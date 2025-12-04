Убийство военного ТЦК: любой, поддерживающий убийцу хуже оккупантов

Во Львове во время проверки документов 30-летнее человекообразное местное существо ударило ножом военнослужащего ТЦК. Военный Юрий Бондаренко скончался в больнице. Он был ветераном АТО, 24.02.22 снова вернулся на фронт. После полученных ран продолжал служить Украине в подразделениях ТЦК. Убийца, жившего во Львове, убил не оккупанта, а украинского воина. Не знаю, что у него было в голове и как такое возможно в бьющейся за выживание стране.

Убийцу поймали. Он должен быть наказан. Кто угодно поддерживает убийцу - является никудышным куском дерьма, хуже рашистов. Это не оскорбление, а констатация факта. Ибо тот, кто оскорбляет людей, которые его защищают и позволяют не стать русским рабом, не человек, а кусок дерьма.

Вечная память погибшему Юрию Бондаренко.