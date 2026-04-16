Украина без внимания Трампа: стратегическая пауза или тревожный сигнал

В отношениях между США и Украиной сейчас возникла специфическая пауза. После Пасхи к нам должны приехать американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Но уже середина недели. В четверг должен быть очередной раунд мирных переговоров между США и Ираном, в которых задействованы те же Виткофф и Кушнер. Поэтому на этой неделе вряд ли они приедут в Киев. Это даже сугубо логистически сложно будет сделать. И очевидно, что сейчас именно Иран является главным приоритетом для США и американцам пока не в Украину.

Трамп о нас не вспоминает, и, пожалуй, слава богу. Потому что он сейчас во все стороны разбрасывает свои отрицательные эмоции. И сейчас от него лучше быть в стороне.

А вот Джей Ди Вэнс снова проявил свое негативное отношение к Украине. Недавно он заявил, что считает одним из самых больших достижений за время работы этой администрации то, что США прекратили финансирование украинской войны. Это его искренняя и мировоззренческая позиция. И мы уже давно не удивляемся его заявлениям. Но он хотя бы не против продажи оружия Украине. И это уже неплохо в нынешние времена.

Тем не менее, нам с США нужно взаимодействовать, сохранять хотя бы остатки партнерских отношений, работать над тем, чтобы в будущем восстановить их в более полноценном формате.

Текущая работа с американскими партнерами не прекращается, и у нее есть свои положительные тенденции. На прошлой неделе посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что провела встречу с заместителем Торгового представителя США Джеффом Гетманом. Разговор имел широкую повестку дня: наша двусторонняя торговля с Соединенными Штатами растет (США в топ-5 крупнейших торговых партнеров Украины), готовится очередное заседание Совета по торговле и инвестициям, происходит активное сотрудничество в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и снижения торговых барьеров.

По данным Office of the US Trade Representative, общий объем товарооборота между Украиной и Соединенными Штатами в 2025 году достиг 3,8 млрд долларов. Экспорт США в Украину вырос до 2,4 млрд долларов (+40,3%), а импорт из Украины – до 1,4 млрд долларов (+22,3%). Рост экспорта США в Украину почти наверняка связан в первую очередь с тем, что мы стали больше закупать оружия в США. Не совсем понятно, как засчитывается закупка оружия для Украины, осуществляемого через НАТО в рамках программы PURL. Но сейчас это, пожалуй, наиболее важное для нас направление взаимодействия с США.

Учитывая специфику тех лиц, которые сейчас возглавляют США, и нынешнюю ситуацию в США и вокруг США, Украине, на мой взгляд, сейчас нужно делать акцент не столько на взаимоотношениях именно с первыми лицами Соединенных Штатов, сколько на сохранении и укреплении институциональных, функциональных и секторальных связей с США, а также дружественных и дружеских отношений с США. Именно такая тактика может позволить нам пережить нынешние непростые времена в отношениях с США.