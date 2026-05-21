Лукашенко махає ядерним кийком, який йому надіслав Путін

Росія доставила в Білорусь ракету "Іскандер-М" з ядерною БЧ.

Ось вам і відповідь чи була реально розміщена ядерна зброя в Білорусі раніше.

Адже навчання, які проводять РВСП покликані відпрацювати "застосування". І якби на території Білорусі були реальні боєприпаси з ядерною бойовою частиною, логічно було б росіянам відпрацьовувати алгоритми роботи з ними. Тим більше що це нова локація.

Але довелося тягнути ракету з РФ.

Ось і наочна демонстрація реальності махання ядерним кийком від Лукашенка. Його місце – просто блазня, який погрожує іншим. Сусіди напружуються. Путіну приємно. І "безпечно" – погрожує ж не він ) Але в разі чого саме його проситимуть вгамувати надмірно активного дідуся з Білорусі.

На цьому маємо другу складову політики РФ. Зробити Лукашенка ще більш токсичним і підкреслити, що розмови треба вести не тільки з ним, а й (насамперед) із Путіним.

І тут варто згадати американський переговорний трек із Мінськом, польський трек, що починається, можливий литовський. А також фактор Китаю, де у Путіна не все так гладко. Білоруський васал міг би спробувати вислизнути під інших покровителів.

Але навчання із застосування ЯО – виклик одночасно Європі, США і Китаю. Їх частина на білоруській території – демонстрація того, що Путін зробить усе можливе, щоб не допустити спроб дрейфу Мінська від Москви.

А ракету після навчань Путін відвезе назад. Адже залишати таке тістечко для Лукашенка він не збирається. Можливо, замість реальної привезе чергову іграшку-макет. Щоб дідусь порадів і знову погрозив усьому світу.