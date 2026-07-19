Російські банки отримали право обмежити видачу готівки з карток та готуються до замороження вкладів росіян

На минулій неділі один із найбільших банків Росії ВТБ ограничив видачу готівки в банкоматах у Криму. У цій новині більшість росіян не побачили нічого дивного: мовляв, відсутність світла в Криму є одним із факторів поведінки населення. А даремно, від початку липня до Росії набрав чинності новий нормативно-правовий акт ЦБР, який регламентує зняття готівки росіянами в банкоматах.

І тут їх очікують сюрпризи, про які не розповідають федеральні ЗМІ:

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Тепер банки рахують ліміти на зняття готівки не за однією карткою, а за всіма картками одного клієнта в одному банку. Тобто щоб обійти ліміти на зняття, то відкрити десяток карток в одному банку вже не допоможе. Введені ліміти на знятті готівки у банкоматах інших банків. Тепер без комісії можна зняти від 50 до 100 тис. рублів, далі з клієнта стягується комісія до 2%. І вишня на торті – це анти-фродні алгоритми блокування. Якщо банк запідозрить викрадення картки росіянина, то він може її заблокувати на власний розсуд. До підозрілих операцій відноситься, наприклад, незвично велике зняття готівки з картки клієнта, або зняття готівки вночі, або серія операцій зі зняття готівки з банкомату.

Таким чином, ЦБР увімкнув надмірне лімітування каналу, через який безготівковий рубль стає готівковим. Так монетарний регулятор реагує на підвищений піт росіян на готівку по всій території Росії.

Одним з основних факторів зростання на готівку в Росії протягом першого півріччя цього року було зростання податків. Нове бажання росіян – уникнути оподаткування – це і є основний генератор попиту на готівку в Росії.

Втім, нормативна база ЦБР, яка набрала чинності у липні, може вказувати і на те, що ЦБР поступово, крок за кроком готується до замороження вкладів росіян. Обмеження каналу зняття готівки з карток якраз і є заходом, яким лімітують відтік ресурсів з банків при посиленні чуток для замороження депозитів.