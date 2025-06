Топ-13 отелей в Сингапуре: от роскошных курортов с пейзажными бассейнами на крыше до изысканных бутиков с культовыми барами

Путешествуя в Сингапур, вы всегда можете рассчитывать на уникальное пребывание в отличных отелях. От роскошных бутик-отелей до шикарных лофтов и исторических номеров – это город предлагает фантастический выбор мест для временного проживания. Лучшие отели Сингапура обеспечат комфортным сном, расслабляющим отдыхом, первоклассными удобствами и эксклюзивными развлечениями. Вот 13 вариантов, где остановиться в Сингапуре для самого удивительного отдыха.

1. Raffles Hotel Singapore

Многие отели в Сингапуре поражают разнообразием архитектурных форм. Источник: Image Raffles.com Многие отели в Сингапуре поражают разнообразием архитектурных форм. Источник: Image Raffles.com

Raffles Hotel Singapore, занимающий 17-е место в районе лучших отелей в Сингапуре, всегда занимает первое место. Отель расположен в иконическом здании в центре города, основанном в 1887 году, и сохраняет свой классический колониальный шарм не только в величественном фасаде, но и в премиальном опыте обитания. Внутри гости найдут роскошные интерьеры с антикварной мебелью, полом из тикового дерева и роскошными коврами. Отель предлагает несколько категорий люксов: от романтических студий с видом на прекрасный сад до шикарных президентских люксов с оригинальными потолками высотой 14 футов. Большая территория Raffles Hotel Singapore также предлагает многое для исследования: несколько изысканных ресторанов и баров (обязательно посетите Long Bar, где в 1915 году был создан легендарный коктейль Singapore Sling), роскошный спа-центр с 25-метровым открытым бассейном и увлекательные торговые площадки в Raffles.

2. The Clan Hotel Singapore

Первый среди отелей бренда The Clan Hotel расположен на пересечении исторического района Far East Square и Telok Ayer. Он находится в нескольких минутах езды от исторических и культурных достопримечательностей и туристических достопримечательностей города, таких как Raffles Place, Tanjong Pagar, Chinatown, Gardens by the Bay и Marina Bay. The Clan Hotel Singapore идеально подходит как для любителей роскоши, так и для современных путешественников. Отель предлагает 324 номера в категориях Deluxe, Premier и Grand Premier. На 4-м и 5-м этажах гости могут посетить ресторан и бар QIN, предлагающий современные интерпретации классических китайских блюд. На 5-м уровне также стоит заглянуть в тематический бар QĪN Bar, чтобы ознакомиться с его ассортиментом фирменных коктейлей и более чем 60 разными винами в атмосфере китайской аптеки. "Жемчужиной" отеля является великолепный ландшафтный бассейн Sky Pool и джакузи на 30-м уровне, открывающий увлекательный панорамный вид на исторический район города.

3. The Westin Singapore

Еще одна из лучших гостиниц Сингапура расположена в центральном деловом районе. Он предлагает просторные изысканные номера, открытый ландшафтный бассейн на 35-м этаже с потрясающими видами на южное побережье и Marina Bay, а также роскошные блюда и напитки в шикарных ресторанах и барах отеля. В числе удобств фитнес-центр, сауна и спа. Отель расположен вблизи храма Buddha Tooth Relic Temple and Museum, Chinatown и торгового центра The Shoppes @ Marina Bay Sands. Кроме премиального пребывания в эксклюзивных люксах, гостям предлагается специальный семейный пакет отдыха. Он включает билеты в зоопарк Сингапура (для двоих взрослых и двоих детей), развлечения в номере для детей, такие как игровая палатка и набор для творчества из бумажной глины, семейный дневник путешествий как достопримечательность и ежедневные завтраки в ресторане Seasonal Tastes для двоих взрослых и двух детей. Помимо великолепных воспоминаний, этот пакет позволяет внести вклад в доброе дело: часть доходов от билетов и покупок в зоопарке идет в поддержку природоохранных проектов в Юго-Восточной Азии.

