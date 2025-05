Топ-8 великолепных Airbnb в Милане: от минималистической студии с солнечной террасой до гламурной квартиры в модном районе

Милан, известный как один из главных мировых центров моды, очаровывает посетителей волшебным сочетанием нового и старого: изысканные дизайнерские витрины, шикарные рестораны и модные бутики чередуются с музеями, историческими достопримечательностями и церквями. Этот величественный город славится своей арт-сценой и привлекает увлекательной архитектурой, культурой и гастрономической историей. Если вы планируете поездку в Милан, стоит забронировать жилье на Airbnb вместо обычных отелей, чтобы по-настоящему ощутить атмосферу этого удивительного города. К счастью, в Милане есть множество непринужденных, уютных уголков, которые помогут вам насладиться выходными в этой жемчужине Северной Италии в полной мере. Чтобы сэкономить ваше время на выбор, мы составили список лучших Airbnb в Милане на основе предлагаемых удобств и отзывов.

1. Гламурная минималистичная квартира в Брери

Этот стильный Airbnb переоборудован из винтажной мастерской. Источник: Image Airbnb.co Этот стильный Airbnb переоборудован из винтажной мастерской. Источник: Image Airbnb.co

Название Airbnb : Glam Brera! Interior-designed flat, natural flavor

Проживание : 4 гости, 1 спальня

В старом, типично "миланском" здании в центре города расположен стильный двухуровневый лофт, переоборудованный из мастерской ремесленника. Рядом находятся шикарные рестораны, магазины и достопримечательности. Несмотря на расположение в одном из самых оживленных и модных районов Бреры, минималистичный интерьер и изящные украшения в нейтральных тонах делают квартиру тихим убежищем, идеальным после прогулок по шумным улицам, и достойным первого места среди лучших Airbnb в Милане. Большие окна наполняют комнаты светом, создавая теплую атмосферу, а дизайнерская мебель в скандинавском стиле дополняет гламурную амбиентность. Квартира имеет площадь более 100 квадратных метров и оборудована всеми современными удобствами для комфортного пребывания. На первом уровне есть оборудованная кухня с обеденной зоной, большой рабочий стол, ванная комната и гостиная с диваном, который при необходимости превращается в удобную двуспальную кровать. На втором этаже расположена спальня с большой кроватью, просторная ванная комната с душем, компактная рабочая зона и прачечная.

2. Дизайнерский лофт в Навилье

Объявление Airbnb : Entire loft in Milan, Italy

Проживание : 1 спальня, 4 гости

Один из лучших Airbnb в Милане с уникальным характером расположен в самом сердце города в уютном дворе в 300 метрах от оживленного Навильи с его яркой ночной жизнью. Это место может предложить уникальное преимущество аренды Airbnb: поскольку хозяин – историк, не упустите возможность получить культурные советы по исследованию Милана от знатока. Солнечный и светлый лофт имеет одну двуспальную спальню, ванную с душем, гостиную с диваном-кроватью и полностью оборудованную кухню со всеми необходимыми приборами. Теплую атмосферу усиливают милые акценты, например теплая желтая стена и плетеная мебель в гостиной, изысканные зеркала в рамах и винтажный телефон 1950-х годов, принадлежавший бабушке владельца. Это отличный и удобный вариант, который можно забронировать по доступной цене Airbnb в Милане, чтобы исследовать старый город или посещать Недели дизайна на Виа Тортона.

3. Солнечная квартира в Ломбардии

Объявление Airbnb : Sunny flat in the heart of NoLo with 2 balconies

Проживание : 1 спальня, 2 гости

Если вы ищете место для проживания в Милане, полное уютной атмосферы и милого характера, этот Airbnb поблизости от центра может быть для вас. Это включает не один, а два балкона, с которых можно любоваться идеальным видом на район с бокалом вина. Эта просторная, солнечная квартира в модном районе NoLo идеально подходит для пары или самостоятельного путешественника, посещающего Милан для осмотра достопримечательностей или деловой поездки. В ней есть оборудованная кухня, гостиная, большая ванная комната с глубокой ванной и просторная спальня с двуспальной кроватью и большим столом. Многочисленные полки с книгами и зеленые растения придают уют и шарм. В двух минутах от этого адреса расположен красивый парк, также рядом есть метро, общественный рынок и множество баров и ресторанов.

4. Романтическая студия в Турро

Апартаменты имеют отличный доступ к инфраструктуре города. Источник: Image Airbnb.co Апартаменты имеют отличный доступ к инфраструктуре города. Источник: Image Airbnb.co

Название Airbnb : Fresia

Проживание : Студия, 3 гости

Недалеко от главного входа в центральный вокзал посетители Милана могут забронировать шикарный и романтичный Airbnb с прекрасным видом на городской пейзаж с меблированной террасы. Это студия с минималистичным интерьером, которая может вместить 3 гостей. Есть одна большая двуспальная кровать и диван, который может служить спальным местом для одного человека, а также ванная комната и оборудованная кухня. Если вы не хотите постоянно готовить дома, рядом есть рестораны, бары и супермаркеты, где можно запастись сыром и вином. Через несколько минут ходьбы расположены две станции метро для быстрого передвижения по городу. Это один из великолепных Airbnb в Милане по доступной цене с отличным расположением для исследования города.

