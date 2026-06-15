Россия никогда не была по-настоящему православной

Россия очень недолго являлась православной страной в общем смысле этого слова.

С середины 15 по середину 17 века тамошняя церковь была скорее изоляционистской сектой (вопреки канонам, московские попы требовали от украинских верующих повторного крещения), ориентированной на государство больше, чем на Бога. Было одно исключение – митрополит Филипп – и того задушили опричники.

С середины 17 века украинские монахи сделали из русской церкви что-то стоящее, но период этот был недолгий – пока Петр I в начале 18 века не отменил патриаршество и не поставил во главе церкви прокурора. В 19 веке русская церковь была скорее ведомством православного признания, чем религиозной структурой.

Еще один короткий период нормализации – это с 1917 по начало 30-х годов. Затем – репрессии, "сталинский томос" – 1943, чекисты в рясах и т.д. В начале 21 века коммунистического наследия РПЦ просто не успела избавиться. О том, что там происходит сейчас, и напоминать не стоит.

И это еще я не обращаю внимания на тотальное двоеверие, характерное для русского населения. Даже в конце 19 века умные православные деятели сетовали, что глубинный русский народ так и не стал православным. За годы коммунизма ситуация только усугубилась. Да и сегодня практикующих православных в России меньше статистической погрешности.

Поэтому атаки на украинские православные святыни абсолютно естественны для России, в которой православие – сугубо декорация. Ожидать от россиян или российских верующих в Украине какой-то негативной реакции – бесполезно.