4. Mondrian Singapore Duxton

В 2023 году Сингапур пополнил свою коллекцию ультрароскошных отелей отелем Mondrian Singapore Duxton, расположенным в самом сердце одного из самых оживленных и модных районов города. Множество первоклассных баров, независимых бутиков и отличных ресторанов делают его одним из самых популярных мест для погружения в яркую атмосферу города. Отель имеет 302 стильных номера и люксы с прекрасными видами на пейзажи Сингапура. Их интерьеры вдохновлены традиционной сингапурской архитектурой и дополнены коллекцией искусства. Кофемашины Lavazza, необычные минибары и туалетные принадлежности MALIN+GOETZ обеспечивают максимальный комфорт во время пребывания. Здесь гости также смогут отдохнуть от суеты окрестностей и насладиться ленивым уикендом. Для этого они могут подняться в лаундж на крыше с кинематографическим бассейном, расположиться на шезлонге с фруктовым коктейлем, а вечером продолжить веселье на вечеринке у бассейна.

5. Lloyd's Inn

От минимализма к шику, каждый путешественник найдет место по душе в Сингапуре. Источник: Image Lloydsinn.com От минимализма к шику, каждый путешественник найдет место по душе в Сингапуре. Источник: Image Lloydsinn.com

Со своим скромным декором и монохромной цветовой гаммой Lloyd's Inn является примером минимализма. Его 34 номера оформлены в белых тонах, с большим количеством природного света, что придает им еще большую глубину. В каждом номере есть ванные комнаты, а также душ и ванна. Отель расположен в тихом жилом районе, расположенном вблизи Kilini Road, и предлагает прекрасный выбор услуг для отдыха, но и для хороших достопримечательностей в городе Сингапур. Торговый центр Orchard Road Center находится в нескольких минутах ходьбы, а торговые центры Orchard Central, Orchard Gateway и станции метро можно добраться за 10 минут. Завтрак заставит вас почувствовать себя настоящим сингапурцем: гости получают бесплатные ваучеры на копне (заваренный кофе) и хрустящие тосты в соседнем кафе Killiney Kopitiam. Гости также могут воспользоваться общим открытым амбаром со столами и стульями, кофемашиной, микроволновкой и торговым автоматом, чтобы перекусить, насладиться красивыми видами окрестностей и пообщаться с другими гостями. Еще одно место для встреч и общения по коктейлю в отеле – это крыша, где есть прекрасная терраса. Также за пределами отеля есть отличная садовая терраса с бассейном и комфортными шезлонгами, окруженная пышной тропической зеленью.

6. PARKROYAL COLLECTION Pickering

Список самых шикарных отелей Сингапура невозможно представить без экологического садового оазиса, расположенного в центре города вблизи Chinatown, Clark Quay и Raffles Place. Эта локация делает его идеальным как для деловой поездки, так и для отдыха в выходные. Часть его опыта - фокус на оздоровление, с целым этажом, посвященным этому, с открытым бассейном, 300-метровой дорожкой над уровнем улицы и тренажерным залом. Отель предлагает номера с видом на сад или город, оснащенные минибаром, кондиционером и ванной комнатой с бесплатными косметическими принадлежностями. К услугам гостей няни, туристическое бюро и бизнес-центр. Они также могут насладиться массажем в спа-центре или расслабиться на солнечной террасе. Кулинарные предложения включают отличную международную и юго-восточноазиатскую кухню в ресторане LIME, тогда как гости Club Room имеют эксклюзивный доступ к лаунджу на крыше Orchid Club с потрясающей 360-градусной панорамой города.

