Топ-15 лучших отелей для пляжных свадеб в мире: от прекрасных уединенных приютов до известных островных курортов

Легкий морской бриз, прекрасные пляжи с мягким песком под ногами и идеальные пейзажи – именно такую картину многие ассоциируют с романтическим путешествием. Пожалуй, поэтому свадебные церемонии на берегу моря или океана приобрели такую популярность по всему миру, а пляжные отели входят в список лучших мест для проведения брачного ритуала. Для некоторых влюбленных морские воды кажутся такой мощной, но успокаивающей и чистой силой, что они хотят сделать ее частью своего великого дня, тогда как другие любят расслабленную, легкую и свежую атмосферу, которой они хотят олицетворить начало своей супружеской жизни.

Благодаря этому пляжные свадебные отели теперь можно найти почти по всему миру, но мы собрали лучшие, рекомендованные ведущими свадебными планировщиками, в этом списке: от известных приютов на Бали или во Флориде до частных курортов на Багамах и Фиджи.

1. Sun Gardens Dubrovnik, Хорватия

Закат над морем станет идеальным фоном для особого события. Источник: Image Dubrovniksungardens.com

Свадебная планировщица из Нью-Джерси из Dee Kay Events, Диана Коланович-Шолай, рекомендует молодоженам выбрать прибрежный курорт на скалистом побережье в Дубровнике, Хорватия. Он имеет потенциал возглавить список лучших свадебных отелей в мире, если пара мечтает о сказочной церемонии на пляже. Здесь легко найти отличные бальные залы, изысканные рестораны и открытые террасы, чтобы ваша церемония была украшена потрясающими видами на Адриатическое море. Как девственница береговая линия, так и три открытых бассейна подходят для празднований и коктейлей. Гости свадьбы заполнят свое свободное время интересными специальными событиями: частными уроками кулинарии и миксологии, экскурсиями по частным лодкам и яхтам для исследования знаменитых Голубых пещер Дубровника и островов Элафитского архипелага. Также стоит упомянуть несомненное преимущество расположения курорта: несмотря на его уединенную сказочную атмосферу, до Старого города Дубровника всего 20 минут езды.

2. LaPlaya Beach & Golf Resort, Флорида

Свадебная планировщица Керри Дарлинг, работающая в LaPlaya Beach & Golf Resort, объясняет популярность этого бутик-отеля среди других лучших отелей Флориды для церемоний на пляже Неаполя уникальным шармом, который это заведение придает каждому празднованию. Он вошел в пятерку лучших отелей 2023 года по версии читателей Travel + Leisure, так что вам не придется волноваться за комфорт и удобство ваших гостей. Отель предлагает две локации для лучших свадебных церемоний и приемов – Южный пляж и Северный пляж. Кроме них есть еще одна прекрасная локация для таких событий – пышный зеленый газон с видом на пляж. Продолжите празднование в двух роскошных бальных залах на территории с просторными открытыми террасами. Для приветственных вечеринок, коктейлей или репетиционных ужинов вы можете воспользоваться пространством у северного бассейна с прекрасными видами на залив Вандербильт и Мексиканский залив и расслабленной тропической атмосферой.

3. The One & Only Portonovi, Черногория

Еще одно волшебное место на Балканском полуострове, рекомендованное Колановичем-Шолай, расположенное в Черногории, занимает почти 20 акров побережья вдоль залива Котор. The One & Only Portonovi окружен потрясающими пейзажами, напоминающими скандинавские фьорды, охраняемые ЮНЕСКО. Этот отличный отель – идеальный выбор для пляжных свадеб для влюбленных, которые ценят красивую природу, роскошь и внимание к деталям. Отель располагает шикарными номерами и люксами, а также впечатляющим спа-центром, в то время как команда шеф-поваров создаст уникальный кулинарный опыт для вашего особого дня. Есть несколько открытых и закрытых свадебных локаций, включая прекрасный пляж, сад и современный бальный зал, а также рестораны на набережной. В свободное время гости могут кататься на скоростных катерах по заливу и изучить живописные окрестности.

4. Hotel del Coronado, Калифорния

Прекрасные пляжные свадебные локации предлагает Hotel del Coronado, расположенный неподалеку от Сан-Диего. Его частная пляжная территория поделена на две зоны, каждая из которых может служить идеальным фоном для романтического события. Главный пляж имеет площадь почти 7600 квадратных футов, тогда как Северный пляж значительно больше – 70 000 квадратных футов. Это хорошие места для проведения церемонии, вечеринок, коктейлей или свадебных приёмов, наслаждаясь калифорнийским солнцем. Кроме того, мало какие пляжи в штате могут похвастаться фейерверками прямо на песке. Если вы хотите перенести главное празднование с пляжа, отель предоставит изысканные бальные залы, террасу с видом на Тихий океан, сады или пышные газоны.

