК служив дід, він не говорить, і насправді все це може виявитися черговим гебешним мулькою. Найважливіші "експерти" з "українського дрібнобуржуазного націоналізму" – це, як завжди, євреї, які зробили кар'єру у ВЧК-КДБ, та їхні нащадки. Нормальні євреї тоді йшли в електрики чи шахісти, і масово ставали дисидентами, особливо після розпаду їхнього шлюбу з радянською владою.

Кіндер-сюрприз єврей Кирієнко, який захоплюється політтехнологіями і грає не останню скрипку в кремлівському оркестрі, вибудовує схему ізраїльсько-російської дружби на віки, оскільки братство РФ з Китаєм пішло складним шляхом, а лічильник Трампа цокає. Вибудовує за старими лекалами КДБ із розрахунком, що може спрацювати і в Сирії, і в Україні. Якщо не глобально, то може Нетаньяху, принаймні, розчленуватиме Сирію, і РФ вгамує собі пару військових баз. Якщо зараз Аль-Шараа дасть їх РФ, вона оголосить знову сіоністів ворогами людства, але з-під підлоги продовжить дружити з Нетаньяху. В результаті Аль-Шараа не планує відкупитися від РФ базами і маневрує, тому що не може одночасно відбивати підступи її та Ізраїлю.

Тому не дивно, що Віткофф зник з радарів – на ньому зараз висять гаряча війна Нетаньяху з Сирією, і три його холодні війни з Іраном, Газою та Ліваном. Ще є цікаві хлопці-хусіти, яким у 2023 р. стало нудно, і вони, щоб нагадати про себе, оголосили дистанційну війну Ізраїлю. З 2018 р. про хуситів усі забули, оскільки Ємен знову розділився на Північний та Південний, там перестали стріляти, і всіх, зокрема ООН, це влаштовувало. Хуситам ця невідомість набридла, і щоб привернути до себе увагу та гроші, вони вирішили трохи повоювати з Ізраїлем.

Віткофф має велике "господарство" і має помічників, включаючи Тома Барака, посла США в Туреччині та за сумісництвом спецпредставника Трампа в Сирії. Віткофф вже не до війни РФ з Україною. До того ж у Тегерані не витримали і 14 липня, не чекаючи на промову Трампа, заявили, що ведуть переговори зі США про ядерну угоду, але поки не визначилися ні з датою, ні з місцем. У Тегерані явно не знали, про що говоритиме Трамп, про Іран чи про російсько-українську війну, і вирішили підстрахуватися, запевнивши США, до угоди майже готові.

Але тут виліз Нетаньяху з "гібридною війною" у Сирії та бригаді Віткоффа довелося переключатися нею. У результаті 16 липня Білий дім не тільки вмовив сирійців прийняти ультиматум Нетаньяху та Каца, але й попередив, що не допустить розчленування ними Сирії та запевнив курдів у своїх симпатіях, оскільки вони воювали з ІДІЛ. Цим США дали зрозуміти курдам, що продовжать їх опікуватись, і що їм не слід зв'язуватися з Нетаньяху, щоб він їм не наобіцяв. Для більшого умиротворення парламент Туреччини цього дня прийняв ще одну резолюцію, де знову назвав Ізраїль джерелом воєн та нестабільності у регіоні.

Вона адресована й Москві, яка бачить у Нетаньяху партнера для відволікання Туреччини від Кавказу та проекту Великого Турану. Нетаньяху, влаштовуючи одну за одною з 7 жовтня 2023 р. війни на Близькому Сході, врятує РФ від транзиту влади чи розпаду, допомагає продовжувати війну проти України та тримати у напрузі Європу та США. Маленький Ізраїль надає рашистам більш істотну допомогу, ніж великий Китай та КНДР.

Тим більше велику, ніж Іран, який продав колись РФ ліцензію та схему "Шахеда" і той перетворився на багаторазово змінену "Герань" або інші версії. Від "Шахеда" залишилася лише назва, бо незручно говорити, Україну знову бомбардують "Геранью", а Нетаньяху вигідно нагадувати, який поганий Іран. Про продаж Ізраїлем ще до 2014 р., а можливо і після, дронів РФ згадувати не будемо.

Гітлер довго обзивав Муссоліні "кошерним фашистом" через те, що той не погоджувався виключити євреїв зі своєї партії. Муссоліні в помсту заявляв, що євреї жили в Римі за Юлії Цезаря, коли у німця писемності не було і вони в шкури одягалися. Як і в другу світову, євреї воюють по обидва боки фронту.