Найкращі готелі Токіо, які вражають із першого погляду

Токіо – це метрополія, де сучасність зливається з традиціями, створюючи захоплюючий досвід! Якщо ви прагнете зануритися в калейдоскоп футуристичних хмарочосів, культових храмів і божевільної японської моди, ми знаємо, як зробити вашу подорож захоплюючою та незабутньою. Список найкращих апартаментів у японській столиці допоможе вам обрати найрозкішніші та унікальні варіанти, де кожна хвилина перетворюється на казку, а проживання – на незабутню історію. Готові вирушити в захоплюючу подорож найкращими готелями Токіо? Тоді пристебніть ремені – ми злітаємо!

Shinagawa Prince

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.0 із 5)

Готель із 15 ресторанами та барами, 2 басейнами та власним аквапарком, розташований поруч зі станцією Сінагава.

Адреса : 4 Chome-10-30 Takanawa, Minato City, Tokyo 108-8611, Japan

: 4 Chome-10-30 Takanawa, Minato City, Tokyo 108-8611, Japan Телефон : +81 3-3440-1111

: +81 3-3440-1111 Вебсайт : https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

: https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/ Рейтинг: 4.0 ⭐

Shinagawa Prince – найкращий готель у Токіо з вишуканим стилем і затишною атмосферою. Ідеально розташований у мальовничому районі Сінагава, відомому своєю історичною значущістю та великою кількістю розваг.

Гостям пропонуються комфортні номери з великими вікнами, оформлені в світлому сучасному стилі. Тут є все необхідне для гарного відпочинку: зручне ліжко, простора ванна кімната, телевізор, мінібар і безкоштовний Wi-Fi.

Ресторани та бари Shinagawa Prince пропонують різноманітні страви та напої на будь-який смак. Гості можуть насолодитися вишуканою японською, італійською, китайською та міжнародною кухнею. Затишна атмосфера та привітний персонал створюють ідеальні умови для романтичної вечері чи ділової зустрічі.

Готель пропонує численні послуги та зручності: спа-центр, фітнес-зал, паркінг і пральню. Насолоджуйтесь чудовими краєвидами міста з оглядового майданчика Sky Lounge або відвідайте сусідні визначні пам’ятки, торговельні центри та розважальні комплекси.

Shinagawa Prince – провідний готель Токіо, чудовий вибір для мандрівників за відпочинком чи бізнесом, які прагнуть відчути неперевершену гостинність. Чудове розташування, високий рівень сервісу та елегантний інтер’єр подарують незабутні емоції.

The Royal Park Hotel Iconic Tokyo Shiodome

Панорамний вид із найкращого готелю в Токіо. Джерело: Pixabay

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 із 5)

Сучасний і стильний готель із фітнес-центром, спа та панорамними краєвидами на місто, розташований за 3 хвилини ходьби від станцій Сімбасі та Сіодоме.

Адреса : 1 Chome-6-3 Higashishinbashi, Minato City, Tokyo 105-8333, Japan

: 1 Chome-6-3 Higashishinbashi, Minato City, Tokyo 105-8333, Japan Телефон : +81 3-6253-1111

: +81 3-6253-1111 Вебсайт : https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/tokyoshiodome/

: https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/tokyoshiodome/ Рейтинг: 4.3 ⭐

The Royal Park Hotel Iconic Tokyo Shiodome – ідеальний вибір для тих, хто шукає легкий і елегантний стиль у найкращих готелях Токіо. Розташований у мальовничому районі Сіодоме, він пропонує захоплюючі краєвиди на міський пейзаж і близькість до головних пам’яток міста.

Поєднання сучасного дизайну та вишуканих оздоблень створює враження розкоші та комфорту. Кожен номер оснащений сучасними зручностями:

Телевізор із плоским екраном;

Мінібар;

Кондиціонер;

Безкоштовний Wi-Fi.

Вікна номерів радують панорамними краєвидами на жваве місто чи навколишній ландшафт.

