''Остання ставка Путіна'': яка нова тактика Кремля

Остання ставка Путіна

З новин: "Російське МЗС повідомило про телефонну розмову Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо.

Повідомляється, що за дорученням Путіна Лавров "офіційно довів до відома американської сторони" інформацію про те, що російська армія "приступає до системних і послідовних ударів по розташованих у Києві об’єктах, що використовуються для потреб ЗСУ, та по центрах ухвалення відповідних рішень".

Тепер остаточно ясно, що Кремль залякує не українців (їх не залякати, ніби раніше не били по Києву), а Трампа. Мовляв, зараз так налякаємо, що твоє фіаско як "миротворця" стане очевидним. Слабоумні сподіваються, що Трамп у результаті зможе змусити Зеленського капітулювати. Це останній шанс Росії. Інакше треба зупиняти війну. У ситуації на фронті тепер стався перелом: вона складається на користь України, яка почала звільняти більше територій, ніж втрачати. Навіть російські пабліки пишуть, що "темп просування ЗС РФ у зоні бойових дій у травні різко знизився, а в останньому оновленні пішов у мінус. За 17–20 травня російські війська втратили 0,7 кв. км контролю, тоді як загальний результат за місяць до 21 травня склав 95 кв. км. У квітні просування оцінювалося майже в 329 кв. км, у січні — в 560 кв. км" (за незалежними міжнародними оцінками росіяни втратили набагато більше).

В економіці та в динаміці настроїв росіян теж все погано для Путіна. Навіть прихильники Путіна пишуть, що треба зупинити війну. Але Путін не хоче: він все ще сподівається на капітуляцію України, яку покликаний забезпечити для нього Трамп.

Вдалий досвід тиску Трампа на Зеленського, який у результаті цього дозволив Путіну провести парад 9 травня, мабуть, додав російському диктатору впевненості. Тепер після російської провокації в Старобільську — нова спроба путінського шантажу України за допомогою американських партнерів. Про те, яку роль у цьому відіграє розслідування підконтрольного американцям НАБУ проти друзів Зеленського, тактовно промовчу. Однак шантаж більше не спрацює. Ставки занадто високі.