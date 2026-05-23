Путін дав Лукашенку потримати "ядерну дубинку"

Ігор ТишкевічІгор Тишкевіч

Росія доставила до Білорусі ракету "Іскандер-М" з ядерною боєголовкою.

Ось вам і відповідь на питання, чи справді раніше в Білорусі було розміщено ядерну зброю.

Адже навчання, які проводять РВСН, покликані відпрацювати "застосування". І якби на території Білорусі були реальні боєприпаси з ядерною боєголовкою, логічно було б росіянам відпрацьовувати алгоритми роботи з ними. Тим більше що це нова локація.

Але довелося тягнути ракету з РФ.

Ось і наочна демонстрація реальності помаху ядерною палицею від Лукашенка. Його місце – просто блазня, який погрожує іншим. Сусіди напружуються. Путіну приємно. І "безпечно" – адже погрожує не він ) Але в разі чого саме його проситимуть вгамувати надмірно активного дідуся з Білорусі.

На цьому маємо другу складову політики РФ. Зробити Лукашенка ще більш токсичним і підкреслити, що розмови треба вести не тільки з ним, але (в першу чергу) з Путіним.

І тут варто згадати американський переговорний трек з Мінськом, польський трек, що починається, можливий литовський. А також фактор Китаю, де у Путіна не все так гладко. Білоруський васал міг би спробувати перейти під інших покровителів.

Але навчання з застосування ЯО – виклик одночасно Європі, США та Китаю. Їхня частина на білоруській території – демонстрація того, що Путін зробить усе можливе, аби не допустити спроб відходу Мінська від Москви.

А ракету після навчань Путін забере назад. Адже залишати таку "тістечку" для Лукашенка він не збирається. Можливо, замість справжньої привезе чергову іграшку-макет. Щоб дідусь порадів і знову погрожував усьому світу.

Джерело:facebook.com