Ресторани The Royal Park Hotel Iconic Tokyo Shiodome пропонують різноманітні кулінарні варіанти. Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу вишуканій японській кухні, міжнародним стравам чи свіжим морепродуктам, тут знайдеться щось на будь-який смак. Вишуканий інтер’єр і привітний персонал створюють розслаблюючу та затишну атмосферу.

Готель пропонує широкий спектр зручностей для відпочинку та розваг:

Фітнес-центр;

Спа;

Бібліотека.

Гості можуть провести час на відкритій терасі з прекрасними краєвидами на місто або відвідати сусідні торговельні центри та історичні пам’ятки.

The Royal Park Hotel Iconic Tokyo Shiodome – один із найкращих готелів Токіо, який поєднує елегантний стиль і висококласний сервіс, створюючи незабутні враження та приємні спогади.

Grand Nikko Tokyo Daiba

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 із 5)

Розкішний готель із 9 ресторанами, басейном, сауною та казино, розташований на острові Одайба, за 20 хвилин від центру Токіо.

Адреса : 2 Chome-6-1 Daiba, Minato City, Tokyo 135-8701, Japan

: 2 Chome-6-1 Daiba, Minato City, Tokyo 135-8701, Japan Телефон : +81 3-5500-6711

: +81 3-5500-6711 Вебсайт : https://www.tokyo.grandnikko.com/

: https://www.tokyo.grandnikko.com/ Рейтинг: 4.3 ⭐

Grand Nikko Tokyo Daiba – неперевершене поєднання стилю та комфорту. Розташований на штучному острові Одайба, він пропонує захоплюючі краєвиди на затоку Токіо та панораму міста.

Готель пропонує різноманітні просторі номери з елегантними інтер’єрами та сучасними зручностями. Відкриті зони на даху будівлі радують гостей чудовими краєвидами на затоку та дивовижний захід сонця.

Ресторани Grand Nikko Tokyo Daiba пропонують багату та різноманітну кулінарну палітру. Спробуйте японські, італійські чи французькі страви, приготовані зі свіжих місцевих продуктів. Кожен ресторан забезпечує затишну атмосферу та сервіс найвищого рівня.

Гостям доступний широкий вибір зручностей:

Спа;

Фітнес-центр;

Басейн;

Сауни для оздоровлення та релаксу.

Готель оснащений просторими конференц-залами та залами для заходів із сучасним технологічним обладнанням.

Grand Nikko Tokyo Daiba – топовий готель у Токіо, де елегантний стиль поєднується з якісним сервісом, створюючи незабутній досвід для ділових мандрівників, сімей і туристів.

The Royal Park Hotel Tokyo Haneda

Найкращий готель прямо в аеропорту Токіо. Джерело: Pixabay

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.2 із 5)

Комфортний готель із лобі-баром і рестораном, розташований поруч із поверхом вильоту в аеропорту Ханеда, із прямим доступом із міжнародного терміналу.

Адреса : 2 Chome-6-5 Haneda Airport, Ota City, Tokyo 144-0041, Japan

: 2 Chome-6-5 Haneda Airport, Ota City, Tokyo 144-0041, Japan Телефон : +81 3-6830-1111

: +81 3-6830-1111 Вебсайт : https://www.royalparkhotels.co.jp/the/tokyohaneda/

: https://www.royalparkhotels.co.jp/the/tokyohaneda/ Рейтинг: 4.2 ⭐

The Royal Park Hotel Tokyo Haneda – це стильний готель зі світлим дизайном, який пропонує зручність і комфорт прямо в терміналі 3 аеропорту Ханеда в Токіо. Ідеально розташований для мандрівників, які хочуть переночувати перед або після перельоту.

Готель пропонує сучасні та просторі номери з елегантним дизайном і зручностями для повноцінного відпочинку. Кожен номер оснащений зручним ліжком, телевізором, мінібаром і безкоштовним Wi-Fi. Вид із вікна порадує красивим панорамним краєвидом на місто.

Ресторан пропонує різноманітні кулінарні варіанти японської та міжнародної кухні. Насолоджуйтесь смачною їжею в розслаблюючій атмосфері.