5. Kamalame Cay, Багамы

Отели предлагают изысканные территории для церемоний и празднований. Источник: Image Kamalame.com

Еще один курорт из рейтинга лучших отелей 2023 года по версии читателей T+Leisure с прекрасными пляжами, рекомендованный знаменитостями, а свадебная планировщица Марва Монро из Chic Bahamas Weddings & Events советует это роскошное убежище для свадебных церемоний. Это семейный курорт на частном острове площадью 96 акров на Багамах. Он совмещает тропический шик и безлюдные пляжи. Курорт доступен только вертолетом, частным паромом или гидросамолетом. В качестве локации для событий отель предлагает потрясающее побережье с белым песком, величественную террасу Большого дома, курортные люксы и частные резиденции для 86 гостей. Этот оазис, усеянный пальмами и пляжными барами с соломенными крышами, также идеален для уединенных побегов и романтических медовых месяцев.

6. Chatham Bars Inn, Массачусетс

С почти 600 милями побережье мыс Кейп-Код логично является одним из самых популярных свадебных направлений в мире, и Chatham Bars Inn возглавляет его список лучших пляжных отелей. Вы можете провести церемонию на прекрасном приватном пляже, а затем продолжить событие в ресторане Beach House Grill на набережной. Он вмещает 250 человек. Еду и напитки можно предложить гостям в рамках традиционного приема, ужина с морепродуктами или костра. Прилегающий 20-футовый домик со светлым сводчатым потолком, открытой террасой и прекрасным видом на Атлантический океан может вместить до 90 гостей. Если ваше празднование предусматривает множество гостей, вы также можете рассмотреть просторный Южный газон для 300+ человек. Также есть прекрасная комната на 75 человек с частной террасой и видом на гавань и маленький Капитанский зал с видом на океан для 14 гостей.

7. Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal, Мексика

Впечатляющие скалы Кабо, многочисленные достопримечательности и блестящие воды создают фантастические пляжные свадебные локации. По словам свадебной планировщицы из района залива Сан-Франциско Джейми Чанг, владелицы Mango Muse Events, стоит обратить внимание на шикарный Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal. Этот курорт на скалистом побережье в изолированном Кабо является победителем награды World's Best Award 2023 года. Он имеет прекрасный уединенный пляж, который может стать великолепной локацией для свадеб. Нетронутая пляжная зона может вместить около 200 гостей. В прохладные вечера здесь можно разжечь костер. Отель также располагает изысканными территориями с видом на океан с одной стороны и горы с другой.

8. Rosewood Kona Village, Гавайи

Многие лучшие пляжные отели в мире, которые прекрасно подходят для свадеб, расположены на популярных тропических островах. Один из них, расположенный на Гавайях, советует выбрать свадебную планировщицу Кимико Хосаки из Elements by KH&co. Недавно отремонтированный курорт Rosewood Kona Village на Большом острове стал одним из фаворитов для особых событий благодаря своим прекрасным частным пляжам с черным песком, ярко-голубыми океанскими водами и скамеечными скалами, которые вместе создают невероятный ландшафт. Церемонию или коктейльный прием можно провести на пляже или у бассейна отеля Shipwreck, окруженного пальмами. Курорт также предлагает частные вечеринки в гавайском стиле на территориях с видом на девственные лагуны и сады, на террасе бассейна с видом на океан или на многоуровневом газоне в нескольких шагах от песчаного берега.

9. Andaz Bali, Индонезия

Бали ассоциируется с прекрасными курортами, почти загробными картинами природы с пышными рисовыми полями и густыми лесами, а также оживленными пляжными клубами. Именно поэтому он так популярен как направление для медового месяца. Но его идеальные пляжные отели не менее востребованы для тех, кто собирается провести свадьбу и обменяться обетами. Отель Andaz Bali подходит для путешественников, которые любят отдыхать на пляже с великолепными пейзажами вокруг. Местом церемонии может быть пляж с золотым песком длиной 656 футов, где хватит места для коктейлей на 100 человек. Если вы ищете альтернативу, обратите внимание на два внутренних зеленых двора или оживленный Village Square в центре. Курорт можно выкупить полностью на две ночи, что будет включать кредит на напитки и еду, 145 делюкс-номеров и спа-процедуры.

10. Frangipani Beach Resort, Ангилья

Скажите ''Да!'' друг другу под шум прибоя. Источник: Image Frangipaniresort.com

Локацию для более скромных по размеру событий, но не менее прекрасную, рекомендует Джейми Чанг, можно найти в Ангилье прямо в заливе Мидс. Здесь расположен один из самых красивых пляжных отелей, Frangipani Beach Resort, который идеально подходит для интимных пляжных свадеб. Курорт имеет 19 номеров и благодаря своему небольшому размеру гости могут буквально выйти из двери на пляж. Отель работает непосредственно с будущими супругами, чтобы помочь организовать свадьбу их мечты. Пары, которые решат полностью выкупить отель, также могут воспользоваться экспертной помощью для планирования и бесплатными водными видами спорта. Кроме того, гости отеля могут проводить коктейльные вечеринки или барбекю на пляже без дополнительной платы за пространство.

