Москву не надихає ідея Ірану про спільну війну зі США

Військова кліка в Ірані навколо КВІР стала з 7 липня обстрілювати в Ормузі торгові судна, щоб уникнути хвилі революції, що очікувалася після завершення похорону Алі Хаменеї 10 липня. Вони не перші, хто вдається до способу – позбутися революції у вигляді війни, і навіть не єдині зараз.

Завершення похорону невблаганно ставило три незручні питання.

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Перший – чому Моджтаба Хаменеї не з'явився на похороні батька? Пояснення його відсутності вимогами безпеки виглядає непереконливо в умовах перемир'я, що триває з 13 квітня. Тим більше, після меморандуму Пезешкіана та Трампа від 17 червня про взаєморозуміння та початок двомісячної підготовки для підписання довгого світу. Якщо Моджтаба не прийшов на похорон, то він або ганебний боягуз, або скоріше мертвий, ніж живий, або знаходиться не в Ірані.

Це питання тягне за собою питання - хто ховається за фотографією Моджтаби і за яким правом керує Іраном? Супутнє питання: Іран – республіка чи спадкова монархія? Якщо монархія, то навіщо скидали шаха? Третє питання, якщо війни немає з 13 квітня і країна переходить до миру, то треба згортати обмеження воєнного часу і переходити до реформ, що давно назріли. Це означає, що КСІР та військові мають ґрунтовно посунутися на користь громадянської влади.

Звісно, у КВІР та генералітету немає не лише бажання поділитися владою, а й відповідати на ці та інші незручні питання. Тому КВІР, щоб нічого з цього не робити, обстріляв 7 липня три торгові судна, що проходили через Ормуз біля берега Оману. Обстріл був провокативний і формально запобіжний – випущено по одному-два снаряди на кожне судно.

КСІР зажадав, щоб усі кораблі проходили через протоку лише біля берега Ірану, а не Омана, і за це платили йому. Тих, хто проходитиме біля берега Оману, КВІР буде розстрілювати. Можна ще й топити, щоб фарватер біля Оману став фізично непрохідним через скупчення на дні кораблів. Але для цього треба стріляти довго та влучно, і не одним-двома снарядами. Природно, що з таким методичним розстрілом кораблів ніхто не змириться, тому задум КВІР заповнити Ормуз утоплениками нереальна.

Спроба КВІР умовити султана Омана теж брати плату, за цим в останній день похорону літав Арагчі, голова МЗС Ірану, провалилася. В Омані не захотіли вступати в конфлікт із усіма країнами Затоки. Якщо плату за прохід з танкерів можна перекласти на кінцевих споживачів нафти і газу в Азії та Європі, то за побутові та інші товари, що йде в Затоку, доведеться платити самим його жителям. Тому в Омані вирішили, хай перси нариваються на їхню неприязнь без нас. Рекет по-іранськи ні в кого підтримки не знаходить і навряд чи знайде, тому винахід КВІР з платою за прохід малореальна.

США між 7 та 11 липня намагалися вдавати, що сприймають ці витівки КВІР як тимчасове непорозуміння, і обмежувалися лише ударами по березі Ірану. Трамп, коли повернувся з Туреччини, навіть заявив, що йому дзвонили з Тегерана і казали, що так більше не робитимуть. Але оскільки після похорону КСІР не тільки не перестав вимагати, щоб усі плавали виключно біля Ірану і платили, а й розширив сферу обстрілів аж до Йорданії, то у Трампа терпіння зникло, і він дозволив Пентагону попрацювати за метою в глибині Ірану.

В результаті з 12 липня перестрілки активізувалися, і їхня географія навіть вийшла за межі Затоки. Уряд північного Ємену завдав 13 липня авіаудару по злітній смузі в місті Сана, столиці хуситів, щоб там не сів літак з Ірану, який пролетів без його дозволу через Ємен. Політбюро хуситів звинуватило "злочинний саудівський режим" в обстрілі Сани, назвало це кінцем багаторічного перемир'я, і заявило: літак з іранської делегацій благополучно приземлився.

В іранській хунті розуміли, що після чотирьох місяців перемир'я та меморандуму 17 липня вона не зможе довго тримати під контролем ситуацію в країні. В Ірані може початися нова хвиля революції та полювання на КВІР. Особливо, якщо США відновлять блокаду портів Ірану та глибинні бомбардування. Трамп ці очікування хунти не обдурив, при цьому флот США до 15 липня продовжував здійснювати проведення торгових суден уздовж Оману.

Тому хунта заздалегідь відправила делегацію до хуситів, щоб оцінити їхні можливості та готовність перекрити протоку між Африкою та Аравією. КСІР не може знову звести війну до того, що його б'ють, економіка розвалюється, а він збирає мітинги схвалення ударів своїх дронів та ракет десь за межами Ірану. КСІР грав у це у березні-квітні, але зрозумів, що програв і підписав 13 квітня перемир'я. Наразі йому вдалося відключити питання, чому Моджтаба не був на похороні і хто ховається за його фотографією, але КВІР не може йти від них нескінченно. При цьому КСІР не має нової стратегії війни, а стара програшна.

Іранська хунта має два виходи – почати вторгнення кудись, щоб зробити ворога доступним для мас або знайти союзників, які воюватимуть за неї, а пропагандисти розповідатимуть, що так ми скоро всіх переможемо. Але хусити союзник сумнівний та дрібний. Вони відправили 13 липня шість катерів невдало взяти на абордаж танкер у Баб-ель-Мандебській протоці, обстріляли ще один і випустили кілька ракет і дронів по місту в Саудівській Аравії за 100 км від кордону. У них скромний військовий потенціал та їхня військова активність може призвести до остаточного вирішення "єменського питання" за "саудівським" сценарієм.

