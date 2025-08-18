Напомню, что писал к инаугурации Трампа, который писал в январе, феврале, марте и дальше.

Президетство Трампа для нас – это время, когда мы наиболее вероятно будем минимизировать ущерб.

Если у России с Путиным "завтра" не произойдет коллапс, конечно. Это произойдет обязательно, Трамп Путина не спасет, но здесь мы не угадаем время. Может завтра, а может, еще несколько лет протянет старый долбень.

Поэтому сценарий, где рыжий давит на нас и Европу, был на столе полгода назад и остается сейчас.

И заморозка при гарантиях и контроле в такой ситуации – реалистичная опция.

Но позиции Трампа сейчас гораздо слабее полугода назад. И в средние страны в первую очередь. Рост поддержки увеличения помощи Украине среди республиканцев с 30 до 51% за полгода демонстрируют непопулярность политики зализывания Путина.

Поэтому у Украины нет никакой причины заявлять что-либо без гарантий поставки оружия и денег на восстановление и содержание ВСУ, до момента восстановления экономики.

Если этого нет на столе – это несерьезный разговор.