Російські ракети, якими путінська армія обстрілює житлові квартали Києва, наповнені іноземними компонентами. При цьому Росія продовжує стабільно отримувати їх, зокрема з Японії, уряд якої підтримує Україну. Токіо неодноразово отримувало попередження про контрабанду японських технологій до Росії. Тільки у квітні 2025 року Київ надіслав японському МЗС щонайменше вісім офіційних звернень.

При цьому немає доказів того, що японські компанії свідомо продавали свою продукцію Росії. Передбачалося, що товари спочатку експортуються до третіх країн, а потім перепродаються російським покупцям. Однак, як з’ясувала NYT, ключову роль у технологічному забезпеченні путінської війни відіграє 20-те управління ГРУ та його токійська резидентура.

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Співробітники ГРУ, які діють під виглядом дипломатів або бізнесменів, займаються купівлею або крадіжкою технологій та їхньою контрабандою до Росії. Керівник операції 20-го управління в Токіо – Максим Фільченков – офіційно числиться співробітником "Аерофлоту". При цьому його офіс розташований усього за десять хвилин ходьби від штаб-квартири Національного поліцейського агентства Японії, яке відповідає за розслідування шпигунської діяльності.

Як таке стало можливим? Відповідь проста: Японія вважається "раєм для шпигунів", багато в чому через жорсткі обмеження, введені державами-переможцями після Другої світової війни. Ці обмеження серйозно ослабили японські спецслужби, а повноцінної зовнішньої розвідки у країни немає й досі. З подібними проблемами в Європі стикаються й німецькі спецслужби.

Непомірний цинізм путінської зграї, яка, користуючись післявоєнними обмеженнями, краде технології для геноциду українців і водночас на кожному кроці вражає "пам’яттю дідів", поки що залишимо поза дужками – свою оцінку цьому ще дасть трибунал. Але сама ситуація, за якої технологічні лідери демократичного світу не здатні захистити власні розробки від російських спецслужб, вимагає серйозного втручання. Західні держави зобов’язані усунути ці вразливості.