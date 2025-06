Самые роскошные отели Сиднея: 9 роскошных приютов с изысканным сервисом и потрясающими видами.

Светящаяся гавань, вьющаяся через центр Сиднея, и захватывающие океанские пляжи, обрамленные скалистыми пейзажами, разливают свою непреодолимую красоту по городским районам, от деловых центров до элегантных пригородов. Неудивительно, что найти шикарное размещение в Сиднее очень легко; здесь многочисленные величественные и уютные роскошные отели, где роскошь является синонимом их имени. Каждый из них очарует вас первоклассным комфортом и волнующими душу пейзажами почти из каждого окна. Из известных гостиниц с громкими названиями и мраморными вестибюлями до не менее роскошных, но уникальных приютов, Сидней точно знает, как обеспечить своих гостей пятизвездочным опытом.

1. Park Hyatt

Расположенный между культовым Оперным театром и Мостом гавани, одна из самых роскошных гостиниц Сиднея может похвастаться величественной резиденцией с культовой архитектурой, выходящей на одну из самых красивых бухт мира. Отель предлагает 155 просторных номеров и люксов со стеклянной дверью от пола до потолка, ведущих на частные балконы. Удобства включают круглосуточную службу дворецкого, что обеспечивает максимальный комфорт и непревзойденный опыт в Park Hyatt Sydney. Интерьеры номеров тщательно спроектированы, чтобы подчеркнуть природную эстетику и шарм жизни на побережье, с оттенками шоколадной, бежевой и кремовой, натуральной текстурой тканей, роскошной мебелью на заказ, дизайнерским освещением и современными технологиями.

Гости могут наслаждаться типичной сиднейской кухней в столовой и баре отеля, в то время как уютный и элегантный лаундж доступен для напитков в течение дня. В отеле также есть спа-услуги, где предлагается косметические и оздоровительные процедуры для лица и тела, комната релаксации, сауна, парная с ароматерапией и тренажерный зал. После спа-ритуалов гости могут отдохнуть у бассейна на террасе на крыше, насладиться легкой закуской и наслаждаться коктейлем, любуясь панорамными видами города.

2. The Darling

Расположенный в сердце главного развлекательного района Сиднея, гавани Дарлинг, этот роскошный бутик-отель предлагает 171 номер и люкс с видами на гавань Сиднея и городской пейзаж. Будучи частью комплекса The Star, включающего казино и более 20 ресторанов и баров, отель шесть лет подряд получал 5-звездочный рейтинг от журнала Forbes. Все номера оборудованы панорамными окнами, мраморными ванными комнатами с дождевыми душами, кофемашинами, инновационными системами управления и другими современными удобствами. Комфорт гостей включает в себя выбор подушек, египетские шелковые простыни и мебель, изготовленные на заказ.

Изюминкой The Darling является японский ресторан Sokyo, который предлагает выдающееся меню под руководством не менее выдающегося шеф-повара Чейса Коджимы. Кроме Sokyo несколько других ресторанов, лаунджей и баров предлагают китайскую кухню, меню из морепродуктов, современные австралийские специалисты на гриле и международный буфет. Большинство престижных отелей Сиднея предлагают спа-услуги своим гостям, и The Darling располагает одним из лучших спа-центров в городе. Он включает 11 процедурных кабинетов, марокканский хаммам, джакузи, парную и два эксклюзивных люкса для пар. Гости могут начать день по плаванию в бассейне, пробежки вокруг Пирмонта или тренировки в тренажерном зале. Открытый 25-метровый бассейн с подогревом работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Тренажерный зал обеспечивает гостей водой, полотенцами, наушниками и свежими фруктами, а бегуны получают карты для пробежек.