7. voco Orchard Singapore

Относительно новое пополнение среди самых роскошных отелей Сингапура – это результат ребрендинга бывшего Hilton Singapore компанией IHG Hotels & Resorts. Иконическая гостиница на Orchard Road таким образом продолжила свою историю и до сих пор предлагает 423 номера с видом на город, расслабленную и несколько корпоративную атмосферу и современные интерьеры. Отличный спа-центр, круглосуточный тренажерный зал, много пространства для мероприятий и встреч и потрясающий бассейн на крыше являются частью этого. Кулинарные ценители будут иметь выбор между великолепным стейкхаусом Opus Bar & Grill, изысканными кондитерскими изделиями в D9 Cakery, международной кухней со звездой Michelin в Iggy's, одном из самых популярных ресторанов Сингапура, и итальянскими блюдами в il Cie. Стойка регистрации работает круглосуточно, а гостей потчуют домашним пикантным печеньем во время заселения. Отель предлагает выгодное тарифное предложение, включающее завтрак и ужин с трехблюдным меню или шведским столом в ресторане отеля для 1 или 2 гостей номера.

8. Hotel Mono

Открытый в 2016 году, Hotel Mono занял несколько отреставрированных традиционных торговых домов в сердце Chinatown и превратил их в один из лучших отелей Сингапура. Он расположен в нескольких минутах ходьбы от торгового центра Chinatown Point и оживленной ночной жизни Clark Quay, тогда как торговый район Orchard Road находится чуть более 2 км. Оригинальные здания с окнами в стиле рококо и характерными вентиляционными шахтами содержат 46 стильных номеров, разработанных для привередливых путешественников, с минималистичным декором в нейтральных тонах. Номера оснащены бесплатным высокоскоростным Wi-Fi, туалетными принадлежностями и мини-холодильником. Благодаря выгодному расположению гости будут избалованы большим количеством фантастических ресторанов, модных баров с удивительными коктейлями и аппетитной уличной едой. Также днем они могут исследовать модные магазины в окрестностях, посетить художественный район из National Gallery, содержащую крупнейшую коллекцию искусств Юго-Восточной Азии в мире, и насладиться расслабляющей атмосферой уютных извилистых улочек.

9. W Singapore - Sentosa Cove

Номера лучших отелей Сингапура оснащены самыми современными удобствами. Источник: Image Marriott.com Номера лучших отелей Сингапура оснащены самыми современными удобствами. Источник: Image Marriott.com

Это роскошное убежище можно смело назвать самым сексуальным среди отелей Сингапура. Стиль жизни богатых и знаменитых властвует в каждом уголке: стены лифтов украшены красной кожей Prada, лобби пульсирует неустанно, а рестораны заполнены изысканной публикой. Гостей угощают подносом десертов во время заселения, а большую часть пребывания они проводят у круглосуточного бассейна. Кулинарные возможности также изобилуют: от роскошных ужинов с отборными стейками и органическими морепродуктами в SKIRT, одном из лучших ресторанов острова, до динамичных коктейлей в WOOBAR или солнечном баре у бассейна WET Deck. Отель имеет номера в десяти разных категориях, но даже самый маленький из них может похвастаться площадью от 40 квадратных метров, роскошной ванной комнатой и шикарной кроватью с простынями плотностью 350 нитей. Для особенного случая выберите дорогой, но эксклюзивный люкс Extreme WOW Suite. Он включает частный бассейн, джакузи и другие оригинальные приложения, например проигрыватель с подборкой пластинок для частной вечеринки.

10. Capella Singapore

Расположенный среди пышной зелени тропического леса, один из самых изысканных 6-звездных отелей Сингапура гармонично сочетает отреставрированные колониальные здания и современные удобства. Прекрасный курорт Capella Singapore занимает 30 акров зелени на острове Sentosa и предлагает прекрасные виды на Южнокитайское море из его номеров. Отель имеет 112 номеров, люксов и вилл в островной атмосфере. Гости могут проводить дни, любуясь интригующей колониальной архитектурой или морским пейзажем прямо из шикарной кровати в номере, освежаясь в каскадных бассейнах или наслаждаясь континентальными блюдами в ресторане The Knolls. Если вы отправляетесь сюда, чтобы "играть по-большому", забронируйте номер Constellation Room с шикарным частным джакузи на крыше для созерцания звезд или виллу с отдельной гостиной, небольшим бассейном и частной террасой. Программа отеля полна увлекательных предложений для гостей: от спа для домашних животных и семейных приключений с бесплатным входом в тематический парк Universal Studios Singapore до трех ночи бесплатно для гостей, проживающих 2 ночи подряд в вилле.

