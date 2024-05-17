Чоловікам будуть вклеювати штрих-код у військовий квиток: для чого це потрібно

Військовозобов’язаним чоловікам в Україні будуть вклеювати штрихкод у їхній військовий квиток. Основна мета цього нововведення – забезпечити можливість швидкої перевірки оновлення особистих даних під час інспекції документів співробітниками ТЦК чи поліцейськими.

Про це інформує Судово-юридична газета. Відомо, що кожному військовозобов’язаному буде присвоюватися унікальний VIN-код через систему "Оберіг". Цей код служитиме ідентифікатором особи.

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У випадку відсутності цього коду у військово-обліковому документі, можна зробити висновок, що інформація про особу не була актуалізована в ТЦК. Якщо ж чоловіка з таким документом зупинять на вулиці, буде складно довести протилежне.

"Наразі опрацьовується нормативно-правова база, за якою будуть видавати єдиний документ для військовозобов'язаного за єдиною формою. З набранням чинності нової постанови Кабміну громадянам, у яких немає військово-облікового документу, видаватиметься документ нового зразка. Разом з тим, документи "старої" форми залишаться чинними, але у них будуть внесені відповідні відмітки про оновлення даних тощо", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, про що слід знати чоловікам щодо посилення мобілізація з 18 травня.

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