The Royal Park Hotel Tokyo Haneda пропонує фітнес-центр і салон краси, а також бізнес-центр і конференц-зали для ділових мандрівників.

The Royal Park Hotel Tokyo Haneda – найкращий готель у Токіо для тих, хто цінує зручність, стиль і комфорт прямо в аеропорту.

Tobu Hotel Levant

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.1 із 5)

Готель із 3 ресторанами, баром і кондитерською, розташований за 3 хвилини ходьби від станції JR Кінсіко, з краєвидами на Токійську вежу та Skytree.

Адреса : 1 Chome-2-2 Kinshi, Sumida City, Tokyo 130-0013, Japan

: 1 Chome-2-2 Kinshi, Sumida City, Tokyo 130-0013, Japan Телефон : +81 3-5611-5511

: +81 3-5611-5511 Вебсайт : https://www.tobuhotel.co.jp/levant/

: https://www.tobuhotel.co.jp/levant/ Рейтинг: 4.1 ⭐

Tobu Hotel Levant Tokyo – привабливий готель у Токіо з унікальним стилем і гостинною атмосферою. Розташований у мальовничому районі Tobu Electric Railway на околиці міста, він пропонує зручність і комфорт для гостей.

Готель пропонує комфортні номери, які поєднують сучасний дизайн із зручностями для максимального комфорту. У номерах є зручне ліжко, простора ванна кімната, телевізор і безкоштовний Wi-Fi. Великі вікна радують чудовими краєвидами на мальовничі околиці та місто.

Ресторани Tobu Hotel Levant Tokyo приємно здивують широким вибором японської, західної та міжнародної кухні, приготованої зі свіжих і якісних інгредієнтів. Атмосфера ресторанів і уважний персонал створюють приємне середовище та задовольнять усіх гурманів.

Готель надає різноманітні зручності та послуги:

Затишний лаундж;

Фітнес-центр;

Сауна;

Басейн.

Гості можуть розслабитися та відновити сили після активного дня. Сучасні конференц-зали та бізнес-центр для ділових мандрівників додають можливостей для комфортного перебування.

Tobu Hotel Levant Tokyo – один із найкращих варіантів розміщення в Токіо. Зручність, стиль і гостинність роблять його привабливим для гостей, забезпечуючи комфортний і приємний відпочинок.

Henn na Hotel Tokyo Asakusa Tawaramachi

Сучасність і традиції в Токіо. Джерело: Pixabay

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 із 5)

Оригінальний готель із роботами на рецепції, баром, терасою та безкоштовним Wi-Fi, розташований за 300 метрів від храму Хонпо-дзі.

Адреса : 3 Chome-19 Kotobuki, Taito City, Tokyo 111-0042, Japan

: 3 Chome-19 Kotobuki, Taito City, Tokyo 111-0042, Japan Телефон : +81 50-5210-5250

: +81 50-5210-5250 Вебсайт : https://www.hennnahotel.com/asakusa-tawaramachi/

: https://www.hennnahotel.com/asakusa-tawaramachi/ Рейтинг: 4.3 ⭐

Henn na Hotel Tokyo Asakusa Tawaramachi – унікальний і новаторський готель у історичному районі Асакуса в Токіо. Назва готелю "Henn na" перекладається як "дивний", що відображає його футуристичний і ексцентричний характер.

Henn na вітає гостей незвичайними інтер’єрами та роботами, які раніше використовувалися в різних сферах. Номери пропонують комфортне розміщення з сучасними зручностями, включно зі смарт-телевізором, безкоштовним Wi-Fi і системою керування номером. Гості можуть насолоджуватися красивими краєвидами на навколишню місцевість із вікон апартаментів.

Henn na Hotel Tokyo Asakusa Tawaramachi пропонує унікальну концепцію сервісу, де гостей вітають роботи-рецепціоністи та роботизовані асистенти. Вони допомагають із реєстрацією, надають інформацію та піклуються про потреби гостей, створюючи цікавий і незабутній досвід перебування.

