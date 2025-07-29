Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в ближайшее время будут организованы переговоры между Украиной и РФ, результатом которых станет прекращение войны. Это прекрасно. Это настолько прекрасно, насколько и нереально. Политики всегда умеют тонко манипулировать и с искренним видом рассуждать о реальности невозможного. Тем более, восточные политики с тысячелетним опытом интриг

На территории современной Турции заключались договора и формировались союзы еще в те времена, когда на месте будущей Москвы среди болот жаба без цветов и ухаживаний банально любила гадюку, раз уж поймала. Но в этом случае дипломатия не поможет. Чтобы стороны заключили мир, они в первую очередь должны хотеть мира. Украина хочет мира и больше всех в мире заинтересована в нем. А россия и ее сюзерен Китай – пока нет

Сам путин верит в успех своего наступления на Донбассе, пусть и пришлось сместить в списке приоритетов Констаху на Покровск. Пекину выгодна долгая война. Желания Киева тут явно недостаточно. Больше надежда на постепенно просыпающийся инстинкт самосохранения Европы и спортивную злость Трампа. Который сперва дал Кремлю 50 дней, но сегодня уже говорит – это много

Переговоры, которые положат конец войне? Звучит замечательно, вот только мы уже не верим в розовых пони. Как не верим и в то, что прилетит вдруг волшебник и бесплатно покажет. Потому что помним и "24 часа" и "две недели". Чудес не бывает. И сейчас не просто Украина ведет войну на выживание с агрессором. Против нас и наших робких союзников – тоже коалиция. Иран, КНДР, россия и за их спинами Китай. Который никак не заинтересован в мире и кормит всю эту свору. Значит, только активное, не удобное и дорогостоящее объединение усилий "коалиции добра" способно их остановить. Других, легких и волшебных сценариев не существует.