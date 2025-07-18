Яка основна причина довгого перебування Келлога в Києві?

Келлог так довго був в Україні, очевидно, не просто так. Причина тривалого візиту – не лише тема військової допомоги, санкцій проти РФ, узгодження персони ймовірного посла України в США, а й можливі вибори в Україні.

Так, подібні чутки зараз курсують в політикумі після трампівського таймінгу у 50 днів, який спливе 2 вересня 2025 року. До того ж, США може сприймати маневр із виборами в Україні як аргумент для підштовхування РФ до припинення вогню. Мовляв, якщо у Кремля питання до повноважності української влади, то остання буде готова запустити виборчий процес, але для цього потрібна тиша.

І ось тепер, якщо додати до подієвого ряду ротацію в українському уряді, кампанію дискредитації частини медіавпливових осіб та раптову появу законопроєктів про зміни Виборчого кодексу – висновки формуються назовні самі по собі. Тому й помітний аномальний передвиборчий розгін різних політичних гравців.

Нагадаю, саме генерал запасу армії США і ветеран В’єтнамської війни Келлог – один з провідних укладачів базового плану Трампа, оприлюдненого ще у 2024 році. У лютому 2025 року Келлог в інтерв’ю агентству Reuters виступить за проведення в Україні президентських та парламентських виборів до кінця 2025 року у випадку припинення вогню. Потім ця заява загубиться в потоці дзвінків, коментарів і дипломатичної метушні. Але, думаю, ця ідея вже в грі.

Ба більше, Келлог ще із 2024 року в think tank-колах постійно просував тему виборів в Україні, оновлення політичного мандату для влади як основи для фіналізації мирних переговорів .

І пару слів щодо посла України в США. Ситуація взагалі доволі загадкова склалась через впевнену номінацію спочатку з боку Зеленського кандидатури Умерова, потім неочікувана зміна позиції.

Якщо адміністрація Трампа готується в теорії до гасіння "московської пожежі" з виходом на результат, то їй потрібно мати в Києві абсолютно передбачувану та дієву з точки зору прямої реалізації своїх інтересів владну конструкцію.

Думаю, на Банковій і використовують ротацію уряду як спосіб щільніше ув’язати американський інтерес з Україною. А тому посол України в США – це вже не просто високоранговий дипломат. Це та людина, яка автоматично має шанс за допомоги американців перетворитись на мегасуб’єктного політика-контрагента (по аналогії із Залужним).

Звідси ретельний та прискіпливий з боку Офіса Президента добір кандидатури, азартне збиття номінантів адміністрацією Трампа і певний правовий шлейф потенційним особам, який чіпляють як вантаж, що не дозволить злетіти політично.

Якщо за 50 днів щось з припиненням вогню "проросте" (якимось дивом) – Трамп відкриє відкриту гру із ставками. Якщо вже вона не відкрита через інтригу із послом.