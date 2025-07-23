Аэропорт Берлина представил новые киоски с подключением к приложению для ускорения сдачи багажа Ryanair

Аэропорт Берлин-Бранденбург (BER) установил четыре новых цифровых киоска в терминале 2 исключительно для пассажиров Ryanair. Разработанные в сотрудничестве с технологической компанией Airware эти киоски позволяют путешественникам самостоятельно сдавать багаж через приложение Ryanair. Сканирование QR-кода на киоске позволяет пассажирам подключить устройство и управлять процессом взвешивания и маркировки багажа без помощи персонала.

Киоски оснащены встроенными весами и принтерами, что позволяет пассажирам самостоятельно завершать процесс сдачи багажа. После регистрации через приложение Ryanair пассажиры могут:

Взвесить багаж и напечатать багажные бирки прямо на киоске

Просмотр автоматически рассчитанных сборов за избыточный багаж

Уплатить сборы мгновенно в приложении с помощью сохраненных платежных методов

Следовать персонализированным инструкциям на экране, адаптированным к их языковым предпочтениям

Эта система гарантирует простой и эффективный процесс, не требующий помощи персонала.

Ссылка в дополнение в Берлине ускоряет сдачу багажа Ryanair. Источник: Flughafen Berlin Brandenburg

С точки зрения пассажиров, новая система уменьшает время, проведенное в очередях, и минимизирует физические контакты во время регистрации. Пассажиры, привыкшие к процедурам через приложение, могут наслаждаться более эффективным и бесперебойным опытом в аэропорту, особенно в периоды большого скопления людей. Эти киоски предлагают удобный вариант для путешественников с легким багажом или на коротких рейсах, которые хотят более быстрого самообслуживания для сдачи багажа.

Внедрение в BER отражает общую тенденцию в авиационной отрасли к цифровизации и технологиям самообслуживания. Аэропорты адаптируют свою инфраструктуру к растущему использованию мобильных приложений для бронирования, посадки и управления багажом, что отражает изменения в привычках путешественников. Этот шаг может побуждать другие аэропорты и авиакомпании вводить подобные технологии, чтобы повысить эффективность и улучшить опыт пассажиров.

В заключение внедрение киосков для сдачи багажа, интегрированных с приложением, в аэропорту Берлин-Бранденбург знаменует движение к более оптимизированным и бесконтактным аэропортовым процессам. Новая система обеспечивает пассажирам Ryanair более удобный опыт, позволяя быстрее обрабатывать багаж и иметь большую независимость. Поскольку все больше аэропортов внедряют цифровые системы регистрации, путешественники, которые привыкнут к этим инструментам сейчас, вероятно, сочтут свои будущие впечатления аэропорта более быстрыми и беспроблемными.