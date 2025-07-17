Найкращі курорти Коста-Рики з повним пансіоном: плануйте свою подорож

Курорти Коста-Рики – це місце, де ви можете залишити всі турботи позаду та насолодитися ідеальною атмосферою тропічної краси й безтурботного відпочинку. Скористайтеся можливістю для активного відпочинку, насолоджуйтесь теплим кліматом і неймовірними краєвидами. Ви можете відвідати всесвітньо відомі національні парки, вулкани та печери, сплавитися бурхливою річкою або пролетіти на зіплайні над джунглями.

Подорож до Коста-Рики з пакетом "все включено" стане вашою найнезабутнішою пригодою. Віддаєте перевагу спокійнішому стилю відпочинку? Жодних проблем: гарячі джерела, м’які піщані пляжі, романтичні розваги та різноманітні активності на розкішних курортах – від спа та гольфу до екскурсій і гучних вечірок. Курорти Коста-Рики з повним пансіоном беруть на себе всі турботи з організації ідеальної відпустки. Тож мандрівникам набагато легше заздалегідь узгодити свої бажання з бюджетом, щоб не турбуватися про це під час відпочинку. Після бронювання місця в одному з найкращих курортів Коста-Рики з повним пансіоном ваше єдине завдання – насолоджуватися цією незабутньою пригодою.

1. The Westin Reserva Conchal

Це місце поєднує пляжний і гольф-курорт, а також спа-центр. Джерело: Image Marriott.com.

Цей найкращий курорт Коста-Рики з повним пансіоном розташований поблизу мальовничого пляжу Плайя-Кончаль у затоці Брасіліт. Захоплюючі заходи сонця роблять його популярним місцем для романтичних відпусток. Готель пропонує просторі номери з кондиціонерами, комфортними ліжками та цілодобовим обслуговуванням. На території є кілька барів і ресторанів, що спеціалізуються на кухнях світу – від латиноамериканської та італійської класики до азійських делікатесів і популярних американських страв. Гості можуть скористатися фітнес-центром, тенісними кортами та відкритим басейном. Для сімей із дітьми передбачені дитячий клуб і дитячий басейн. Також можна орендувати велосипеди, пограти в гольф і вирушити на екскурсії. The Westin Reserva Conchal відомий своїм спа-центром із процедурами від догляду за обличчям до обгортань.

2. Occidental Papagayo

Цей чарівний п’ятизірковий курорт у районі Гуанакасте призначений лише для дорослих. Він має рейтинг 5 зірок, але ціни залишаються досить помірними. Готель розташований над скелями затоки Кулебра, а його просторі номери пропонують чудові краєвиди на узбережжя. Цей курорт Коста-Рики також працює за системою "все включено" та має два басейни, спа-центр і приватний пляж. Кожен номер оснащений мінібаром і приватним балконом. Консьєрж готелю допоможе спланувати додаткові активності: екскурсії за межі курорту, стрільбу з лука, гру в теніс на готельному корті, відвідування фітнес-центру та морський каякінг. На території є кілька барів і ресторанів із азійською та італійською кухнею.

3. Rancho Margot

Цей еко-курорт розташований у гірській долині, оточеній тропічним лісом, за 40 хвилин від Ла-Фортуни. Поблизу знаходяться Національний парк вулкана Ареналь і однойменне озеро. На території площею понад 400 акрів розташовано 19 бунгало та 20 будинків, розміщених на відстані один від одного, щоб забезпечити гостям приватність і можливість єднання з природою. Бунгало оснащені великими ліжками, ванними кімнатами з душем, балконами та терасами з гамаками. У будинках пропонується розміщення типу хостел: гості можуть орендувати місце в загальній кімнаті, будинок має спільну ванну з душем і балкон. Це один із найпопулярніших пакетів "все включено" в Коста-Риці, який включає триразове харчування з органічної ферми у форматі шведського столу, тур по ранчо, заняття йогою, риболовлю в ставку, басейн із природною джерельною водою, пішохідні стежки в тропічному лісі та бар із фірмовими коктейлями та живою музикою.

4. Secrets Papagayo

Один із найвище оцінених курортів Коста-Рики з повним пансіоном на узбережжі Тихого океану приймає лише дорослих гостей за кілька кроків від пляжу Аренья. Понад 200 номерів і люксів у п’ятизірковому готелі мають приватні мебльовані тераси або балкони з захоплюючими краєвидами на затоку Папагайо та пишні тропічні сади. У вартість входить цілодобове обслуговування номерів, харчування та преміум-напої в десятці ресторанів і барів, а також розваги на території. Курорт також пропонує відпочинок біля басейну, водні види спорту, живу музику та спа-центр світового класу з процедурами для одного та масажами для пар у приватних кабінетах. За бажанням гості можуть вирушити на піші або кінні екскурсії, щоб покупатися біля підніжжя водоспадів. У курорті дозволено розміщення з маленькими домашніми тваринами.