5. Шикарная квартира в центре

Объявления Airbnb : LUMIA-LUXURY APARTMENT 100 mt from Central Station

Проживание : 1 спальня, 2 гости

Великолепная квартира в нескольких минутах ходьбы от Центрального вокзала предлагает отличное расположение. Она расположена в элегантном здании в стиле либерте вблизи главных линий метро. Это не самый бюджетный Airbnb в Милане в этом списке, но если вы останавливаетесь здесь не сами, цена вполне доступна. Это современное и стильное пространство состоит из полностью оборудованной кухни, одной спальни, ванной комнаты с глубокой ванной и душем и красивого балкона, идеального для итальянских завтраков. Квартира полностью и со вкусом меблирована и имеет современный интерьер. Удобства включают: Wi-Fi, бесплатный кофе, стиральную машину и сушилку, туалетные принадлежности, а если вы путешествуете с семьей, по запросу предоставляется детская кроватка. В квартире также есть специальная рабочая зона, которая пригодится, если вы в командировке.

6. Белая квартира возле канала

Объявление Airbnb : в secret corner of the city of water

Проживание : 1 спальня, 3 гости

Один из лучших Airbnb в Милане расположен в типичном 200-летнем здании Северной Италии, но, несмотря на эту поразительную историю, внутри он выглядит современно и уютно. Это стильный новый лофт, который на первый взгляд кажется полностью белым, лишь с некоторыми акцентами, например бежевые подушки, деревянный пол и лестницы на второй уровень, книжные полки и цвета. Стеклянная дверь пропускает солнечный свет в холл, делая лофт еще светлее. В нем есть кухня со всем необходимым, стильная ванная комната и компактная гостиная с диваном, телевизором и системой Hi-Fi. Поднявшись по лестнице, вы окажетесь в спальне с мини-гардеробной, которую также можно использовать для хранения багажа, и большим телевизором. Квартира расположена рядом с одним из каналов, созданных в период Ренессанса, так что вы можете начать исследовать Милан, катаясь на велосипеде по району, а затем воспользоваться метро поблизости, чтобы добраться до других зон.

7. Студия с террасой в Брери

Минималистичная квартира дополнена волшебной солнечной террасой. Источник: Image Airbnb.co Минималистичная квартира дополнена волшебной солнечной террасой. Источник: Image Airbnb.co

Название Airbnb : Amazing studio with terrace and view! Brera, центр

Проживание : 1 спальня, 2 гости

Чтобы наслаждаться итальянским солнцем во время путешествия в Милан, стоит арендовать Airbnb с красивой террасой, например студию в Брери. Она расположена в пешей доступности от парка Сэмпионе, вечернего и торгового центра Корсо Комо, замка Сфорцеско и собора Дуомо. Этот вариант отлично подходит для деловых путешественников, пар и самостоятельных авантюристов. Студия тихая и очень светлая, с минималистическим интерьером, но ее главная прелесть – просторная терраса. Она выходит на красивый сад и меблирована столом и стульями, создавая прекрасное место для завтраков или ужинов на свежем воздухе и отдыха на солнце. В нем есть мини-кухня с микроволновкой, холодильником и чайником, большая удобная кровать и ванная комната с душем. Поскольку эта студия расположена в Брери, вы получите доступ к ее магазинам, шикарным бутикам и ресторанам на открытом воздухе поблизости. Арендуйте этот Airbnb в Милане не менее двух ночи.

8. Квартира для групп возле канала

Название Airbnb : @SMART-LofT (Historic Center)

Проживание : 2 спальни, 5 гостей

Независимо от того, путешествуете ли вы в Милан с небольшой группой друзей, это семейная поездка, аренда одного из популярных Airbnb – лучший вариант, чем традиционный отель. К примеру, возле Навильи на берегу канала вблизи ресторанов и шумных баров вы можете арендовать светлую квартиру с одной спальней. Хотя все развлечения и инфраструктура будут рядом, автомобильное движение остается в стороне, поэтому среда тихая и спокойная. Это именно то, что нужно, чтобы расслабиться после насыщенного дня прогулок по Милану и вечерних развлечений. В квартире есть две спальни с оригинальным освещением, сосредоточенные вокруг больших кроватей, и одна полноценная ванная с душевой кабиной. Есть полностью оборудованная кухня с обеденной зоной и гостиная с большим диваном, подходящим для компании перед телевизором. Также есть небольшая гардеробная и рабочая зона. Этот Airbnb в Милане можно забронировать не менее двух ночи, и бюджетный диапазон не самый дешевый, но в случае размещения нескольких человек цена соответствует предоставленным удобствам.