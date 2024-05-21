Чи можна родичам або адвокату входити до ТЦК разом з військовозобов’язаним: відповідь юриста

Юристка Надія Шуляк роз’яснила, чи мають право військовозобов'язані особи брати з собою до ТЦК "групу підтримки" та чи існує можливість для родичів, чи адвоката супроводжувати призовника під час відвідування військового комісаріату.

Вона зазначила, що іноді відвідування разом є можливим, а іноді – ні, і це повністю визначається рішенням керівництва ТЦК. Про це пише портал Новини.LIVE.

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"Це дуже цікаве і болюче питання для адвокатів. Я не буду говорити про всі ТЦК по Україні. Але я стикалася з ситуаціями, коли мене як адвоката, який надає правничу допомогу і надав всі документи про підтвердження моїх повноважень, не допускають зайти в ТЦК разом з клієнтом. Я не мала наміру брати участь у проходженні ВЛК або втручатися в процедуру. Я пропонувала клієнтові бути поруч з ним і дивитися, що йому дають підписувати", – розповідає правозахисниця.

Надія Шуляк закликає утриматися від осуду чоловіків, які відвідали ТЦК у супроводі своїх дружин чи матерів.

"Тут люди бувають різні. Я б не стала жартувати над тим, хто приходить з дружиною або з групою підтримки. Я не заохочую, але це більше психоемоційна підтримка", – зауважила юристка.

Нагадаємо, раніше адвокат розповів, що оштрафувати можуть навіть того військовозобов'язаного, який самостійно прийшов до ТЦК та пояснив за що карають чоловіків.

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