11. Sofitel Singapore Sentosa Resort and Spa

Роскошный курортный отдых с потрясающими видами на закат — мечта многих путешественников. Sofitel Singapore Sentosa Resort and Spa, один из лучших спа-отелей Сингапура, расположен на знаменитом пляже Tanjong Beach среди пышной зелени острова Sentosa. Он предлагает своим гостям роскошные номера, люксы и виллы. Все варианты размещения имеют элегантную отделку, вдохновленную садами Люксембурга в Париже. Удобства номеров и люкс включают туалетные принадлежности Lanvin, в то время как виллы предлагают эксклюзивные продукты Hermes, открытые бассейны и доступ к спа-саду. Villa Des Enfants подходит для семей, путешествующих с детьми, благодаря удобствам для младших гостей: от спортивных занятий и танцев до разнообразных активностей на выходных. Сам спа предлагает гостям сочетание давних традиций массажа с новейшими достижениями французской косметологии. В отеле есть 4 ресторана из меню, охватывающих изысканную азиатскую и западную кухню, отличный винный список и вкусную выпечку.

12. The Warehouse Hotel

Согласно своему названию, этот отель расположен в 120-летнем составе, который когда-то служил частью старого торгового пути пролива Малакка и был эпицентром местного квартала красных фонарей. За свою историю это место имело смешанное и даже сомнительное прошлое: центр торговли специями, затем незаконная винокурня и даже диско в 80-х. Но теперь эта история в руках Lo & Behold, которые перевернули ее вверх дном и создали один из самых красивых бутик-отелей Сингапура. Роскошный лаундж ведет к лобби-бару, тогда как гости найдут более тихое и спокойное место для отдыха на крыше у бассейна с розовой кафельной плиткой. Отдыхая на шезлонгах, они могут любоваться видами реки Сингапур или инсталляциями местного художника Дона Нга. Номера смотрятся так же хорошо, как вы могли бы представить: деревянные панели, специально изготовленные матрасы king-size, гладкие балки и открытый душ со смелой планировкой заставят вас не хотеть покидать номер вообще. Высшая категория номеров включает в себя люксы в стиле лофт с прекрасными видами с верхних этажей.

13. Andaz Singapore – A Concept by Hyatt

Прекрасные виды на город ждут гостей из окон номеров и крыш отелей. Источник: mage Hyatt.com. Прекрасные виды на город ждут гостей из окон номеров и крыш отелей. Источник: mage Hyatt.com.

Современное пополнение к списку самых потрясающих отелей Сингапура – это отель Andaz Singapore, расположенный между оживленными районами Bugis и Kampong Glam. Роскошная гостиница стремится воплотить суть традиционной сингапурской торговой аллеи и воссоздать дух соседних кварталов. В нескольких шагах отсюда расположены знаменитые достопримечательности города, включая мечеть Sultan Mosque, а Suntec City Convention Center и храм Кван Им Тонг Худ Чо. Его номера оформлены в местных стилях с горчичными и красновато-коричневыми теплыми оттенками, а огромные окна от пола до потолка предлагают идеальные виды на город. В течение дня гости могут воспользоваться бесплатными напитками в ресторанах отеля Andaz Lounge Hour и Sunroom. Бар на крыше Mr. Stork дополняет их напитками и обедами на свежем воздухе в необычных палатках-вигвамах с волшебной панорамой центра Сингапура, тогда как кулинарный центр отеля Alley on 25, работающий целый день, воспроизводит спонтанный опыт уличной еды в Сингапуре. Еще одним изысканным дополнением к гостинице с гипнотическими видами на горизонт является пейзажный бассейн с уютными шезлонгами и зонтиками.