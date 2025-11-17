Призначення Майка Помпео до наглядової ради Fire Point - це вже не перший приклад того, як окремі бізнесово-політичні персонажі намагаються перетворити американські імена на "дах" для своїх приватних ігор.

Це ж вже було...

Пам'ятаєте, був такий міністр часів Януковича Злочевський? А його Burisma призначила сина Байдена в наглядову раду не тому, що той був фахівцем з газового сектору. А тому, що хотів через долученість до американців знайти собі імунітет, виправдання та політичну "страховку" - і для хороших рішень, і для дуже сумнівних.

Минуло десять років - знову той самий "рецепт". Тільки тепер ставка робиться не на демократів, а на республіканців. Хоча Майк Помпео і не входить до близького кола Трампа, але хто зважає на такі дрібниці? Головне - мати американське прізвище у раді, щоб потім можна було сказати:"Це ж не ми, це ж у нас тут люди рівня Держсекретаря сидять. Усе по-чесному".

Ось у цьому і полягає головний трюк - не в розвитку компанії, не в прозорості, не в стратегії. А в намаганні прикритися чужими політичними брендами, аби мати додатковий захист і легітимність. Бо завдання виглядає так: знайти американця в раді, назвати це "міжнародним партнерством" і прикривати ним свої приватні інтереси.

Україна вже раз отримала ляпас у справі Burisma, коли приватні рішення окремих осіб втягнули країну в американські внутрішні баталії. Дуже дивно, що урок ніхто з ОП так і не вивчив.

Бо сьогодні ми бачимо повторення того самого механізму: пошук "американського даху" замість побудови нормальних правил гри.

І як завжди - удар по репутації отримає не приватна компанія.

Граблі ті самі, просто актори нові.