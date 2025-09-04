Кремлівський агент "Краснов", він же президент Трамп, похвалився 3 вересня в "Соціальній правді", що відправлена ним до берегів Венесуели ескадра обстріляла корабель наркоторговців з картелю "Tren de Aragua" (Потяг Арагуа). Агент "Краснов" завжди так поводиться, то авіабази Асада розстріляє "Томагавками", то генерала КВІР уб'є, то по наркофірмах Мадуро вдарить, то оголосить, що "путін" його дістав і час з ним кінчати.

Далі текст мовою оригіналу

Но этого "агенту" показалось мало, и 3 сентября он пригласил к камину в Овальном кабинете нового президента Польши Кароля Навроцкого с главой её МИД Радославом Сикорским. Премьер-министр Дональд Туск в США не поехал и заявил, что у него есть расхождения с Навроцким по всем вопросам. Поэтому находиться в Овальном кабинете рядом с ним для Туска проблематично. В Польше это в порядке вещей не совпадать во мнении с президентом.

"Краснов" у камина сообщил обоим полякам, что не намерен выводить 10 тыс. военных США из Польши и готов даже увеличить их число, если её правительство попросит его об этом. Сикорский сразу потроллил по этому поводу хозяев "Краснова", чем дал им понять, премьер и президент обязательно попросят об этом США. Если в Украине находится без приглашения около 700 тыс. солдат, полицаев и спецслужбистов РФ, то почему в Польше нельзя разместить ещё 10 тыс. военных США. Тем более, что Трамп не требует от Польши изменить за это свою конституцию.

Московиты набрали много воздуха в лёгкие и ждут команды "путина", как правильно выдохнуть его в сторону Трампа, чтобы он не обиделся. Так как "путин" прекращение огня в отведенный "Красновым" срок не подписал, то "мяч" теперь на стороне "агента". Лавров уже сочинил алиби для кремлёвцев, что они не могут подписать прекращение огня, так как украинский Верхглавком наотрез отказывается приехать в Москву для его подписания. Сибига тут же парировал, что подписание возможно в Австрии, Ватикане, Турции, Швейцарии или в одной из трёх стран Залива. Вероятно, Оман в числе их.

Чем кремлёвцев не устраивает Ватикан, они объясняли ещё летом. Нейтральность Швейцарии они отменили в одностороннем порядке, но чем им не нравится Оман или Катар, они пока не объяснили. Вместо этого срочно предложили Зеленскому приехать в Москву, всё подписать, остаться там жить и на выборы в Украине не ходить. Царскую жизнь и освобождение из-под надзора Ермака ему гарантируют, а также гастроли по РФ и КНДР. Могут опять показать архивные кадры выступления юного Зеленского перед ещё натуральным путиным, где он просил забрать его в Москву на ПМЖ.

Намекают, если он это не сделает, то Янукович подпишет всё, для чего его и показали сейчас по телеканалам РФ. Януковичу пофиг что подписывать, он всё равно остаётся на даче в Подмосковье и на работу ходить не будет. Для этого есть Азаров и Медведчук. Они и будут изображать "Другую Украину" в РФ, с которой у кремлёвцев будет договор про всё. Недальновидненько Зеленский осенью 2019 г. позволил Медведчуку стать нардепом, а затем в 2022 г. обменял его на 200 наших бойцов, попавших в плен из-за разминирования Чонгара и курса на шашлыки.

Эту "Другую Украину" кремлёвцы и надеются втюхать Трампу, чтобы он угомонился со своим миротворчеством. Сами знают, агент "Краснов" на такое не поведётся, но говорить что-то им надо. Это как на экзамене, где студенту нельзя молчать, иначе сразу видно, он не в курсе. Поэтому сообразительные студенты "льют воду", тянут слова, по несколько раз повторяют одно и то же, как делает главный кавеэнщик, когда даёт иностранцам интервью на живо, без шпаргалки.

Если кремль начнёт доводить свой проект "Другая Украина" с Януковичем и прочими до логичного финала, то зеркальным ответом может стать появление правительства РФ в эмиграции. Агент "Краснов" и другие найдут веские аргументы, чтобы подтолкнуть к этому "хороших русских". Наличие "Другой россии" и несколько съездов депутатов РФ всех уровней в эмиграции создают для этого юридический контент. Поэтому "хорошие русские", в отличие от беларусов, до сих пор не создали правительства вне РФ. Кремль запрещает им делать это. Поэтому они десять лет изображают бурные разногласия, якобы не позволяющие создать такое правительство.

Но возможен и ассиметричный ход в виде президентских выборов в Украине, который убивает нарратив о нелегитимном, и сделает Януковича уже трижды "легитимным". Если провести затем и парламентские выборы, то и без того сомнительное депутатство разных медведчуков, рабиновичей и дубинских станет окончательно фикцией.

Этот ход следовало сделать ещё в 2024 г., о чём и просил Байден, а также лидеры ЕС. Трамп не просто просил об этом в феврале, а требовал и называл Зеленского диктатором в надежде так запустить процесс и облегчить себе работу. В ответ была команда называть Трампа в Украине агентом кремля, а выборы – российским ИПСО.

Собственно, ещё в 2024 г. оформились четыре центра распространения нарративов о Трампе как агенте кремля – Демпартия в предвыборном порыве, лобби Нетаньяху в США и Европе, примкнувшая к ним Банковая, и "хорошие русские" типа Быкова, Белковского, Фейгана и Латыниной. Сейчас две трети израильтян поддерживают Трампа, чего нельзя сказать об Украине, где упорно надувают миф об агенте "Краснове" в надежде, что так можно будет избежать выборов. Цена такого надувательства более чем очевидна.