5. La Paloma Lodge

Цей розкішний курорт розташований на півострові Оса в затоці Дрейк і приваблює гостей відокремленими пляжами з чорним піском і чудовими краєвидами на Тихий океан. Для гостей підготовлено 7 відокремлених одно- та двоповерхових бунгало та 4 готельні номери посеред дикої природи. Усі вони оснащені великими ліжками, постільними та ванними приналежностями, балконами з гамаками та ванними кімнатами. У вартість входить харчування, а також одноденні поїздки до Національного парку Корковадо та біологічного заповідника острова Кано, де доступні снорклінг і дайвінг. У затоці Дрейк також можна спостерігати за міграцією горбатих китів і китовими акулами. Курорт надає послуги консьєржа для організації інших активностей, таких як каякінг, спортивна риболовля, кінні прогулянки, тури мангровими заростями та нічна екскурсія диким тропічним лісом.

6. Villas Sol Hotel & Beach Resort

Оточені пишним лісом, вілли пропонують бездоганні краєвиди на море. Джерело: Image Villassol.com

Ще один із найкращих курортів Коста-Рики розташований на знаменитому незайманому пляжі Плайя-Ермоса, оточений пишним лісом. Розміщення організовано в затишних номерах і просторих віллах із сучасними інтер’єрами в спокійній кольоровій палітрі. Усі номери оснащені великими ліжками, ванними кімнатами з тропічним душем, більшість із них мають балкон або доступ до тераси; деякі вілли доповнені невеликими приватними басейнами. На території є ресторан, кілька барів і закусочна біля головного басейну. Зверніться до консьєржа за програмою активностей. Ви можете відвідати Національний парк Пало-Верде, какао-ферму, ботанічний сад, вирушити в похід до гарячих джерел і водоспадів Ареналь і Ріо-Селесте, покататися на квадроциклах і сплавитися по річці. І, звісно, віддати належне чудовим пляжам Фламінго, Брасіліт, Тамаріндо та численним магазинам на останньому.

7. La Carolina Lodge

Найпопулярніші курорти Коста-Рики з повним пансіоном пропонують не лише гарні краєвиди, а й унікальні активності. Наприклад, La Carolina Lodge оточений густим лісом із краєвидами на річку та розташований на схилах вулкана Теноріо. Гості розміщуються в хатинах і будинках різного розміру з однією або кількома спальнями, ванними кімнатами, верандами з гамаками, деякі також мають гідромасажні ванни на дровах і каміни. У вартість входить харчування (три страви місцевої кухні), безалкогольні напої та активності на території: прогулянки тропічним садом і спостереження за птахами, кінні прогулянки, доїння корів і спілкування з телятами у сараї на території. Гості також можуть насолодитися спа-центром біля річки, йогою, рафтингом, кінними прогулянками або одноденною поїздкою до природних пам’яток, таких як вулкан Ареналь, заповідник Лас-Пумас і водоспад Ріо-Селесте за додаткову плату.

8. Riu Guanacaste

Цей розкішний п’ятизірковий курорт розташований на пляжі Мата-Пало в Гуанакасте та налічує 700 стандартних номерів, покращених номерів і люксів. Це найбільший готель у цьому списку курортів Коста-Рики з повним пансіоном, який включає харчування, закуски, напої та цілодобове обслуговування номерів. На території є кілька басейнів і джакузі, спа-центр із різноманітними процедурами та тренажерний зал; у готелі працюють 4 ресторани та буфети. Це чудовий вибір для сімейного відпочинку завдяки програмам для дітей. Активності для гостей включають тематичні вечері, живу музику та дискотеки, дитячі шоу, групові заняття фітнесом, каякінг, теніс, веслування на каное, ознайомлювальний урок дайвінгу в басейні та відвідування казино.

9. CC Beach Front Papagayo

Цей ексклюзивний бутик-готель на пляжі, оточений тропічним лісом, розташований у затоці Папагайо навпроти пляжу Панама. Гостям пропонується 50 номерів різних категорій. Майстер-люкс має мебльовану терасу, джакузі, кухню з обідньою зоною та вітальнею. Покращені люкси оснащені мармуровою ванною, балконом, мінібаром і ванними приналежностями. Стандартні номери з видом на океан або сад мають ванні кімнати, мінібари, а деякі також джакузі. На території є волейбольні та дитячі майданчики, басейн, столи для пінг-понгу, два басейни та зони для піших прогулянок. Найкращі курорти Коста-Рики з повним пансіоном дозволяють максимально наблизитися до природи. Під час прогулянок лісом у цьому районі можна зустріти лінивців, мавп та інших тварин. Гості можуть пообідати в двох ресторанах із вишуканою костариканською та міжнародною кухнею та насолодитися різноманітними напоями в кількох барах. Катання на квадроциклах, каякінг і піші прогулянки в Національному парку вулкана Ареналь доступні за додаткову плату.

