Найкращі ринки Парижа: 7 місць, які не можна пропустити

Париж славиться більш ніж 90 ринками різного розміру та спеціалізації. Вони можуть бути критими або відкритими, сучасними бутиками чи історичними ринками, спеціалізованими магазинами або ятками з широким асортиментом товарів. Ринки Парижа — це місця для вигідних покупок, дослідження атмосфери міста та його жителів, туристичних прогулянок, а також смачних обідів і перекусів. Відвідуйте їх між екскурсіями або присвятіть цілий день, щоб дослідити найвідоміші ринки Парижа. Від пам’ятних речей і рідкісних предметів до найсвіжіших продуктів і смачних домашніх страв — найкращі ринки Парижа є чудовим місцем для відвідування.

1. Marché des Enfants Rouges

Більшість ринків мають чудові кафе та ресторани. Джерело: Image Connie Ma, CC BY-SA 2.0/Wikimedia.org

Цей ринок у XVI столітті був притулком для сиріт, який закрився перед революцією. У 2000 році величну дерев’яну будівлю відреставрували та відкрили як розкішний продуктовий ринок за ініціативи місцевих жителів. Це зробило його одним із обов’язкових для відвідування ринків Парижа. Назва відсилає до історичного минулого: червоний колір плащів учнів притулку того часу вказував на те, що він перебував під опікою християнських благодійних організацій. Нині найстаріший критий громадський ринок Парижа пропонує величезний вибір їжі, квітів і продуктів з усього світу, включаючи французьку, ліванську, японську, італійську, африканську кухню тощо. Це один із найатмосферніших базарів, улюблених туристами. Ринок відкритий з вівторка по неділю з 8:30 до 20:30 (у неділю до 17:00) і буває переповненим на вихідних.

2. Marché aux Puces de Saint-Ouen

Це найбільший ринок не лише в Парижі, а й у Європі, де можна купити абсолютно все — від підробок популярних брендів до оригінальних стільців Eames. Він займає площу 7 гектарів, де розташовано близько 3 тисяч продавців. Кількість відвідувачів на вихідних сягає 180 тисяч. Ринок організований у кілька закритих сіл і відкритих торгових вулиць. Одна частина нагадує музей, інша — типовий блошиний ринок, а між ними розташовані ресторани та модні бутики з антикваріатом. Головна вулиця ринку — Рос’є, поряд із ринками Малассіс із іграшками, меблями та старими камерами; Marché Dauphine з меблями та керамікою; і Marché Biron із дорогими світильниками та предметами інтер’єру. Цей великий ринок у Парижі відкритий на вихідних з 9:00 до 18:00 та в понеділок з 11:00 до 17:00.

3. Marché d'Aligre

Це місце може очолити список найколоритніших вуличних ринків Парижа. Це також найдешевше місце для покупки свіжих фруктів і овочів, м’яса, риби, а також одягу та вживаних товарів. Ряд барвистих яток вишикувався на площі д’Алігр у Парижі, оточений численними кафе та пекарнями, де можна випити вина, святкуючи вигідні покупки, та насолодитися атмосферою Парижа. Це дуже жваве місце, яке починається з рядів сезонних фруктів і овочів, продовжується критим ринком Бове та магазинами з антикваріатом. Тут можна знайти чудові варіанти для колекціонерів, посуду та срібних виробів. Вуличні ряди відкриті для публіки з вівторка по неділю з 9:00 до 12:30, тоді як критий ринок Бове працює в ті ж дні з 9:00 до 19:30 (у суботу з 15:30, а в неділю лише вранці).

4. Marché International de Rungis

Найбільший оптовий продуктовий ринок у світі також розташований у Парижі. Він займає величезну територію в 232 гектари і був заснований у X столітті. Тоді він діяв у центрі міста, але так розрісся, що його довелося перенести в передмістя. До ринку можна дістатися поїздом або автомобілем. Тут продають різноманітні продукти найвищої якості — від овочів і молочних продуктів до спецій і квітів. Тому він популярний серед місцевих шеф-кухарів, які замовляють звідси доставку до своїх ресторанів. Це ідеальний ринок для відвідування в Парижі для гурманів і кулінарних мандрівників. Він не підходить для неспішних прогулянок, оскільки сюди потрібно приїжджати дуже рано. Ринок відкривається для оптової торгівлі о 4:30 ранку і працює до 8:00, хоча деякі ятки відкриті в інші години.

5. Marché aux Fleurs et aux Oiseaux

Королева Єлизавета II відвідала квітковий ринок у 2014 році. Джерело: Image Als33120 CC BY-SA 4.0/Wikimedia.org

Це місце вважається найяскравішим, найбарвистішим і найгучнішим серед усіх ринків Парижа. З 2014 року він відомий під іншою назвою — Marché aux Fleurs Reine Elizabeth II. Північний край острова Сіте є домом для найбільших квіткових рядів, як критих, так і відкритих, що пропонують квіти на будь-який смак і бюджет — від дешевих букетів до екзотичних рослин. У неділю ринок повністю змінює спеціалізацію, перетворюючись на пташиний ринок, і краса та аромати квітів змінюються щебетанням і кудахтанням різноманітних птахів. Тут продають рідкісні види домашніх тварин, а також звичайних курей, качок тощо, а також клітки та інше обладнання для їх утримання. Для туристів відвідування цього місцевого ринку Парижа буде зручною відправною точкою для огляду міста, оскільки він розташований поблизу більшості пам’яток Парижа. Ринок відкритий з понеділка по суботу з 8:00 до 19:30, а в неділю з 8:00 до 19:00.

6. Rue Montorgueil

Один із найкращих ринків для відвідування в Парижі, завжди жвава вулиця Монторгей сповнена чудових продуктових магазинів, яток і чарівних місць, де можна пообідати з келихом вина та поспостерігати за місцевими жителями і відвідувачами. Це насамперед вулиця з продуктовими ятками, але останнім часом тут з’явилося багато модних бутиків і ресторанів. Від м’яса та сиру до свіжих морепродуктів і овочів — тут можна купити різноманітні продукти. Також тут розташовані численні культові пекарні та кафе. Наприклад, обов’язково відвідайте найстарішу кондитерську Парижа Stohrer, яка колись постачала випічку до королівського двору, завітайте на чашку гарячого шоколаду до Charles Chocolatier і спробуйте найкращі сири в La Fermette. Уздовж вулиць є ще багато терасних кафе та спеціалізованих магазинів, що пропонують спеції та рідкісні інгредієнти, парфуми, вінтажний одяг, квіти або спеціальні чаї. Години роботи цього торгового ринку в Парижі можуть змінюватися.

7. Marché Bastille

Один із найкращих і найбільших вуличних ринків Парижа відкривається на бульварі Рішар Ленуар у четвер і неділю. Ятки тут пропонують більший асортимент продуктів, ніж будь-який гіпермаркет. Він нагадує величезний фермерський ринок із більш ніж сотнею яток, що продають місцеві сири, рибу, квіти, м’ясо, хліб і випічку. Продуктові ятки перемежовуються з товарами для дому та кухні, одягом і ліванськими смаколиками. Це надзвичайно атмосферне місце для прогулянок або обіду. У суботу тут починають працювати продавці мистецтва та ремесел, від яких можна придбати різні вироби та картини, але технічно це інший відомий ринок Парижа під назвою Le Marché de la Création Bastille. Ринок відкритий у четвер з 8:00 до 14:00 і в неділю з 7:00 до 15:00.