11. Tides Beach Club, Мэн

Единственный пляжный отель в Кеннебанкпорте, Tides Beach Club, имеет три мили мягкого песчаного побережья на пляже Гус-Рокс. Чтобы провести свадебную церемонию, вам нужно будет выкупить всю территорию. Цена включает в себя полное свадебное меню и 21 номер и люкс. Так что этот роскошный вариант во Мне подойдет парам, которые ищут красивые пляжные отели для камерных свадеб с 80 гостями (или 50 сидячих). Пара обменяется обетами под изготовленным по заказу алтарем из белой березы, а затем празднование продолжится с напитками, ужином из местных морепродуктов и танцами в зале приемов. Песок и прибой создадут настоящую сказочную атмосферу для свадьбы. Отель также предоставляет локации для репетиционного ужина, бранча или свадебного душа для невесты.

12. Sandals South Coast, Ямайка

Сеть Sandals широко известна своей коллекцией курортов "все включено" в Карибском бассейне. Одна из ее гостиниц, Sandals South Coast на Ямайке, также получила репутацию фаворита среди самых популярных пляжных курортов для свадеб в мире. Прекрасный двухмыльный спокойный пляж с белым песком побуждает пары сказать "Я согласен" в этой живописной локации. Если вы планируете большое количество гостей на церемонии, лучше всего организовать ее или приём прямо на пляже. Альтернативным вариантом для небольшой вечеринки может быть уникальная свадебная часовня над водой Serenity с панорамным видом на океан. Ее проход – это стеклянный пол, через который видны бирюзовые воды. Курорт также предлагает широкий выбор свадебных пакетов от подготовки к событию до медового месяца.

13. Wild Dunes Resort, Южная Каролина

Отличный выбор локаций для пляжных свадеб может похвастаться еще одним участником рейтинга лучших отелей мира 2023 года – просторный Wild Dunes Resort, расположенный на тихом острове Пальм в получасе езды от Чарльстона. Здесь можно провести церемонию на открытом воздухе на широком песчаном пляже, который может вместить до 200 гостей. Также есть несколько других локаций на открытом воздухе или в помещении: элегантный бальный зал, газоны для крокета, павильон с видом на воду, зона у бассейна с блестящими бассейнами и оживленной набережной, вмещающей 60 человек, или коктейльная вечеринка для 100 гостей. Особо стоит отметить последнее обновление курорта – бальный зал на крыше с видом на море, частично крытую верандой и солнечной террасой, подходящий для празднования на 75–150 человек. Все эти локации совмещают расслабляющие океанские бризы и знаменитый шарм Чарльстона.

14. Vomo Island Fiji, Фиджи

Пары, мечтающие о конфиденциальности и спокойствии, могут выбрать потрясающие пляжные отели на островах Фиджи для своей свадебной церемонии. К примеру, частный островной оазис Vomo Island Fiji предлагает 225 акров живописного ландшафта и является курортом "все включено". Свадебный пакет может помочь устроить вожделенное празднование на длинном пляже с белым песком, усеянном пальмами, для группы гостей от 2 до сотни и более. Для большей оригинальности к обычной церемонии можно добавить местный колорит и пригласить фиджийских воинов, чтобы сопровождать невесту или организовать традиционные костюмы. Другие дополнения к пакету могут включать фотографию и видеосъемку в разных жанрах, спа-процедуры, головные уборы и цветочный декор, услуги парикмахера и визажиста, хор, корзину с фруктами и цветочные композиции в вашей вилле и т.д. Для свадеб с большим количеством гостей можно составить индивидуальные пакеты, адаптированные ко всем потребностям и пожеланиям.

15. Gurney's Montauk Resort & Seawater Spa, Нью-Йорк

Воспользуйтесь специальными предложениями отелей для организации вашего события. Источник: Image Gurneysresorts.com

Спокойные песчаные пляжи с шикарными отелями делают Хэмптонс одним из самых лучших и востребованных свадебных направлений в мире. Заметным среди них является Gurney's Montauk Resort & Seawater Spa с частным пляжем длиной 200 футов, который подходит для церемоний любого размера. Кроме того, в отеле есть другие прекрасные открытые и закрытые локации для празднований, приемов и коктейлей, большинство из которых имеют вид на море. К примеру, The Beach Club, расположенный буквально в нескольких шагах от воды, имеет многоуровневые террасы, шикарный ресторан Scarpetta Beach с окнами от пола до потолка, демонстрирующие панораму океана с каждого стола, великолепные террасы и другие залы и просторы для репетиционных ужинов, приемов, коктейльных вечеров и весов. Команды ресторанов отеля будут работать с вами, чтобы создать уникальные тематические меню, подчеркивающие сезонные продукты и местных поставщиков.