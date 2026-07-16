Чому Україна – не Росія

Не коментуватиму відставку Федорова і конфлікт між ним та Сирським. Українці самі з цим розберуться. Найважливіша для мене реакція на те, що відбувається, українського суспільства.

Україна знову продемонструвала, що є демократичною державою зі сформованим громадянським суспільством. Відставка одного з міністрів викликала гостру суспільну реакцію: масові протести, дискусію у ЗМІ та мережах, безліч критичних публікацій та коментарів. Досі незрозуміло, чим це закінчиться. Можливо, Зеленський під тиском суспільства змінить своє рішення, як це було зі спробою позбавити незалежність антикорупційні органи.

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Казус Федорова демонструє, що в Україні склалося активне громадянське суспільство: людям не байдуже, що діється нагорі, вони жваво та гостро реагують на те, що відбувається, а їхня думка має значення – влада до неї прислухається.

У Росії – все навпаки. Уявіть: Путін відправляє у відставку чергового міністра оборони. Хтось взагалі поворухнеться в Росії з цього приводу? І переважній більшості населення буде абсолютно однаково.

Злий старий карлик, надутий, як повітряна куля, ботоксом - бог у цій країні. Бог дав Шойгу – бог взяв Шойгу. Бог дав Білоусова - бог забере і Білоусова. Це його право. Саме так сприймає те, що відбувається, яке веде себе не як суспільство громадян, а як безсловесне стадо. Це стадо сприймає все, що відбувається нагорі, як явище природи, яке від нього ніяк не залежить і на яке воно ніяк не може вплинути. Будь-які дії жорстокого пастуха супроводжуються або приголосним муканням, або, що буває найчастіше, повним мовчанням.

Україна – не Росія. Вона – демократична держава. І ця війна – не лише російська агресія проти сусідньої незалежної країни. Це ще й боротьба українського демократичного суспільства з рабською тоталітарною системою, ідея-фікс якої – поширити своє внутрішнє рабство на весь світ.