Він передбачає силове об'єднання північного і південного Ємену, на відміну позиції ОАЕ, вважають, треба залишити все як є. Нехай буде як до 1990, коли північний "соціалістичний" Ємен об'єднався з південним "капіталістичним". На даний момент Саудити згодні, з їх об'єднанням можна не поспішати, але якщо хусити почнуть докучати, то принц Салман витратиться на об'єднання. Хусити це знають і після 28 лютого нічого крім резолюцій підтримки Ірану не надсилали, свою протоку не намагалися перекривати і лише кілька разів із пристойності запускали ракети по Ізраїлю.

Чекати, що хусити зараз різко порушаться – не варто. Їм ще треба подивитися, як відлітатиме додому делегація КВІР. Іранська хунта на хуситів сподівається мало і робить ставку на збудження Москви. У МЗС Ірану оголосили 13 липня, що готують приїзд Лаврова до Тегерану, але ще не знають, коли це буде. Натомість в іранських ЗМІ після похорону почали активно цитувати різних московських оглядачів.

У Москві поки що поїздку Лаврова до Ірану не підтверджують і поводяться обережно. У кремлі не так уявляли собі третю світову війну. Тим часом США та Туреччина роблять два асиметричні ходи.

Перший, "Нью-Йорк Таймс" опублікувала 13 липня статтю, де стверджується, Махмуд Ахмадінежад, президент Ірану в 2005-2013 рр., знаходиться в Тегерані під домашнім арештом, оскільки КВІР вважає, що його завербував Моссад мінімум у 2024 р. на зустрічі. Перше схоже на правду, друге більше на фейк.

Ахмадінежад популярний в Ірані, особливо серед глибоко релігійних людей, і політично активний після відставки. Він кілька разів намагався знову балотуватися у президенти, але отримував відмову, бо вже двічі був ним. Його охоче обрали б рахбаром, але він навіть не професор богослов'я. Він є реальною фігурою, яка може підняти іранців проти коаліції КВІР з генералітетом. Тому з початком війни йому закрили доступ до ЗМІ, але кілька випадків його появи на вулиці привернули їхню увагу. Отже, версія про його домашній арешт дуже правдоподібна. КСІР не міг заборонити йому прийти 6 липня на похорон Алі Хаменеї, але давати інтерв'ю заборонив. Чутка про те, що він такий самий єврей, як і Порошенко, в Ірані був запущений ще під вибори 2005 р. Тепер "Нью-Йорк Таймс" привернула увагу до нього як до нібито агента Моссад, і хунта не зможе довго залишати це без коментарів до своєї незручності. Інспірувати самогубство чи нещасний випадок із Ахмадінежадом для неї буде собі дорожче.

Другий хід – це "витік" до "Аксіосу" 14 липня про те, що Трамп після саміту НАТО дзвонив Нетаньяху і вимагав почати виводити війська з Лівану та Сирії та рішення 11-го Вищого кримінального суду Стамбула, яке з'явилося 15 липня у ЗМІ. Це рішення оголошує Нетаньяху та 34 ізраїльські чиновники в геноциді мешканців Гази, і Туреччина подала запит до Інтерполу про їхнє затримання. Трамп і Ердоган знову хвацько виводять з-під носа у Москви та Тегерана палестинців, сирійців та ліванців. Причому виводять однозначно. Ще 9 липня Держдеп заявив, що днями чекає від Нетаньяху на карту району Лівану, з якого той насамперед виведе війська.

Якщо в Москві та Тегерані так стурбовані долею палестинців, то чому досі не виписали ордери на арешт Нетаньяху та не шукають його через Інтерпол? Це при тому, що в Гаазі ордери на арешт Нетаньяху та Галанта були виписані 9 травня 2025 р., їм заборонено в'їзд до кількох країн Європи, і до липня 2026 р. Нетаньяху та три чинні члени його уряду перебувають під слідством судів Гааги та Ізраїлю. "Ізраїльська воєнщина", така улюблена в Москві, коли Ізраїль відбивав агресію, безвісти зникла, коли він перетворив сектор Газа на найбільший концтабір в історії і став бомбардувати Сирію, що повстала. У Тегерані теж не намагалися захищати сирійців від бомб Нетаньяху і захоплення ним нових районів на Голанах.

Іранська хунта, починаючи під час похорону маленьку дистанційну війну, щоб відсунути революцію, мабуть, припускала, що завжди зможе повернутися в угоду Пезешкіана з Трампом, ще й отримавши право змушувати всі кораблі пропливати повз неї і платити за таке сумнівне задоволення. Але, схоже, у неї не вийде ні те, ні інше.

Її ідея втягнути у війну РФ зі США теж виглядає химерно, оскільки Москві новий фронт в Ірані зараз точно ні до чого. Ділитись із Іраном ракетами в Москві не хочуть, самим дуже потрібні, а воювати в Ірані до останнього буряту чи башкира складно, бо ті закінчились в Україні. Москву більше хвилює, кому саме в НАТО належить літак розвідки та цілевказівки Bombardier Challenger 650 Artemis II, який не перший день літає в нейтральних водах над Чорним морем і стріляти не можна. До нього літав аналогічний Boeing E-3A Sentry, але з ним все зрозуміло – зареєстрований на армію Люксембургу без жартів.