Роскошные отели в Испании: топ-12 невероятных мест для роскошного отпуска.

Отпуск в многогранной Испании предлагает не только возможность исследовать ее уникальную культуру и историю, но и насладиться незабываемым опытом в роскошных отелях. От шумных туристических центров, таких как Барселона и Мадрид, до живописных прибрежных городков и очаровательной сельской местности, эта страна в юго-западной Европе предлагает безграничные возможности для отдыха. Проживание является важным аспектом каждого путешествия и Испания удовлетворяет потребности каждого путешественника, независимо от бюджета или предпочтений. Лучшие заведения славятся своими высококлассными удобствами, современными спа, изысканными ресторанами и увлекательными видами. Ниже представлена подборка из 12 лучших отелей Испании, которые обещают очаровать путешественников своим шармом и подарить незабываемые воспоминания о европейском отпуске в теплой и гостеприимной стране.

Marbella Club, Малага

С 1950-х годов, когда Marbella Club стал излюбленным местом отдыха друзей принца Альфонсо фон Гогенлоэ, этот отель на побережье Андалусии олицетворяет сдержанную роскошь. Со временем комплекс эволюционировал из ряда домов в стиле калифорнийских мотелей в прекрасный пляжный поселок, сохранив интимную атмосферу, похожую на клуб для членов. Он привлекает не только путешественников, но и местных жителей, часто посещающих элегантный ресторан El Patio. Недавно обновленный пляжный клуб, украшенный яркими зонтиками в стиле ар-деко и расписанными плитками вручную, идеально сочетает богемный шик с высококлассным сервисом. Marbella Club привлекает как пары, ищущие релакса под раскидистыми деревьями, так и семьи, наслаждающиеся сытными трапезами у просторного бассейна.

Одной из достопримечательностей этого роскошного отеля в Испании является детский клуб, который предлагает разнообразные активности под руководством энергичного и приветливого персонала, а также креативные игровые зоны. Пока дети развлекаются, родители могут заняться кундалини-йогой, процедурами в спа-центре Thalasso, серфингом или просто насладиться фирменным коктейлем Zoco у бассейна.

The Madrid Edition, Мадрид

Королевский побег. Источник: https://www.editionhotels.com/ Королевский побег. Источник: https://www.editionhotels.com/

Несмотря на многочисленные преимущества, испанская столица по-прежнему не могла похвастаться большим количеством первоклассных отелей. Однако в последние годы ситуация кардинально изменилась. Даже в конкуренции с мировыми брендами новый The Madrid EDITION является настоящей жемчужиной. Эта стильная гостиница в Испании, расположенная в старом городе, была искусно переоборудована из бывшей штаб-квартиры банка на площади Селенке. Первое, что бросается в глаза, – это элегантный гранитный портал XVIII века, спроектированный Педро де Риверой (один из немногих сохранившихся до сих пор аутентичных элементов). Далее гости поднимаются по огромной винтовой лестнице из перламутрового камня. Общие зоны имеют приглушенное освещение, что создает необходимый контраст: минималистичная лава покрыта традиционной испанской шалью, а за белоснежным бильярдным столом висит яркий старинный гобелен.

На первом этаже находится ресторан Jerónimo под руководством Энрике Ольверы. Шеф-повар избегает чрезмерно изысканной подачи, чтобы интерпретировать традиционную мексиканскую кухню современным способом. Чтобы ощутить гедонистическую атмосферу The Madrid EDITION, проведите время на крыше в "стране чудес".

Finca Cortesin, Малага

Хавьер Лопес, предприниматель и владелец большой коллекции современного искусства, мечтал открыть не только галерею, но и гостиницу, которая могла бы украсить уникальными картинами. В конце концов инвестор приобрел Finca Cortesin в Малаге и превратил его в одну из лучших гостиниц Испании.

Комплекс на Коста-дель-Соль рассчитан на 67 апартаментов и включает в себя три виллы. Интерьеры создал известный португальский дизайнер Дуарт Пинто Коэльо. Здесь есть внутренние дворы с приятным ароматом жасмина, сады с элегантными дорожками, розами и арками, а также подлинные полы из камня, привезенного из монастырей Португалии. Предлагаются следующие развлечения:

Пляжный клуб

Четыре бассейна, включая один только для взрослых

Несколько ресторанов

Чемпионское поле для гольфа

Обязательно посетите ресторан REI на ужин или обед, где средиземноморский стиль встречается с азиатским фьюжном, а все продукты поставляются местно.

