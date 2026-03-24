Я как небольшой латифундист и представитель аграрно-молочного сектора (шучу конечно, мне до латифундистов далеко, у меня лишь небольшое стадо коз) за мировыми агроновинами слежу так же, как и по прогнозу погоды. Знаете, село оно живет своими ритмами. Ковид, война, ядерная угроза, прилет инопланетян, а что делают крестьяне? Правильно: сажают, косят, сеют, пашут, доят, пасут. Набегаетесь там, есть захочется, а мы уже здесь: хлеба напекли, борща наварили, молока надоили, сыра наделали.

Улыбки-смешками, но вот что я вам скажу: война забрала у нас много ресурсов, в том числе много агроресурса. Мы потеряли не просто территории, мы потеряли наши земли, поля, где росли арбузы, подсолнечники, рожь. Восток и Юг Украины – это аграрные районы, а не только шахты или предприятия. Донетчина и Луганщина были флагманами среди производителей подсолнечника, гречихи, рапса.

Понимание, что тысячи гектаров когда-то хорошей плодородной земли теперь просто пустыня. Нет, не потому, что там засуха, нет ли воды, дело в том, что там, где были боевые действия, 50-100 лет невозможно сажать что-то, что можно употреблять в пищу из-за высокого содержания свинца, который является по версии ВОЗ самым опасным веществом, которое попав в организм накапливающейся в организме и оказывающей токсическое воздействие желудочно-кишечную и сердечно-сосудистую системы, почки.

Захватив Восток Украины оккупанты начали уничтожать промышленность, но поддерживали сельское хозяйство. 60 процентов экспорта зерна, продаваемого россией с 2015 года, это зерно выращено на оккупированных территориях Луганщины и Донетчины.

Использование ресурса Украины дало россии хорошую прибыль. Что интересно, за все это время Россия не вкладывала ничего в развитие своего сельскохозяйственного сектора. Скажу больше, за 12 лет, как я начала наблюдать за Ростовщиной и Краснодарским краем как основными логистическими центрами войны, я увидела, как уничтожается сельское хозяйство. Исчезли молочные фермы, курятники, птицефабрики, свинофермы, на 40 процентов уменьшились посевные площади. Что еще интереснее, санкции в то время к сельхозпродукции россии не применялись, но все просто запущено, без специалистов, а когда ввели санкции, все просто начало складываться, как домино.

О том, что пути оставит россию без хлеба и без зрелищ, я писала давно. Уже 2 года на рынках России ощущается дефицит сельхозпродукции. Если аграрные регионы это не ощущали за счет местных производителей и крестьян, которые продавали излишки, северные районы перестали получать овощи выращенные на россии – только импорт.

Большая часть россии – это мерзлота и болота, черноземы для россии – дефицит. Именно поэтому ей крайне нужны земли Украины. Потому что Россия теряет первенство на рынке зерна и получает первенство на рынке импортированных продуктов. "Аграрная" россия импортирует значительные объемы овощей и фруктов. После того, как рухнул агросектор россии, а это примерно 2024 год, ввоз овощей вырос на 9,9%, то есть до 1,7 млн ​​тонн, а фруктов увеличился на 2,4%.

Основными поставщиками пищи в России являются Турция, Египет, Китай, Израиль и Беларусь. Преимущественно импортирует россия томаты, картофель, лук и морковь, свеклу, перец. Если бы были введены санкции и эти страны-партнеры перестали поставлять на россии продукцию, россияне начали бы есть друг друга, потому что сажать картошку они не обучены.

К началу этого года Россия остановила производство комбайнов, тракторов и другой сельхозтехники. Патриотические россияне не хотят покупать русское, а покупают китайское или белорусское. А после засухи, саранчи, зерновой блошки и других вредителей и тотального неурожая зерновых в прошлом году, похоже, поставил точку в зерновой группе аграрного сектора России, в этом году добил российского производителя еще и санкциями. Производственные линии нельзя ремонтировать и обслуживать без импортных деталей.

Но, товарищ путин, который, как мы знаем, стратег стратегических стратегий решил пойти дальше и сделать контрольный в голове отечественного патриотического аграрного сектора: аграриям аннулировали документы и лицензии на семена, удобрения и гербициды.

Сев яровых на россии под угрозой – звучит как песня. И, как говорится, из песни слов не выкинешь, это реальность. Семенной базы на россии нет, импорт под санкциями, не все повезут, сеять что-то надо, сортовые российские базы без лицензии сортности…

Я ждала карточки хлеба на следующий год, но россия умеет удивить. Думаю, что на осень россияне уже будут взывать… а, нет, не будут, у них же не будет не только хлеба, но и "телеграмму", интернета, и других цивилизационных прелестей. Беларусь может что-то там и привезет из картофеля, но там тоже санкции, и даже пальмовое масло и сухое молоко из Польши, чтобы делать "натуральную белорусскую молочную продукцию", ввести уже проблемно.

Война с Ираном тоже внесет свои корреляции в импорт и логистику. Остается Китай, ну, здесь помидоров и риса из пластмассы наштампуют, чтобы россияне те жрали. Интересно, привезут ли в голодную россию "ножки Трампа", как когда-то США спасали от голода ссср "ножками Буша"?

Но падение агросектора россии, высокие цены на еду и голод – плохой знак для нас. Ну, во-первых, голодные россияне больше подписывают контрактов, то есть идут на войну, чтобы раздобыть поесть, мародерствовать по украинским селам. То есть голод и высокие цены не остановит желание россиян воевать. Во-вторых, закрытые сельхоззаводы переоборудованы под военные, поэтому нашим часовым неба немного пересмотреть карты заводов россии, потому что не все, что "сельхоз", то "мирные граждане".

Так что, ждем вой из болота относительно "неурожая" и "подайте кушать, господа капиталисты". Жаль, что отсутствие на россии интернета и телеграмму лишит нас возможности постить жареную курочку, котлетки, салатик из помидоров и огурцов и сальце на свежем хлебце.

Берегите село, это колыбель Украины! Наши фермеры, аграрии, латифундисты делают невероятные вещи во время войны, они кормят страну, обеспечивают агропродукцию для экспорта, насыщают наш рынок, а значит, стол каждого украинца вкусный.

А свою землю мы вернем, вылечим, возродим, потому что нам там еще свеклу сажать.