Монреаль, Торонто, Ніагарський водоспад готуються до відкриття готелів у центральних локаціях

IHG Hotels & Resorts вперше представляє бренд voco в Канаді, плануючи відкрити готелі в трьох відомих містах: Монреалі, Торонто та Ніагарському водоспаді. Ці об’єкти мають відкритися між 2026 і 2027 роками. Це перший випадок, коли бренд voco з’явиться на канадському ринку, після низки нещодавніх підписань угод бренду в інших міжнародних локаціях.

Три канадські проєкти відрізнятимуться за форматом і розташуванням, але мають однаковий графік розвитку:

Монреаль : Новий готель на 55 номерів буде розташований поблизу центру міста та Конференц-центру Монреаля.

: Новий готель на 55 номерів буде розташований поблизу центру міста та Конференц-центру Монреаля. Торонто : Готель поблизу аеропорту матиме 180 номерів, конференц-зали та фітнес-центр.

: Готель поблизу аеропорту матиме 180 номерів, конференц-зали та фітнес-центр. Ніагарський водоспад: Існуючу будівлю в центральному туристичному районі буде перетворено на готель із 232 номерами та двома з’єднаними вежами. Майбутній готель voco Montreal відкриється в центрі міста. Джерело: IHG Hotels & Resorts

Запланований готель voco Montreal буде в пішій доступності від La Grande Roue de Montréal, відомого цілорічного оглядового колеса на березі річки. Поруч також розташований Place Jacques-Cartier, широкий пішохідний майдан, де часто проводяться публічні виступи та невеликі вуличні ринки. Обидва місця знаходяться в районі Старого Монреаля і легко доступні без потреби в місцевому транспорті чи екскурсіях.

У Ніагарському водоспаді майбутній готель розташований неподалік від Clifton Hill, відомої міської вулиці, яка з’єднує вуличні атракціони, заклади харчування та оглядові точки вздовж річки. Ще одна визначна пам’ятка поблизу – Niagara SkyWheel, що пропонує панорамні краєвиди на водоспади та прилеглий район. Ці два місця знаходяться в центральній туристичній зоні міста і доступні пішки від запланованого готелю voco.

Місце для готелю біля Ніагарського колеса огляду та Кліфтон-Гілл. Джерело: unsplash

За інформацією IHG, готелі voco використовують гнучку модель розвитку, що дозволяє як нове будівництво, так і конверсію існуючих будівель. Бренд уже перевищив позначку в 100 діючих об’єктів по всьому світу і продовжує розширюватися. Відкриття трьох готелів у Монреалі, Торонто та Ніагарському водоспаді є частиною ширшої експансії бренду в міських напрямках Північної Америки та за її межами.