El Palace Barcelona, Барселона

Одним из самых роскошных отелей Испании является El Palace, расположенный в богемном районе Эшампле. Местные еще называют его El Ritz, ведь это был последний невероятный проект Сезара Ритца. Хотя предыдущее название было потеряно более десяти лет назад, заведение сохраняет характерное театральное великолепие; одни базальтово-черные колонны лобби переносят посетителей в атмосферу театра и создают ощущение, что спектакль вот-вот начнется. Конечно, El Palace может похвастаться выдающимися гостями-знаменитостями, которые здесь останавливались. Известно, что Дали жил в этом отеле в Барселоне. Кроме того, ходят слухи, что Рамон Меркадер, убийца Троцкого, когда-то работал здесь метрдотелем.

Несмотря на грандиозную историю, El Palace предлагает множество обновлений. В частности, в ресторане теперь руководит известный Рафа Зафри, бывший шеф-повар El Bulli в Амаре. Гости также могут насладиться роскошной террасой с бассейном на крыше, где летом выступают диджеи, а днем проводятся художественные мастер-классы, сопровождаемые фирменными коктейлями. Гости даже могут научиться танцевать меренге с помощью опытных бульвар.

La Zambra Hotel - Zebra Collection by Hyatt, Малага

Названный в честь танцующей босиком разновидности фламенко La Zambra Hotel - The Unbound Collection by Hyatt демонстрирует современный взгляд на Андалусию, главная идея которого – позволить гостям чувствовать себя максимально свободно. Гостей встречают ворота, украшенные лавандой, открывающей белый двор с высокими мавританскими стенами и пальмами. Далее вы попадаете в просторный лоб и ряд фонтанов и живописных патио. В патио гости могут перевести дыхание на шезлонгах и качелях, окруженных суккулентами. Внутри – полы из натурального камня, керамика ручной работы и приветливый персонал, одетый в легкую льняную и хлопчатобумажную одежду.

Гости отеля имеют доступ к двум полям, спроектированным Робертом Трентом Джонсом, а также к 12 гольф-локациям в пределах 15-минутной поездки.

Rosewood Villa Magna, Мадрид

Расположенный на знаменитой авеню Пасео де ла Кастельяна, окруженной роскошными бутиками, посольствами, галереями и банками, одна из лучших гостиниц Испании поражает еще больше после реновации 2020 архитектором Рамоном де Аранаасом. Rosewood Villa Magna в Мадриде занимает модернистское здание 1972 года, которое остается престижной собственностью. Однако теперь экстерьер выглядит ярче благодаря алюминию и стильным латунным элементам, а также двум роскошным бассейнам перед комплексом. Внутри фирменная эстетика Rosewood Villa Magna с дверями и окнами от пола до потолка в глубоких черных рамах, разноцветными витражами в стиле Гауди и большими подвесными лампами в стиле ар-деко. Все это гармонично уравновешено приглушенными природными тонами и монохромным мрамором.

Общая концепция Rosewood Villa Magna – сделать все индивидуальным и расслабленным, словно вы посещаете резидента Мадрида. Номера и общие зоны гостиницы украшены выразительными произведениями искусства. Например, у стойки регистрации установлена гигантская антропоморфная скульптура в черном цвете испанского художника Хуана Диаза-Фаэза, а картины сочетают классику с необычным, например королева Виктория с палкой для селфи или выдувающего жвачку маркиз.

Гости могут остановиться в номерах или одной из отдельных резиденций. Два люкса имеют одни из самых больших террас в Европе, которые предлагают невероятные панорамные виды. Для максимального пространства рекомендуем бронировать люкс Anglada со столовой, кабинетом, гостиной, несколькими ванными комнатами, двумя спальнями, внутренней и наружной кухнями.

Отель также гордится одним из самых популярных спа-центров столицы, Rosewood Spa, который специализируется на древних процедурах, достигающих IX века. Также стоит посетить ресторан Amós с тремя звездами Мишлена под руководством Хесума Санчеса.

Can Tres, Форментера

На пути к безграничному синему морю вы можете наткнуться на три скрытых жемчужины Форментеры – Can Mar, Can Aire и Can Terra. Эти здания, на первый взгляд кажущиеся неуклюжими, составляют этот топовый отель Испании. Они выглядят как небольшие умные апартаменты, каждый с несколькими номерами и затененными частными террасами, где приятно наслаждаться завтраком с ароматным свежеиспеченным хлебом и домашними джемами.

Can Tres принадлежит трем владельцам из Мадрида, которые задались целью найти идеальное место на Форментере. После двух лет поисков им это удалось. Были взорваны многочисленные оливковые деревья, лимоны и апельсины, чтобы оживить окружающие кустарники, а также построен бассейн.

Дизайн лег на плечи Пати Помбо, которая смогла внести винтажные и современные нотки в типичный островной стиль. Например, кресла ротанга стоят рядом с деревянными качелями, а железнодорожные шпалы использовались для основы кроватей; в углах видны уютные лампы из плетеной соломы. Номера украшены сушеными цветами, лавандой и огромными папоротниками, спускающимися с маленьких горшков.