3. Kimpton Margot Сидней

Как первый объект Kimpton в Австралии, Kimpton Margot Sydney олицетворяет ту же смесь роскоши и практичности, что и другие отели сети в Лондоне, Сан-Франциско, Барселоне или Токио. Хотя снаружи здание выглядит относительно сдержанно, сначала служа офисами Управления водоснабжения Сиднея, внутреннее богатство вестибюля, номеров и общих зон сразу переносит гостей в роскошь в стиле Гэтсби. 172 номера и люксы предлагают сочетание элегантности ар-деко и современных удобств. Темная деревянная мебель гармонирует с темно-синими коврами с классическим золотым узором, создавая атмосферу старосветской изысканности. Номера более просторные, чем в большинстве других отелей в деловом районе Сиднея, и оснащены планшетами, с помощью которых гости могут обращаться к консьержу, заказывать еду в номер и получать информацию об удобствах и активности отеля. Активности включают ежевечерние дегустации вин, прокат велосипедов для исследования города, бассейн на крыше, изысканные коктейли в одном из баров, занятия йогой и тренажерный зал.

4. Sofitel Sydney Darling Harbour

Панорамные окна открывают захватывающие виды на город.

Башня, возвышающаяся над окружающим городским пейзажем рядом с Международным конгресс-центром, отель когда-то был пионером среди роскошных заведений Сиднея в центральном деловом районе. С 1999 года это пятизвездочное убежище с захватывающими видами на гавань Дарлинг принимает гостей. Отель имеет 590 номеров и люксов с фирменными кроватями с мягкой подкладкой и поддержкой комфорта, удобной панелью управления для настройки освещения и кондиционирования, туалетными принадлежностями Lanvin и сдержанным элегантным декором. Окна от пола до потолка предлагают самое роскошное удобство – потрясающие виды на город или мост Анзак. Однако для удовольствия красотой Сиднея не обязательно бронировать люкс. Выберите один из угловых номеров с панорамным видом на гавань Дарлинг через полноценное окно в спальне и наслаждайтесь видом на шумный город, отдыхая в ванной со стеклянными стенами с обеих сторон. Отведайте роскошные завтраки или ужины во французском ресторане Atelier.

5. The InterContinental Sydney

Первоначально построенный в 1851 году как Здание казначейства, первого правительственного офиса Сиднея, он теперь является частью пятизвездочного отеля InterContinental Sydney. Это может показаться невероятным, но оригинальное хранилище Нового Южного Уэльса, где когда-то хранились сокровища и тайны правительства, до сих пор функционирует в скрытых подземных камерах здания, хотя и недоступно для публики.

Как и многие другие пятизвездочные гостиницы Сиднея, получившие популярность в 1980-х и 1990-х годах, InterContinental нуждался в обновлении. Грандиозная реконструкция действительно превратила его в шикарное убежище, где история и современные технологии сочетаются для комфортного и незабываемого пребывания. Все 509 номеров и 28 люксов, общественные зоны, рестораны, бары, лаундж и оздоровительные заведения, включая бассейн, были обновлены.

Удобства в номерах включают: услуги консьержа, плюшевые халаты, док-станции для iPod, кофемашины, минибары, рабочие зоны и доступ к фитнес-наборам в номере. Номера предлагают потрясающие виды на Королевские ботанические сады Сиднея, Оперный театр и Мост гавани. Разнообразные гастрономические впечатления ждут гостей в одной из лучших гостиниц Сиднея. Во время пребывания в InterContinental, кроме изысканной кухни, исследуйте фирменный бар Aster на 32-м уровне на вершине отеля, где вы найдете оригинальные коктейли и лучшие виды в Сиднее.

6. Crown Towers Сидней

Расположенный в оживленном районе Барангара, этот роскошный пятизвездочный отель может похвастаться завораживающими видами на гавань Сиднея и открытым ландшафтным бассейном, окруженным шумными барами и просторными парками. Отличная скульптурная форма здания, напоминающая три лепестка, спиралью поднимающихся в небо, отличает ее среди других известных гостиниц Сиднея и обеспечивает каждый номер потрясающими видами.

Отель предлагает отличный выбор номеров, люксов и вилл, спроектированных нью-йоркским дизайнером Мейером Дэвисом. Каждая единица имеет уникальную планировку и дизайн, характеризующуюся современными просторными интерьерами с роскошными акцентами, интуитивными технологиями и умиротворяющими природными тонами в декоре. Полноценные окна открывают захватывающие виды на Оперный театр и Мост гавани.