У готелі є ресторан і кафе з широким вибором японських і міжнародних страв, напоїв і закусок.

Henn na Hotel Tokyo Asakusa Tawaramachi – найкращий готель у Токіо з унікальним і комфортним розміщенням. Він приваблює гостей незвичайним поєднам комфорту, інновацій і захоплюючої атмосфери, що робить його цікавим для мандрівників, які хочуть відчути щось абсолютно нове.

The Square Hotel GINZA

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.2 із 5)

Сучасний готель із рестораном, фітнес-центром і безкоштовним Wi-Fi, розташований у районі Гінза, відомому своїми магазинами та ресторанами.

Адреса : 2 Chome-11-6 Ginza, Chuo City, Tokyo 104-0061, Japan

: 2 Chome-11-6 Ginza, Chuo City, Tokyo 104-0061, Japan Телефон : +81 3-3544-6811

: +81 3-3544-6811 Вебсайт : https://www.the-squarehotel.com/

: https://www.the-squarehotel.com/ Рейтинг: 4.2 ⭐

Розташований в одному з найпрестижніших районів Токіо, Гінза, The Square Hotel GINZA пропонує першокласний сервіс і унікальні інтер’єри, натхненні сучасним мистецтвом. Широкий вибір розміщення, від розкішних люксів до комфортних стандартних номерів, кожен із яких оснащений найсучаснішими зручностями.

Головною перевагою перебування в The Square Hotel GINZA є його близькість до всіх відомих пам’яток Токіо. Популярні торговельні вулиці, ресторани з вишуканою японською кухнею, традиційні храми та сади знаходяться лише за кілька кроків.

The Square Hotel GINZA надає ідеальне місце для відпочинку після захоплюючих прогулянок у просторому спа-центрі. Розкішний басейн не лише дозволяє поплавати, а й пропонує мальовничі краєвиди на місто з панорамного бару.

The Square Hotel GINZA – ідеальне місце для перебування в Токіо. Комфорт, розкіш і бездоганний сервіс у серці цього фантастичного міста зроблять ваш відпочинок незабутнім.

Nest Hotel Tokyo Hanzomon

Зручно розташовані готелі Токіо. Джерело: Pixabay

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.2 із 5)

Затишний готель із безкоштовним Wi-Fi і сніданком, розташований за 2 хвилини ходьби від станції метро Ханзомон, за 15 хвилин їзди від Імператорського палацу.

Адреса : 2-18 Hayabusacho, Chiyoda City, Tokyo 102-0092, Japan

: 2-18 Hayabusacho, Chiyoda City, Tokyo 102-0092, Japan Телефон : +81 3-6261-4022

: +81 3-6261-4022 Вебсайт : https://www.nesthotel.co.jp/tokyohanzomon/

: https://www.nesthotel.co.jp/tokyohanzomon/ Рейтинг: 4.2 ⭐

Розташований у вигідному районі Ханзомон, Nest Hotel Tokyo Hanzomon пропонує зручний доступ до всіх принад Токіо. Ви легко дістанетеся до центральних районів, таких як Гінза та Акіхабара, і зможете прогулятися красивими парками та храмами поблизу.

Nest Hotel Tokyo Hanzomon пропонує широкий вибір типів номерів, від простих і функціональних до просторих сімейних люксів. Номери оснащені всім необхідним для комфортного перебування, включно з сучасною технікою та безкоштовним Wi-Fi.

Готель пропонує низку додаткових зручностей. Ресторан порадує гостей смачною японською кухнею та допоможе відновити сили після захоплюючих прогулянок містом. Послуги пральні та зберігання багажу додають комфорту перебуванню.

Стильний і сучасний Nest Hotel Tokyo Hanzomon пропонує чудове співвідношення ціни та якості для мандрівників із обмеженим бюджетом.

Nest Hotel Tokyo Hanzomon – яскравий і сучасний готель у серці Токіо. Його зручне розташування дозволяє насолоджуватися історією та природою цього захоплюючого місця.