В десяти минутах ходьбы от Can Tres расположен пляж Бигйонр с белым песком. Если хотите прогуляться и встретить самый живописный закат, следуйте по тропинке, ведущей к Kiosko 62, небольшому пляжному бару, где подают крепкие холодные мохито.

Soho House Barcelona, Барселона

В 1995 году Ник Джонс основал Soho House, членский клуб в Лондоне, созданный как место встречи амбициозных и молодых представителей медиа. В последние годы эксклюзивная ассоциация отошла от этой концепции, но теперь возвращается на протоптанную тропу, привлекая все больше творческих людей. Это касается и Soho House Barcelona. Интерьеры одной из лучших гостиниц Испании, как всегда, созданы внутренней командой дизайнеров при поддержке местного архитектора Гектора Рестрепо Кальво. Отель, хоть и небольшой по стандартам Барселоны, уже получил репутацию оживленного и веселого места с высококлассными удобствами.

Belmond La Residencia, Дея, Майорка

Этот отличный отель в Испании влюбляет в себя с первого взгляда, так что не посетить его хотя бы раз было бы ошибкой. Belmond La Residencia на Майорке достается через ряд поворотов, узких ущелий и крутых спусков, так что вы можете наслаждаться невероятными видами западного побережья. Это один из самых романтичных отелей Средиземноморья, который стал таким, как его знают путешественники, благодаря Ричарду Брансону, который приобрел эту собственность в 1987 году.

Отель имеет 71 номер, теннисные корты, два открытых бассейна и детский клуб, что делает его идеальным выбором для семейного отдыха. Номера включают террасы с захватывающими видами на город, некоторые – с частными бассейнами. Апартаменты оформлены в пастельных, ненавязчивых цветах с мягкими кроватями и многочисленными произведениями искусства из коллекции самого Ричарда Брансона.

Alcaufar Vell, Менорка

Деревенский шарм и стиль. Источник: https://alcaufarvell.com/ Деревенский шарм и стиль. Источник: https://alcaufarvell.com/

Эта юго-восточная локация успешно совмещает деревенский шарм, комфорт и стиль. Именно здесь расположен Alcaufar Vell. Один из лучших отелей Испании, он имеет 21 номер в большом красивом здании, излучающем пьянку аристократическую атмосферу. Номера просторны и наполнены светом, а сады, затененные миндальными деревьями и пальмами, предлагают убежище от жары. В 2007 году комплекс расширили по трем номерам и пяти люксам в переоборудованной старой спальне. Новые апартаменты особенно привлекательны с точки зрения декора и включают в себя маленькие садовые патио. Не пропустите посещение ресторана отеля Ses Cotxeries, одного из лучших заведений на острове Менорка.

The Principal, Мадрид

Новейшее заведение столицы на пересечении Гран-Виа до сих пор остается скрытой жемчужиной благодаря незаметному входу с боковой улицы. The Principal входит в топ-12 гостиниц Испании благодаря своей уникальности и удивительному дизайну. Номера оформлены в коралловых, угольных и зеленых цветах, с мраморным камином и книжными полками, заполненными старыми томами и бархатными шторами. Отель имеет 76 номеров, каждый из которых украшен произведениями искусства в стиле Джексона Поллока. Вечером самым привлекательным местом является бар на крыше, где можно не только насладиться качественным джин-тоником, но и полюбоваться невероятными видами, простирающимися от Чуеки, наполненной роскошными бутиками, до Прадо на юге.

Hostal Empúries, Коста-Брава

Этот отель в Испании является единственным в Европе, имеющим статус Gold LEED, присужден лидерам в сфере экологического и энергетического дизайна. Недавно отреставрированный Hostal Empúries – обновленный приморский курорт, который предлагает гостям высококачественный сервис и лучшие удобства.

Отель расположен в одном из самых красивых заливов Коста-Бравы, с видами на залив Розес, который простирается до самой восточной точки Испании. Hostal Empúries был открыт в 1919 году как расширение простого пляжного ресторана. Недавно завершенная реновация, спроектированная Пиларом Либано, добавила роскошные люксы с террасами, расположенные чуть дальше остального комплекса. Кроме того, обновленная территория включает в себя ландшафтный дизайн с травами и дикими цветами.

Ключевые удобства, кроме непревзойденных видов Средиземного моря, включают крытые бассейны с подогревом, а также спа, специализирующийся на аюрведических процедурах. Однако главная причина, почему сюда стекается так много людей – это еда. Меню создано тандемом двух выдающихся шеф-повара Коста-Бравы, Билла Гавальды и Рафа Пеньи. Блюда используют местные органические продукты, морепродукты и рыбу на рынке Паламос, все это гармонично сочетается с лучшими испанскими винами.