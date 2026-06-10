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Хто насправді послав Абрамовича до Зеленського?

Ігор ЕйдманІгор Ейдман

Хто насправді послав Абрамовича до Зеленського?
Хто насправді послав Абрамовича до Зеленського?

Путін зараз, вочевидь, зазнає сильного тиску російської верхівки, яка хоче припинити війну, що зайшла в глухий кут. Із цим, імовірно, пов'язано те, що він дедалі наполегливіше, буквально з маніакальною завзятістю, всупереч загальновідомим фактам, повторює, що Росія наступає на всіх фронтах і скоро остаточно переможе. Таким чином, він намагається гіпнотизувати своє оточення: ще трохи, ще трохи, потерпіть, скоро переможемо, і весь цей кошмар закінчиться.

Поїздка Абрамовича до Зеленського — остання спроба російської верхівки переконати Путіна зупинити війну. Абрамовича послав до Зеленського не Путін, який просто неохоче дозволив йому цей візит. Абрамович виступив у переговорах із Зеленським як представник інтересів більшої частини російської правлячої еліти та олігархату. Він мав отримати від українського президента якісь рамкові умови майбутньої мирної угоди, на які орієнтувалася б російська влада. А далі він спробував переконати Путіна піти на переговори і заморозити цю війну.

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Як ми бачимо, нічого в Абрамовича не вийшло. Путін відмовився від переговорів. Тепер умови Зеленського російська влада розглядатиме як основу для припинення війни вже після Путіна. Їм треба розуміти, що на них чекає в разі усунення диктатора і початку реального мирного процесу, який за нього неможливий.

Далі наростатиме прихований тиск верхівки на Путіна: фронда, саботаж. Можливі і якісь колективні демарші силовиків та/або керівників економічного блоку уряду і ЦБ з вимогою зупинки війни, як такої, що швидко розвивається в критично небезпечному для Росії напрямі: загроза Криму, українські удари по Москві й Пітеру, портам і НПЗ, наростання економічних і фінансових проблем.

А закінчитися це може тільки фізичною ізоляцією та/або усуненням диктатора.

PS. Зеленський прекрасно розуміє цю ситуацію, тому відкрито натякає Путіну у своєму листі на те, що за відмову від миру той може поплатитися життям.

Джерело:Telegram

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