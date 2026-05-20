Меморандуми Путін-Сі. Надуті щоки та відсутність змін

Китай та Росія підписали ряд документів, які зафіксували нинішній статус-кво. І це є певною перемогою Путіна

Попри багато пафосу і вкидів від росіян, фінальний документ виявився більш ніж декларативним. Жодного вагомого прориву ми не побачили і не почули. І головне, ніяких домовленостей по Силі Сибіру-2 нема. Китай не буде вкладатися в Росію, не буде передавати технології і залишиться покупцем останньої надії. Росія продовжує, як собака на сіні, розторговувати між Китаєм та США північний морський шлях і ресурси біля нього. Але поки, ні Америка, ні КНР не готові іти на широкі домовленості з РФ по цих питаннях. А Росія продовжує тримати ці речі, як свій головний козир, з який вони хочуть зірвати джекпот. В їхньому розумінні цей джекпот - одночасне входження двох країн в ці проекти з паралельним експортом в Росію технологій, грошей і зняття санкцій. Попри це, візит Путін може вважати вдалим. Він отримав добро на те, що правила гри не зміняться, а це означає, що поставки обладнання для ВПК будуть продовжені. Таким чином, маємо ситуацію при якій Путін має можливість не ставити війну на паузу. Правда, й великих проривів в нього не передбачається. І тут ми підходимо до найважливішого. Путін хоче продовжувати війну не тому, що вірить в літню операцію. На відміну від минулої весни - він навряд чи впевнений в результатах. Він просто не може зупинити цю війну. Зупинка війни в нинішніх умовах означатиме для нього політичну смерть. Головний розрахунок Путіна лежить в двох ілюзіях: 1) внутрішня ситуація в Україні призведе до протестів і повної дестабілізації влади; 2). через дефіцит енергоресурсів ЄС почне знімати санкції і закуповувати російські газ та нафту. Сподіваюся і перше, і друге - чергова помилка кремлівського старця.