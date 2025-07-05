Россия бросает Армению в объятия Турции

Ердоган заявив, що Алієв готовий до врегулювання відносин із РФ. Ми ще не розуміємо, якою буде відповідь Путіна, але, чомусь, здається, він піде на примирення, якщо остаточно не здурів. Але це буде дуже гірке для нього примирення.

1. За останні дві тижні, з моменту загострення відносин РФ-Азербайджан відбувся, без перебільшення, глобальний зсув на Південному Кавказі. Якщо коротко - Баку, не просто не пішов на поводу у росіян, а показавши Росії її місце. А Москва навіть побоялася (як мінімум поки що) запровадити торгові санкції.

2. Алієва підтримав не лише Ердоган. До нього у гості приїхав керівник Пакистану. А в перекладі на людську мову це означає, що "привіт" Путіну тут передавши Пекін (Пакистан один з головних партнерів Китаю в світі).

3. Казахстан, Узбекистан та Азербайджан створили компанію для створення зеленого енергетичного коридору до Європи. Азербайджан має намір прокласти кабель дном Чорного моря для з'єднання ЦА, Кавказу, Європи, Каспійського та Чорного морів єдиним енергокоридором. Просто для розуміння процесів, що відбуваються навколо нас: Узбекистан планує експортувати 10-15 млрд кВтг зеленої енергії до 2030 року.

4. Все, що ми бачили протягом останніх днів – це війна через проксі, але без воєнних дій. Туреччина руками Азербайджану показала Росії, що вона стає головним гравцем у пострадянському Закавказзі. І тут, як би це зараз дивно не звучало, але питання переходу Грузії у, як мінімум, підвійне підпорядкування Росії та Турції це питання часу. Вірменію Росія просто кидає в обійми Турції.

5. Турція різко розширила свої впливи на ЦА і, якщо раніше, країни ЦА балансували між Китаєм і Росією, то тепер вони будуть пробувати балансувати свої можливості у трикутнику Китай, Росія, Турція.

6. Турція не ставить собі за мету знищення Росії, бо в Анкарі чудово розуміють: ні Китай, ні США, ні взагалі ніхто крім нас і балтійських країн цього не хоче. І тому, Туреччина грає в ослаблення Москви без доведення ситуації до загострення. І головне, вони грають руками Азербайджану.

7. Китай, руками Пакистану показує Москві: відчіпіться від Баку і йдіть на замирення. А паралельно, Путін оголосивши 4-денний (!) візит до Пекіна на 80-у річницю победи КНР над Японією. Це не простотзалізування Сі. Це суперзалізування. Бо Путіні розуміє: його існування залежить від Трампа та СІ. І він лизатиме.

8. Що далі? Південний Кавказ і ЦА будуть рухатися повільно, але впевнено від РФ. Європа програла цей регіон, а США поки навіть не бачать його. Ми ж маємо просто винести правильні висновки з того, що можна грати у складніші ігри ніж або-або. Світ тектонічно змінюється.