10. Fiesta Resort All Inclusive

Один із найкращих сімейних курортів Коста-Рики з повним пансіоном розташований біля пляжу з темним вулканічним піском і оточений тропічними садами. На території є п’ять басейнів, спа-центр, амфітеатр із розвагами та дитячий клуб, волейбольний і тенісний корти, а також три ресторани з латиноамериканською та міжнародною кухнею та п’ять барів. У готелі 408 номерів і люксів із яскравими дизайнами та приватними балконами з видом на басейн, сад або океан. Це одне з найкращих місць у Коста-Риці для сімейних відпусток із повним пансіоном, оскільки готель пропонує широкий вибір активностей для гостей: спорт (пляжний футбол, зумба, водна аеробіка, міні-гольф), танці, уроки мови, орігамі та приготування коктейлів, вечірки біля басейну. Увечері гості можуть відвідати розважальні шоу, дискотеки, відпочити в караоке та барах із живою музикою.

11. Dreams Las Mareas Costa Rica

Мальовничий готель пропонує широкий спектр розваг для всієї родини. Джерело: Image Fiestaresort.com

Ідеальний притулок для двох і водночас чарівний сімейний курорт розташований біля пляжу Плайя-Ель-Хобо в Гуанакасте серед гір і джунглів. Розміщення надається в номерах різних категорій із балконами та люксах із доступом до басейну та цілодобовим обслуговуванням. У вартість входить харчування та напої в 8 ресторанах і кількох барах. На території є спа-центр світового класу, який пропонує омолоджувальні процедури, косметологічні терапії та комплекси з сауною, парною та душами з водоспадами. Відпустки з повним пансіоном у цьому курорті Коста-Рики орієнтовані не лише на індивідуальних мандрівників, а й на сім’ї з дітьми. Тому вибір активностей для всіх вікових груп постійно розширюється: від велопрогулянок і походів тропічним лісом до активного вулкана, рафтингу, кінних прогулянок і водних видів спорту до настільного тенісу, перегляду фільмів на великому екрані, пляжних вечірок та уроків кулінарії й іспанської мови.

12. Occidental Tamarindo

Один із найромантичніших курортів Коста-Рики з повним пансіоном і ідеальне місце для медового місяця розташований на пляжі Лангоста, за 2 кілометри від центру Тамаріндо. Цей п’ятизірковий готель – єдиний курорт із повним пансіоном у цій частині Коста-Рики. Ви можете обрати розміщення в одному з 198 номерів і люксів із видом на океан та елегантними стриманими інтер’єрами. Це місце ідеально підходить для сімейних відпусток і відокремленого відпочинку для пар, а також буде оцінено шанувальниками серфінгу та любителями природних пам’яток. На території є кілька ресторанів і барів, чудовий спа-центр із косметичними та терапевтичними процедурами, відкритий басейн із джакузі та тенісний корт. Проведіть час на сонці на бездоганних пляжах, займіться аеробікою в басейні або каякінгом, веслуванням і дайвінгом, або пограйте в гігантські шахи на території – курорт не шкодує зусиль, щоб розважити своїх гостей.

13. Hotel Riu Palace

Цей величезний готель із повним пансіоном на пляжі Матапало в Гуанакасте, Коста-Рика, ідеально підходить для сімей. Тут багато простору та понад 500 номерів і люксів для розміщення. Гостям пропонуються 4 басейни (з баром біля одного з них), джакузі, сауна, тренажерний зал і оздоровчий центр Renova Spa з різноманітними процедурами та масажем. На території є кілька ресторанів. Готель організовує пляжні активності (дайвінг, віндсерфінг, риболовлю у відкритому океані, каякінг) і надає обладнання для гостей, а також екотури до вулканічних зон і розваги для дітей і всієї родини протягом дня. На території є волейбольні корти, тенісний корт і гольф-клуб For Seasons. Як і більшість інших курортів Коста-Рики, він є відправною точкою для екскурсій до Національного парку Рінкон-де-ла-В’єха, Сафарі-парку та відвідування Ліберії, столиці провінції Гуанакасте.

14. Margaritaville Beach Resort

Курорти Коста-Рики забезпечують усі умови для різноманітних активностей. Джерело: Image margaritavillebeachresortcostarica.com

Цей чудовий курорт на березі Тихого океану із золотими пісками розташований на пляжі Фламінго. Номери та люкси з автентичним декором пропонують сучасні зручності та мальовничі краєвиди з приватних балконів на пляж, басейн і сади. На цьому курорті ви можете розслабитися біля басейну з коктейлем, засмагати на прекрасному пляжі або займатися активними водними видами спорту, пограти в теніс на корті, відвідати фітнес-центр і заняття сальсою, а також насолодитися масажем у спа-центрі. Ви також можете урізноманітнити своє перебування прогулянками тропічним садом і спостереженням за екзотичними тваринами, снорклінгом, серфінгом і глибоководною риболовлею. Ранковий круїз на орендованій яхті, щоб побачити дельфінів і скатів-манта, залишить особливе враження. Гості можуть пообідати в трьох ресторанах і насолодитися напоями в двох барах, включно з баром на даху. Ми включили цей курорт до списку найкращих у Коста-Риці 2023 року, хоча тут немає повного пансіону. Але є подібний пакет, який включає триразове харчування, закуски та необмежені напої, попкорн і напої в кінотеатрі курорту, а також оренду велосипедів.