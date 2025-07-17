Готель Anantara Karuizawa Retreat відкриється у 2030 році як нова база для відпочинку з Токіо

Розташований у лісистих високогір’ях Нагано, Каруїдзава готується прийняти новий готель Anantara Karuizawa Retreat, який планує відкрити свої двері у 2030 році. Готель налічуватиме 51 люкс і віллу на лісистій ділянці з краєвидами на гору Асама. Розташований лише за кілька хвилин ходьби від залізничної станції Каруїдзави, звідки курсують швидкісні поїзди, готель забезпечує прямий зв’язок із Токіо та сусідніми містами, що робить його ідеальною відправною точкою для тих, хто прагне провести час серед дерев і свіжого повітря.

Це перший об’єкт Anantara в Японії, що відображає тенденцію до розширення туристичних можливостей за межами великих міських центрів країни. Каруїдзава давно славиться своїм прохолоднішим кліматом, відкритими ландшафтами та спокійним ритмом життя. Зі зростанням кількості відвідувачів, які шукають тихі напрямки, поява нового готелю підтримує тенденцію до більш доступного регіонального туризму без необхідності тривалих поїздок.

Партнери готелю оголосили офіційні плани запуску. Джерело: Minor Hotels

За кілька хвилин ходьби від майбутнього готелю гості можуть дістатися до ставка Кумоба, тихої зони, оточеної деревами та пішохідними стежками, популярної завдяки сезонному листю та краєвидам із відображеннями. Поруч також розташований тенісний клуб Кюкаруїдзава, один із найстаріших кортів у регіоні, який досі використовується і розташований у зеленій зоні, де мандрівники можуть спостерігати за грою або зіграти у теплу пору року.

Коротка прогулянка від центру міста приведе до тераси Харуніре, де дерев’яна доріжка тягнеться вздовж річки, пролягаючи через в’язи та минаючи низку затишних кафе і місцевих крамниць, захованих серед зелені. Ще один варіант – Каруїдзава Таліесін, просторий парк біля озера Шіодзава з відкритими галявинами, пішохідними зонами та прокатом педальних човнів, який використовується місцевими жителями та відвідувачами для спокійного відпочинку без потреби в екскурсіях чи фіксованих розкладах.

Тихі лісові дороги поблизу місця розташування готелю. Джерело: unsplash

Поява Anantara Karuizawa Retreat додає мандрівникам ще одне місце для проживання в місті, де вікенд-поїздки та час, проведений на природі, вже стали частиною повсякденного життя. Завдяки залізничному сполученню, пішохідній доступності пам’яток і відсутності потреби в складному плануванні, Каруїдзава продовжує приваблювати тих, хто шукає простоти, комфорту та свіжого гірського повітря в межах досяжності від міста. Це місце, де можна сповільнити темп, не відчуваючи себе відірваним від світу.