MUJI Hotel Ginza

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 із 5)

Мінімалістичний готель із рестораном, баром і магазином MUJI, розташований на верхніх поверхах будівлі в районі Гінза.

Адреса : 3 Chome-3-5 Ginza, Chuo City, Tokyo 104-0061, Japan

: 3 Chome-3-5 Ginza, Chuo City, Tokyo 104-0061, Japan Телефон : +81 3-3538-6101

: +81 3-3538-6101 Вебсайт : https://hotel.muji.com/ja/

: https://hotel.muji.com/ja/ Рейтинг: 4.3 ⭐

MUJI Hotel Ginza поєднує простоту, функціональність і мінімалізм, характерні для відомого японського бренду MUJI, розташований у серці торговельного району Гінза.

У MUJI Hotel Ginza ви зануритеся в світ спокою та гармонії. Готель пропонує різноманітні типи номерів, від стандартних до просторих люксів, що поєднують простоту та функціональність із комфортом і стилем. Люкси відображають філософію MUJI у мінімалістичному дизайні, натуральних матеріалах і якісних меблях, забезпечуючи спокійну атмосферу для затишного перебування.

MUJI Hotel Ginza познайомить вас із концепцією японської філософії "життя з простотою". Готель розташований на верхніх поверхах магазину MUJI Ginza, де ви можете зануритися в світ стильних і функціональних товарів для дому, моди та аксесуарів.

MUJI Hotel Ginza пропонує додаткові переваги для максимального комфорту перебування. Ресторан радує різноманітністю японської та міжнародної кухні, а фітнес-центр допомагає залишатися у формі під час подорожі.

MUJI Hotel Ginza – унікальне місце для перебування в Токіо. Бездоганний сервіс, стильні номери та можливість зануритися в світ філософії простоти та гармонії, що втілює бренд MUJI. Готель пропонує унікальний досвід і незабутні враження.

Asakusa Tobu Hotel

Особлива атмосфера в найкращих готелях Токіо. Джерело: Pixabay

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)

Готель із рестораном, баром і безкоштовним Wi-Fi, розташований за 5 хвилин ходьби від храму Сенсо-дзі та станції метро Асакуса.

Адреса: 1 Chome-1-15 Asakusa, Taito City, Tokyo 111-0032, Japan

Телефон : +81 3-3843-0111

: +81 3-3843-0111 Вебсайт : https://www.tobuhotel.co.jp/asakusa/

: https://www.tobuhotel.co.jp/asakusa/ Рейтинг: 4.5 ⭐

Asakusa Tobu Hotel розташований у безпосередній близькості до багатьох відомих туристичних місць, включно з культовим храмом Сенсо-дзі, набережною Суміда та численними магазинами, ресторанами та кафе. Зручний доступ до інших районів Токіо забезпечується близькістю до метро та залізничної станції.

Asakusa Tobu Hotel пропонує різноманітні комфортні типи номерів, від стандартних двомісних до просторих сімейних. Вони оснащені всім необхідним для приємного перебування, включно зі зручними меблями, телевізором, кондиціонером, чайником і безкоштовним Wi-Fi.

Готель надає низку додаткових зручностей для комфортного перебування. Привітний персонал готовий допомогти з будь-якими питаннями. Ресторан пропонує різноманітні японські та міжнародні страви.

Asakusa Tobu Hotel – ідеальне місце для перебування в Токіо. Гостинність, комфорт і зручність за розумною ціною дозволяють відчути світ вишуканості, багатої культури та захоплюючої історії, яку пропонує Асакуса.

Токіо ніколи не перестає вражати відвідувачів своєю різноманітністю та красою. Обирайте місце, щоб відкрити нові грані цього приголомшливого міста. Від розкішних п’ятизіркових готелів із краєвидами на хмарочоси до стильних бутикових готелів у наймодніших районах – Токіо пропонує незабутній відпочинок, захоплюючу подорож і невимовну насолоду від кожної хвилини перебування в найкращих готелях міста.