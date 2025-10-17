Тоннель ''Путина-Трампа''

Руководитель "Российского фонда прямых инвестиций" Кирилл Дмитриев раскрыл очередную "матрешку", которой Россия пытается купить Трампа, а возможно уже и купили.

Сказать, что это пустышка – это ничего не сказать))

Предложение заключается в строительстве 113 км подземного тоннеля между РФ и США под Береговым проливом.

Для строительства предлагают привлечь компанию Илона Маска The Boring Company, специализирующуюся на строительстве сложных тоннелей.

Кирилл Дмитриев уже даже успел сделать калькуляцию и утверждает, что стоимость проекта с традиционных $65 млрд. можно опустить до $8 млрд и уложиться в 8 лет.

Но в чем фишка:РФ предлагает этим туннелем соединить самый депрессивный Дальневосточный федеральный округ (ДФО) с западным побережьем США.

Население ГФЛ на 2025 год составляет около 7,8 млн человек.

Доля в населении России: 5,3%.

Плотность населения: 1,13 чел./км.

Таким образом, экономически пустым и полностью бесперспективным с точки зрения инфраструктуры и возвращения инвестиций СУПЕР-МЕГА проектом, Россия банально пытается перетащить Трампа на свою сторону.