Відбувся черговий замах на Трампа на тлі невдач у зовнішній та внутрішній політиці. За півтора року замахів надто багато і надто часто навіть для Трампа. Але цей невдалий замах на Трампа дозволить йому вимагати від Конгресу фінансування іранської війни та нових повноважень на війну з політичною опозицією всередині країни. Зараз ми побачимо не зляканого, а мужнього Трампа, який обрушиться на всіх своїх нових та старих ворогів, включаючи зрадників із МАГА та демократів. Той, хто не випадково вчинив замах на президента, виявився з демократичної і волелюбної Каліфорнії.

Можливо, цей черговий замах на президента Трампа дозволить Америці одночасно заплющити очі на справу Епштейна і невдалу іранську війну.