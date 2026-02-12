Все наши тезисы о МОК, который дисквалифицировал достоинство Олимпиады, правдивы. Но есть еще одна.

Какие они безгранично тупые.

Потому что, если они хотели не привлекать внимание к украинскому протесту, к шлему памяти. Потому что, если они хотели сделать приятно своим российским спонсорам. Так они пролетели. Потому что сделали все, чтобы эта история не прошла незамеченной. Сами поступили. Увеличив внимание на несколько порядков. И теперь это на страницах всех ведущих СМИ. И теперь выступление других украинских спортсменов будет привлекать в разы большее внимание. Как собственно и те месседжи, с которыми они будут выходить.

В результате за российские деньги Украина привлекла внимание к преступлениям россиян. И уже может ставить эту олимпиаду себе в достижение. Без привязки к количеству медалей.

И этого не было бы без личного героизма Гераскевича. Поставивший на кон свое выступление на Олимпиаде.

Но даже его чувство достоинства было бы недостаточно, если бы не тупость и алчность бюрократов олимпийского комитета. Такие у россиян всегда союзники. Потому что россияне покупают их за деньги. И есть только те, кто готов продаться.