Устанавливая высокий стандарт роскоши, отель предлагает современные удобства и впечатления. Гости могут наслаждаться изысканной кухней в известных ресторанах, посещать шикарные бутики и предлагаться омолаживающим процедурам и успокаивающим ритуалам в спа-центре. Изюминкой отеля является красиво оформленный бассейн с подогревом, дополненный панорамной террасой, шезлонгами и уединенными кабанами. На 6-м уровне расположен открытый теннисный корт и терраса для йоги.

7. The Langham Sydney

Наслаждайтесь видом потрясающих террас.

Включенный в список лучших гостиниц Сиднея, The Langham олицетворяет роскошь старого мира, сохраняя традиционные элементы, достигающие 1865 года, такие как пятничные вечера с чаепитиями, включающие булочки и мелкие пирожные.

Отель занимает потрясающее здание в ирландско-георгианском стиле. Его очаровательные интерьеры, персонализированный сервис и кулинарные шедевры создают королевскую атмосферу, тогда как роскошные номера и люксы очаровывают даже самых требовательных путешественников. Отель предлагает 97 номеров с просторными террасами, открывающими потрясающие виды на город и гавань.

Начните день с континентального завтрака в Kitchens on Kent ; днем или вечером посетите роскошный лаундж Observatory для изысканных коктейлей и большого выбора вин, а на ужин попробуйте блюда в роскошном зале Harbour Room. В спа-центре Day Spa by Chuan есть массаж, персонализированные процедуры, фитнес-студия и теннисный корт чемпионского размера. После тренировки вы можете наблюдать за матчами в клубном доме или отдохнуть у бассейна. Дополнительной уникальной особенностью The Langham является потолок бассейна, воспроизводящий звездное небо Южного полушария.

8. Shangri-La Sydney

Если у вас все еще есть сомнения в том, что Сидней является одним из самых красивых городов мира, пребывание в роскошной гостинице, такой как Shangri-La, развеет их только взглядом из окна. Вы увидите паромы и круизные лайнеры, плывущие мимо, как игрушки в ванне, тогда как панорама простирается до Голубых гор на западе и вершин и океана на востоке.

Номера отеля олицетворяют классическую роскошь: большие окна, мраморные ванные комнаты, светлые деревянные панели и дополнительные удобства, такие как выбор подушек. По всей гостинице вы найдете многочисленные акценты в палитре золота и серебра, произведения искусства и шикарные ковры на заказ, которые обновили интерьеры после значительной реконструкции в 2015 году.

Гости могут наслаждаться завтраком в лаундже Horizon Club, а на 26-м этаже ждут известные заведения – ресторан Altitude со стеклянным купольным залом, который предлагает панорамные виды на город, и системой зеркал, обеспечивающей вид даже если вы сидите спиной к окну, и бар Bar on 36 с премиум-классом. На втором уровне отеля расположен спа-центр, предлагающий австралийские оздоровительные техники и травяные ингредиенты в сочетании с ближневосточными и азиатскими практиками.

9. Four Seasons Hotel Sydney

Лучшие отели предлагают стильное и современное размещение.

Отель, являющийся частью известной мировой сети, расположен в историческом районе Рокс и центральном деловом районе города. Как и другие популярные отели Сиднея, он может похвастаться потрясающими видами на гавань, Сиднейский оперный театр и Circular Quay.

Благодаря стильным номерам и просторным люксам, каждое размещение предлагает кровать, изготовленную под заказ для максимального комфорта, просторные мраморные ванные комнаты, док-станции для iPod и детали интерьера из махагони и роскошных шелковых тканей.

Во время пребывания в одной из известных гостиниц Сиднея наслаждайтесь местными кулинарными шедеврами: отведайте современное австралийское меню в Mode Kitchen & Bar и попробуйте авторские коктейли в Grain Cocktail Bar. Вы также можете наслаждаться легкими закусками, сэндвичами и коктейлями в сезонном ресторане у бассейна и побаловать себя сладкими и солеными деликатесами во время чая. В спа-центре Endota предлагаются следующие услуги: оазис для релаксации. Кроме того, на территории есть фитнес-центр с саунами и парными.